দ্য আর্ট অফ দ্য সিটি: এডিনবার্গের সেরা ল্যান্ডস্কেপ ভাস্কর্যগুলির একটি ওয়াকিং ট্যুর | সাংস্কৃতিক ভ্রমণ

ক কাদামাটি শিপ পেইন্টিংগুলির কাছে স্বতন্ত্র ফার্মইয়ার্ড গন্ধযুক্ত থাকে। লোকেরা উইন্ডফ্যালেন ওক শাখার দুটি ঘন হেজগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে হাঁটেন, বা বুলশের কান্ডের একটি ভঙ্গুর খাঁচায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকুন মোসি স্কাইলাইটের ওভারহেডের মধ্য দিয়ে হালকা ep ুকে পড়ে। আমি এর বৃহত্তম ইনডোর প্রদর্শনী পরিদর্শন করছি অ্যান্ডি গোল্ডসেবলের কাজব্রিটেনের অন্যতম প্রভাবশালী প্রকৃতি শিল্পী। তাঁর সাম্প্রতিক ইনস্টলেশনগুলিতে গ্রামীণ প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি দৃশ্যমান ধারণা রয়েছে: কাগজে হেরের রক্ত, ক্যানভাসে ভেড়া ছিটেফোঁটা, মরিচা কাঁটাতারের তার, দাগযুক্ত উল, ফাটল মাটি।
শোটি পৃথিবীর সংবেদনশীল উদযাপন – এর টেক্সচার এবং তাপমাত্রা, রঙ, চরিত্র। একই পতিত এলম বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি চলমান মাল্টিডেকড সিরিজের ফটোগুলির মাধ্যমে asons তু চক্র। পাতার নিদর্শন এবং সূক্ষ্ম বোনা শাখা, তুষার ক্রাস্টস, গ্রীষ্মের ফক্সগ্লোভ ফুলের লাইন বা শরত্কাল গোলাপশিপ রয়েছে। অ্যান্ডি গোল্ডস্যাফ্যাল: পঞ্চাশ বছর নিউক্লাসিকাল রয়্যাল স্কটিশ একাডেমি ভবনে স্কটল্যান্ডের (এনজিএস) প্রদর্শনী একটি জাতীয় গ্যালারী।
প্রদর্শনীর পরে, এক ধরণের সাংস্কৃতিক তীর্থস্থান হিসাবে, আমি হাঁটছি এডিনবার্গ জুড়ে ছয় মাইল ডামফ্রাইশায়ার-ভিত্তিক গোল্ডসফায়ার এবং অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা কাজের সন্ধানে যারা ল্যান্ডস্কেপের সাথে জড়িত। আমি রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে শুরু করি (বিনামূল্যে এবং প্রতিদিন খোলা, rbge.org.uk), জাতীয় গ্যালারীটির উত্তরে একটি ছোট বাস যাত্রা। পূর্ব গেটের ঠিক ভিতরে, একটি আছে বারবারা হেপওয়ার্থ দ্বারা ছিদ্রযুক্ত ভাস্কর্য এটি দিয়ে সূর্যের আলো ing ালছে।
“আর্ট আমাকে পৃথিবীর দিকে নজর দিয়েছে … এবং আমার চারপাশের যা আছে তার সাথে জড়িত,” গোল্ডসফেল পঞ্চাশ বছর ধরে নোটগুলিতে লিখেছেন। ছায়াময় বিচের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন, বন্যফুলগুলি জ্বলজ্বল করছে এবং সুগন্ধযুক্ত, মৌমাছি-বাজানো ল্যাভেন্ডার, একটি জলছবি পুকুরে একটি ব্রোঞ্জের মেয়ে রয়েছে এবং স্কটিশ শিল্পী এবং লেখক ইয়ান হ্যামিল্টন ফিনলে টেরেস ক্যাফের কাছে একটি সানডিয়াল রয়েছে। ফিনলেয়ের সর্বাধিক পরিচিত শিল্পকর্মটি হ’ল তিনি তাঁর স্ত্রী, সু-এর সাথে ওয়াইল্ড পেন্টল্যান্ড হিলসে তৈরি করেছিলেন (£ 15 ওভার -16, 10-15 এর জন্য 10 ডলার, অনূর্ধ্ব -১০ এর দশকের জন্য, বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকে, Littlesparta.org.uk)। তিনি ঘূর্ণায়মান, কাঠের একর জমিতে একটি পাথরের মন্দিরও তৈরি করেছিলেন বৃহস্পতি আর্টল্যান্ডএডিনবার্গ থেকে কয়েক মাইল দূরে, যেখানে গোল্ডস্যাফেলি একটি পাথরের প্রাচীরযুক্ত শস্যাগায় গাছ এবং গাছগুলিতে পাথর রেখেছিল (11.80 ডলার প্রাপ্তবয়স্ক, £ 7.50 শিশু)। উভয় শিল্পী উদযাপন, বৃহস্পতির প্রদর্শনী কাজ শুরু কাজ 28 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে।
রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে, গোল্ডস্যাফেলসের স্লেট শঙ্কু ইনভারলিথ হাউসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে গ্যালারীটি নারীবাদী ফটোমন্টেজগুলি দেখিয়ে দিচ্ছে লিন্ডার (বিনামূল্যে, 19 অক্টোবর অবধি), যিনি এই বছরটি খোলেন এডিনবার্গ আর্ট ফেস্টিভাল (24 আগস্ট পর্যন্ত)। তার কাজ থেকে বর্ধিত চিত্রগুলি (হাসিখুশি মুখ, মৌমাছি, লিলি) পুকুর এবং ফুলের বেতের মধ্যে বিন্দুযুক্ত।
গোল্ডস্যাফের স্লেট, গর্ত, প্রাচীর, স্ট্যাকড ধূসর পাথরের একটি বৃত্তাকার ঘের, মধু-সুস্বাদু পুষ্পযুক্ত একটি কাঁদানো রৌপ্য চুন গাছের নীচে বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে। দ্য লেথ ওয়াকওয়ের জল আরবোরেটাম প্লেসে জন হোপ গেটওয়ের কাছাকাছি চলে যায় এবং আমি এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনুসরণ করি। স্টকব্রিজে, হোয়াইটবিম গাছ দ্বারা ছায়াযুক্ত রবিবার বাজার কারিগর রুটি, পার্থশায়ার স্ট্রবেরি এবং পোকামাকড় থেকে তৈরি কেক। একটি সেতুর নীচে শাখাগুলিতে প্রায় লুকানো, একটি জীবনকালের কাস্ট-লোহার চিত্রটি নিকটবর্তী নদীতে দাঁড়িয়ে আছে, একটি অ্যান্টনি গর্মলির 6 বার মূর্তি।
জেব্রা ক্রসিংয়ের মাধ্যমে আরও একটি পরিসংখ্যান বুকের গভীর কবর দেওয়া হয়েছে জাতীয় গ্যালারী স্কটল্যান্ড: আধুনিক এক এবং দুটি। সেন্ট বার্নার্ডের কূপের গম্বুজটি ঘোরাঘুরি করে, এর স্বাস্থ্য দেবীর মূর্তি এবং সহকর্মী ক্যামেরা চালিত দর্শকদের সাথে ক্র্যামযুক্ত মনোরম ডিন ভিলেজের সাথে আমি নদীর তীরে পদক্ষেপগুলি আধুনিক গ্যালারীগুলিতে ঘুরে দেখি। উভয় যাদুঘরকে সংযুক্ত করা চার্লস জেনসসের বিশাল ল্যান্ডফর্মএর ঘাসযুক্ত পাহাড় এবং বাঁকানো পুকুর সহ। এখানে অন্বেষণ করার জন্য কয়েক দিনের মূল্যবান গ্যালারী, শিল্পীদের কক্ষ এবং ভাস্কর্য উদ্যান রয়েছে, তবে বিকেলটি কেটে যাচ্ছে এবং আমার কাছে আরও মাইল এবং যাদুঘর রয়েছে।
লেথের পাতাযুক্ত জলের পাশ দিয়ে ফিরে আমি হাইমার্কেটের দিকে ধাপে ধাপের আরও একটি খাড়া ফ্লাইটে উঠলাম। দক্ষিণ লনে সেন্ট মেরির এপিস্কোপাল ক্যাথেড্রালসুগন্ধযুক্ত ইয়ারো এবং ন্যাপউইডের মাধ্যমে একটি গোলকধাঁধা বাতাস। এই ফুলের ঘাটটির চারপাশে, নামক একটি ইনস্টলেশনের অংশ হিসাবে পবিত্র স্থল উপরস্কটিশ প্রজাতির হুমকীযুক্তভাবে তালিকাভুক্ত রুক্ষ বেঞ্চগুলি রয়েছে: কর্নক্রেক, হাওফিনচ, রাইনেক, রিং ওউজেল, ক্যাপেরেলি। আমি দিয়ে চলেছি রাজকুমারী স্ট্রিট গার্ডেন, রয়্যাল একাডেমি বিল্ডিংয়ের পিছনে ফিরে এসে পড়ুন জাতীয় গ্যালারী (ফ্রি) ভ্যান গগের ইম্পাস্টো জলপাই গাছ এবং উইলিয়াম ম্যাকট্যাগগার্টের ঝড়ো সমুদ্র সৈকতগুলি দেখতে পাশের দরজা।
আরও পদক্ষেপগুলি, ফ र्थ ের দূরবর্তী দৃশ্যের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য বিরতি দিয়ে এবং তারপরে আবার ফটোজেনিক ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট জুড়ে। অবশেষে, আমি স্কটল্যান্ডের জাতীয় জাদুঘরে পৌঁছানোর জন্য গ্রেফিয়ার্স কিরকিয়ার্ড হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি (ফ্রি, nms.ac.uk)। 1998 সালে, গোল্ডসফায়াল চারটি সূর্যাস্ত রঙের ব্লক ইনস্টল করে স্প্লিট স্যান্ডস্টোন যাদুঘর ছাদএর প্যানোরামিক সিটি ভিউ সহ। তবে নীল আকাশ ঝড়ো হয়ে গেছে। “আমাদের ছাদের ছাদটি আজ বন্ধ রয়েছে – আবহাওয়া খুব ড্রেচ!” লিফট দ্বারা একটি লাল চিহ্ন বলে।
পরিবর্তে, আমি বেসমেন্টের দিকে রওনা হলাম, যেখানে 190-এর দশকের শেষের দিকে গোল্ডসফায়ারের কাজগুলি স্কটল্যান্ডের প্রাথমিক বাসিন্দাদের সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল গ্যালারী পরিপূরক করে। যাদুঘরের নির্মাণ সাইট থেকে উদ্ধারকৃত কাঠের প্ল্যাটফর্মে একটি পোড়া বৃত্ত রয়েছে। সজ্জিত তিমি ইন্টারলকিং হাড়ের একটি ফ্যাকাশে বল, পাঁচ মিটার পাইলট তিমির পুরো কঙ্কালটি উত্তরবারল্যান্ডে সৈকত পাওয়া গেছে। আশেপাশে গোল্ডেন ব্রোঞ্জ এজ টর্কস এবং রৌপ্য ভাইকিং আর্ম-রিং, রোমান খোদাই এবং ফ্লিন্ট অ্যারোহেডস, শিল্পী ঘেরও ডিজাইন করেছিলেন, এডিনবার্গ স্লেটের দুটি বাঁকানো দেয়াল। আরেকটি পটভূমি লাল প্রাচীরের মতো দাগযুক্ত ডামফ্রাইশায়ার কাদামাটির হয় পঞ্চাশ বছরের প্রদর্শনীতে।
বাইরে, এডিনবার্গ ফ্রঞ্জ পুরোদমে চলছে (25 আগস্ট পর্যন্ত)। ভিড়ের মধ্যে রয়েছে বাসকার, জাগলার, সাইকেল চালক। তার নৈরাজ্যপূর্ণ নৈবেদ্যগুলির নমুনা দেওয়ার জন্য মাত্র এক রাতের সাথে, আমি ক্ষুদ্র ক্যাবারেটস এবং ঘামযুক্ত কৌতুকগুলিতে ছোট ছোট ছোট ছোট ভেন্যুগুলিতে ডুবে যাই। রাত ৯ টায়, আমি একটি দক্ষ লয়েড-ওয়েবার-এস্কের জন্য জাতীয় যাদুঘরে ফিরে এসেছি ভ্যান গগ সম্পর্কে বাদ্যযন্ত্র। মধ্যরাতের দিকে, আমি একটি অদ্ভুত, পলিফোনিকের জন্য সামারহলে রওনা হলাম হ্যামলেট থেকে প্রিকোয়েল ছাগলের পোলিশ কোরাল-থিয়েটার গ্রুপের গান দ্বারা।
পরের দিন, আমি এডিনবার্গের ওয়েভারলি স্টেশনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে মিটারি বৃষ্টি এবং বাতাসের গ্রীষ্মের সূর্যের মধ্যে একটি প্রিজম্যাটিক ধোঁয়াশা ধরা পড়ে। এটি আমাকে গোল্ডস্যাভেলের 1980 এর দশকের ফটো সিরিজের মতো শিরোনাম সহ স্মরণ করিয়ে দেয় রেইনবো স্প্ল্যাশ ভারী কাঠি উজ্জ্বল, রোদ, বাতাস দিয়ে জল আঘাত। ট্রেনটি দক্ষিণে গতিবেগের সাথে সাথে উত্তরবারল্যান্ড এবং উত্তর ইয়র্কশায়ার হয়ে আমি নতুন চোখ দিয়ে তরঙ্গ-পাউন্ড ক্লিফস এবং বেল-স্টাডড হেডল্যান্ডস, শুকনো পাথরের দেয়াল এবং ভেড়া-ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্যাচওয়ার্ক ডেলগুলি দেখতে পাচ্ছি।
