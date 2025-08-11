‘দ্য গিল্ড এজ’ স্টার কেরি কুন টকস সিজন 3 ফাইনাল

স্পোলার সতর্কতা: এই পোস্টে এর জন্য স্পোলার রয়েছে সোনার বয়স মরসুম 3 সমাপ্তি।
সোনার বয়সএর ডায়নামিক রাসেল জুটি পরের মরসুমে ঝামেলা জলের মুখোমুখি হতে পারে, যার জন্য জুলাইয়ের শেষে এসেছিল।
বার্থা রাসেলের (ক্যারি কুন) সাফল্যের সাফল্যের পরে নিউপোর্ট বলটি হোস্টিংয়ের সাফল্যের পরে যা তাকে মিসেস অ্যাস্টর (ডোনা মারফি) দ্বারা পাস করা হয়েছিল, মরগান স্পেক্টরের রেলপথের উচ্চাভিলাষী সোশ্যালাইট স্ত্রী জর্জ রাসেল তার পরিবারের united ক্যবদ্ধকে আরও একবার দেখেছেন।
3 মরসুম জুড়ে, বার্থা এবং জর্জ মূলত তাদের কন্যা গ্ল্যাডিসের (তাইসা ফার্মিগা) বিয়ের সাথে বাকিংহামের (বেন ল্যাম্ব) বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা বার্থা জর্জের অনীহা সত্ত্বেও যে গ্ল্যাডিসকে তার প্রেমের জন্য বিয়ে করবে তার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছিল। জর্জ, যিনি বলের পরে সকালে চলে যান, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এটি তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় কান্ডকে চালিত করেছে।
“আমি মনে করি বার্থা এবং গ্ল্যাডিস হিসাবে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল মরসুমের শেষে একত্রিত হতে পারে (বার্থা) এর সফল হলেও, এটি জটিলতা ছাড়াই নয়। এটি কোনও ব্যয় ছাড়াই নয়,” কুন ডেডলাইনকে বলেছিলেন। “এই ধরণের নবজাতক নারীবাদী জাগরণ তার জন্য সত্যিই আকর্ষণীয় সাধনা হবে, বিবাহটি স্থায়ী হয় কি না।”
গ্ল্যাডিসের গর্ভাবস্থার যুক্ত স্তরটি জর্জের প্রস্থানের পরের মুহুর্তগুলিতে বার্থার জন্য আরও জটিল করে তোলে। তার মেয়ে চার মাস পাশাপাশি এবং সংবাদটি ভাগ করে নিতে খুব উচ্ছ্বসিত। এটি কি জর্জকে আবার ভাঁজে ফিরিয়ে আনতে পারে?
“আমি মনে করি লোকেরা সর্বদা বিবাহ বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য শিশু রয়েছে। সাধারণত কখনও কাজ করে না, তবে হ্যাঁ, এটি একটি বিধ্বংসী মুহূর্ত, কারণ আমরা আবিষ্কারের মুহুর্তে তাকে ডান ছেড়ে চলে যাই, যেখানে অবশ্যই তিনি যে প্রথম ব্যক্তিকে এই তথ্যটি ভাগ করে নিতে চান তিনি জর্জে রয়েছেন, এবং জর্জকে তিনি কেন বলেছিলেন, তবে তিনি জর্জে রয়েছেন, তবে তিনি জর্জকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তবে তিনি জর্জকে বলেছিলেন, তবে তিনি জর্জকে খুশি করতে পারেন, তবে তিনি যেভাবে জর্জকে বলেছিলেন, তবে তিনি যেভাবেই জর্জকে আনন্দিত করতে পারেন, তবে তিনি যেভাবেই জর্জকে বলেছিলেন। “তিনি মনে করেন যে এটি সমস্ত কাজ করেছে, এবং সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এবং (জর্জ) বেঁচে গিয়েছিল এবং (তারা) একে অপরকে ভালবাসে।
বিবাহবিচ্ছেদের মূল প্রতিপাদ্যটি সামাজিক অভিজাতদের পাশাপাশি কেলি ও’হারার অরোরা ফেনকে তার স্বামী চার্লস (ওয়ার্ড হর্টন) এর কাছ থেকে খবর পাওয়ার সাথে সাথে ফাটল তৈরি করতে শুরু করে যে তিনি বিবাহবিচ্ছেদ চান এবং মিসেস অ্যাস্টরের কন্যা শার্লট (হান্না শেলি) তার ডুমিড বিবাহ থেকে ধ্বংস হওয়া খ্যাতির মুখোমুখি হতে চান। বার্থা tradition তিহ্যকে ভেঙে দেয় এবং তার বলটিতে ডিভোর্সিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা তার নিজের বিবাহের ক্ষেত্রে জিনিসগুলি সংকেত দিতে পারে।
কুন বলেছিলেন, “তিনি অবশ্যই যথেষ্ট স্মার্ট এবং যথেষ্ট পরিমাণে দৃ st ়প্রত্যয়ী যে কোনও সম্ভাবনা রয়েছে তা দেখার জন্য, এবং সত্য যদি তার ক্ষেত্রে তার পথ প্রস্তুত করা উচিত, যাতে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা না হয়,” কুন বলেছিলেন। “এমনকি এটি পুরোপুরি সচেতন না হলেও, তিনি যা করেন তা পুরোপুরি পরার্থপর নয় It’s এটি কেবল অরোরা ফেন সম্পর্কে নয় It এটি ভবিষ্যতের বিষয়ে। আমি মনে করি তিনি নিজেকে একটি নতুন মূল্য, একটি নতুন ক্রুসেডে কথা বলতেও পরিচালনা করেছেন।”
জর্জ, যিনি হত্যাকাণ্ডের প্রচেষ্টা থেকে অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন, ডাঃ উইলিয়াম কির্কল্যান্ড (জর্ডান ডোনিকা) রাস্তায় পেগি স্কট (ডেনি বেন্টন) পরিদর্শন করেছেন যখন তার সহকর্মীরা তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন তিনি তার স্ত্রীকে তার সাথে অনিশ্চিত রেখেছিলেন, যখন তিনি তার স্ত্রীকে সাইডসাইড টাউন থেকে বের করে দিয়েছিলেন।
কুন বলেছিলেন, “আমার মনে হচ্ছে বার্থা বেশ নিরলস। “তবে হ্যাঁ, দুঃখের বিষয় ছিল যে তারা এই মরসুমে দ্বন্দ্ব ছিল।”
সম্পর্কিত: ‘দ্য গিল্ড এজ’ তার অভিনয় করেছেন মরগান স্পেক্টর এবং ক্যারি কুন টক “প্রতিশোধের প্লট” ল্যারির প্রস্তাবের ভূমিকা বিপরীত