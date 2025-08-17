‘দ্য ডেভিল ফর দ্য ডেভিল’ স্টার হিসাবে রহস্য লক্ষ লক্ষ অনুগামী হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হঠাৎ করে ফিডস টিকটোক ম্যানেজারের বাড়িতে ফেডের পরে অদৃশ্য হয়ে যায়

ফেডারেল এজেন্টরা চার্চ নেতার বাড়িতে অভিযান চালানোর পরে যাজকের কথিত টিকটোক ডান্স ‘কাল্ট’ দিয়ে জড়িয়ে থাকা দু’জন নৃত্যশিল্পীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে।
বিবাহিত প্রভাবশালী মিরান্ডা এবং জেমস ডেরিক তাদের ইনস্টাগ্রাম এবং টিকটোকের অ্যাকাউন্টগুলি হঠাৎ ব্যাখ্যা ছাড়াই মুছে ফেলার পরে ভক্তদের বাম ভক্তদের বিস্মিত করে।
এই দম্পতি তাদের ভাইরাল নৃত্যের ভিডিও এবং 7 এম ফিল্মের মাধ্যমে পোস্ট করা সামগ্রীর জন্য পরিচিত, যাজক রবার্ট শিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লস অ্যাঞ্জেলেস-ভিত্তিক প্রতিভা পরিচালন সংস্থার একটি বিতর্কিত।
তারা শিনের সাথে নেটফ্লিক্সের ডান্সিং উইথ দ্য ডেভিল: দ্য 7 এম টিকটোক কাল্ট, এমন একটি সিরিজ যা অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে, যা সমস্ত অস্বীকার করে, তার সংস্থাটি একটি সংস্কৃতি হিসাবে কাজ করে, ফোকাস হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল।
অভিযোগ করা যৌন পাচার, অর্থ পাচার এবং জালিয়াতির তদন্তের অভিযোগে 25 জুলাই শিনের বাড়িতে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযান চালানো হয়েছিল।
যাজকের সাথে তাদের সম্পর্কের তীব্র তদন্তের মধ্যে ডেরিক্সের সোশ্যাল মিডিয়া পৃষ্ঠাগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল।
শিন শেকিনা চার্চের প্রতিষ্ঠাতা – ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসের তুউঙ্গা পাড়ায় অবস্থিত একটি খ্রিস্টান মণ্ডলী।
শিনের সংস্থা 7 এম ফিল্মগুলিতে সংঘটিত অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে এবং এখনকার বিখ্যাত নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারিগুলিতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মামলা রয়েছে।
বিবাহিত প্রভাবশালী মিরান্ডা এবং জেমস ডেরিক (চিত্রযুক্ত) তাদের টিকটোক এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলি মুছে ফেলেছে যে কোনও মিডিয়া সংস্থার উপর যাচাইয়ের মধ্যে ব্যাখ্যা ছাড়াই তাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে যার দ্বারা একটি কাল্ট বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে
যাজক রবার্ট শিনের (চিত্রযুক্ত) সাথে দম্পতির সম্পর্কের তীব্র তদন্তের মধ্যে এই পদক্ষেপটি এসেছে, যার বাড়িতে 25 জুলাই ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযান চালানো হয়েছিল অভিযোগযুক্ত যৌন পাচার, অর্থ পাচার এবং জালিয়াতির তদন্তের অভিযোগে
২০২৪ সালের মে মাসে মিরান্ডার সহ ডকুমারীস নৃত্যশিল্পী পরিবারগুলি দাবি করেছে যে তাদের প্রিয়জনদের শিন এবং তার সংস্থা কর্তৃক হেরফের, বিচ্ছিন্ন এবং শোষণ করা হয়েছে।
যদিও কোনও গ্রেপ্তার করা হয়নি, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস তুজুঙ্গায় ফেডারেল অভিযান জানিয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ার সম্পত্তি শিনের সাথে জড়িত একটি চলমান তদন্তের অংশ।
২৮ বছর বয়সী মিরান্ডা শয়তানের জন্য নাচের কেন্দ্রীয় ফোকাস হয়ে ওঠে, যা অনুসন্ধান করেছিল যে কীভাবে তিনি 7 এম এবং শেকিনা চার্চে যোগদানের পরে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন।
ডকুমেন্টারিগুলি বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ, শ্রম লঙ্ঘন, যৌন ও মানসিক নির্যাতন এবং আর্থিক শোষণের দাবির বিবরণ দেয় – শিন, শেকিনাহ চার্চ এবং 7 এম চলচ্চিত্রের অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে, লোকেরা রিপোর্ট করেছে।
তার পরিবারের জনসাধারণের আবেদন থাকা সত্ত্বেও – একটি ভাইরাল ভিডিও এবং এলএপিডি, এফবিআই এবং আইআরএস -এর কাছে দায়ের করা আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন সহ – মিরান্ডা ২০২৪ সালে জোর দিয়েছিলেন যে তিনি শিকার নন এবং নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারিটিকে ‘একতরফা’ বলে অভিহিত করেছেন।
মুছে ফেলা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে, তিনি একটি সংস্কৃতিতে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে 7 এম এর সাথে তার অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাসেবী ছিল।
কোনও গ্রেপ্তার না করা হলে
২০২২ সালে, ডেরিকের বাবা -মা এবং বোন একটি ক্ষতিকারক ভিডিও পোস্ট করেছেন যাতে তারা দাবি করেছিল যে তারা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের মেয়ের সাথে কথা বলেনি এবং একটি চার্চ দ্বারা তাকে পরিচালনা করা হয়েছিল যা একটি ম্যানেজমেন্ট ফার্ম হিসাবে মুখোশধারী ছিল
বিস্ফোরক ডকুমেন্টারিগুলি বিশিষ্ট টিকটোক নৃত্যশিল্পীদের গোষ্ঠীর উপর আলোকপাত করে যারা বিশ্বাস করা হয় যে তারা একটি সংস্কৃতিতে আটকা পড়েছে। চিত্র: মিরান্ডা এবং জেমস ডেরিক
শিন কখনও প্রকাশ্যে সাড়া দেয়নি, তবে MM এম ফিল্মগুলি এর আগে নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি ‘কথাসাহিত্যের একটি অপবাদমূলক কাজ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে, ‘এটি’ স্যালিয়াস লাইস ‘বলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
ফেডারেল কর্মকর্তারা এই অভিযানটি সরাসরি ডকুমেন্টারি বা শিনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা মোকদ্দমার সাথে সংযুক্ত রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করেনি।
শিন এই সিরিজে উপস্থিত বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সদস্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও করেছেন।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আসামিরা তাকে এবং তার স্ত্রীকে জালিয়াতি, জোরপূর্বক শ্রম এবং মানব পাচারের অভিযোগ এনে পাল্টা পাল্টা।
অক্টোবরের জন্য একটি বিচার নির্ধারিত হয়েছে, অনুসারে কেটিলা।