‘দ্য নটি প্রফেসর’ তারকা হিউ হেফনারের কাছ থেকে প্লেবয় ছবি ফেরত কেনার চেষ্টা করেছিলেন: ছেলে

স্টেলা স্টিভেনস যখন প্লেবয় কল করে তখন পেচেকের খুব প্রয়োজন ছিল।

হলিউডের সোনালী যুগের শেষ বছরগুলিতে নিজের চিহ্ন তৈরি করার আগে পরবর্তী মেরিলিন মনরো হতে প্রস্তুত এই অভিনেত্রী, 2023 সালে 84 বছর বয়সে মারা যান।

তিনি এখন তার ছেলে অ্যান্ড্রু স্টিভেনসের একটি নতুন তথ্যচিত্রের বিষয়, “স্টেলা স্টিভেনস: দ্য লাস্ট স্টারলেট।” এতে অন্যদের মধ্যে কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো এবং ভিভিকা এ. ফক্সের ভাষ্য রয়েছে।

স্টেলা স্টিভেনস, ‘দ্য নাটি প্রফেসর’ অভিনেত্রী এবং এলভিস প্রিসলির সহ-অভিনেতা, 84 বছর বয়সে মারা গেছেন

ফিল্মটিতে, দর্শকরা শিখেছেন যে স্টিভেনস, যার একটি ছোট ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য ছিল, কীভাবে ম্যাগাজিনের জন্য নগ্ন পোজ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়েছিল। এটি একটি চাওয়া-পাওয়া স্ক্রিন সাইরেন হিসাবে তার ভূমিকাকে সিমেন্ট করেছিল, তবে এটি একটি মূল্যে এসেছিল।

“তিনি হলিউডে একা ছিলেন, সবে মাত্র 18 বছর [and] আয়ের কোন উৎস ছাড়াই ভেঙে গেছে,” অ্যান্ড্রু ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন।

“একজন ফটোগ্রাফার এবং তার স্ত্রী তার কাছে এসেছিলেন, এবং তারা বললেন, ‘আমরা প্লেবয় নামক এই ম্যাগাজিনের জন্য শুটিং করি, এবং আপনি যদি লেআউট করেন তবে আমরা আপনাকে $ 5,000 প্রদান করব।’ স্টেলা বলেছিল, ‘এটা একটা চাকরি ছিল, আর আমার একটা বাচ্চা ছিল যে আমি LA-তে থাকতাম আর আমি কাউকে চিনতাম না।’

নামানোর আগে, স্টিভেনসকে মেমফিসের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আবিষ্কার করা হয়েছিল। স্ক্রিন টেস্টের জন্য তাকে হলিউডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর 20th Century Fox-এর সাথে তিন বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্টিভেনস ছয় মাসে তিনটি সিনেমার শুটিং করার সময়, কাজের কার্ড প্রযুক্তিগত কারণে তাকে স্টুডিও থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

$5,000 অফার সত্ত্বেও, স্টিভেনস বলেছেন যে প্লেবয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিউ হেফনার তাকে রেসি শ্যুটের পরে বলেছিলেন যে তিনি তাকে কেবল অর্ধেকই দেবেন। বাকি অর্থ উপার্জনের জন্য, তাকে তার একটি ক্লাবে হোস্টেস হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল।

“তিনি এই বলে উদ্ধৃত করেছেন, ‘আমি তাকে বলেছিলাম এটি ঠেলে দিতে, আমি করব না,'” অ্যান্ড্রু বলেছিলেন।

স্টিভেনস প্যারামাউন্টের সাথে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। তিনি অ্যাপাসিওনাটা ভন ক্লাইম্যাক্স হিসাবে “লিল আবনার”-এ সহ-অভিনেতা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি প্রিন্ট করতে যাওয়ার আগে তার ফটোগুলি ফেরত পেতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

“তিনি হিউ হেফনারকে ডেকে বললেন, ‘আমার কাছে এখন হলিউডের এই বড় মুভি আছে… অনুগ্রহ করে ছবিগুলো প্রকাশ করবেন না। আমি সেগুলি আপনার কাছ থেকে ফেরত কিনে নেব,'” বললেন অ্যান্ড্রু। “সে বলল, ‘আরে না, তোমার একটা চুক্তি আছে। আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি।’ তাই, [Playboy] শোষিত ‘লি’ল আবনার’, যা ডগপ্যাচ নামে একটি পৌরাণিক জায়গায় ঘটে। তারা তার ছবির শিরোনাম দিয়েছে ‘ডগপ্যাচ প্লেমেট’।

দেখুন: ’60 এর দশকের স্টার স্টেলা স্টিভেনস হিউ হেফনার থেকে প্লেবয় ছবিগুলি কেনার চেষ্টা করেছেন: ছেলে

“বিদ্রুপের বিষয় হল, 20th Century Fox থেকে বাদ পড়ার পর, তিনি 1960 সালে সেরা নবাগত হিসেবে গোল্ডেন গ্লোব জিতেছিলেন যখন মেরিলিনও সেরা অভিনেত্রীর জন্য গোল্ডেন গ্লোব জিতেছিলেন,” অ্যান্ড্রু শেয়ার করেছেন৷ “এবং [Marilyn won] স্টুডিওর জন্য যা সবেমাত্র বাদ পড়েছিল [my mother’s] চুক্তি।”

স্টিভেনস অনুভব করেছিলেন যে একটি যৌন প্রতীক হওয়া একটি “দ্বৈত ধারের তরোয়াল,” অ্যান্ড্রু বলেছিলেন।

“একদিকে, তিনি প্রশংসা করেছেন যে তিনি হলিউড সম্প্রদায়ে আরও মনোযোগ পেয়েছেন,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সবাই তার সাথে দেখা করতে চেয়েছিল … [But] সেই সময়ে হলিউডের পুরানো স্টুডিও সিস্টেম ছিল খুবই পুরুষ-শাসিত, মিসজিনিস্টিক সম্প্রদায়। আর কাস্টিং কাউচ ছিল খুবই বাস্তব। এবং হিসাবে [film critic] লিওনার্ড মাল্টিনকে উদ্ধৃত করা হয়েছে [in the film]”প্রাথমিক দিনের হার্ভে ওয়েইনস্টেইন্স দ্বারা পরিচালিত একটি পুরো শহর ছিল।””

“কিছু উপায়ে, [being a sex symbol] তাকে একটি কর্মজীবনের উত্থান দিয়েছে,” অ্যান্ড্রু বলেছেন৷ “কিন্তু উল্টো দিকে, তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে এটি এর পরে শালীন বা বৈধ কিছু করাকে হত্যা করেছে৷ তাকে দেওয়া এই সেক্সপট মনিকারের কারণে লোকেরা তাকে সিরিয়াসলি নেবে না। সুতরাং, মেরিলিন মনরো-টাইপ-পরবর্তী ভূমিকার মতো আরও ওজনদার এবং মাংসল নাটকীয় ভূমিকা ততটা আসন্ন ছিল না।”

স্টিভেনস একজন অভিনেত্রী হিসাবে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ডকুমেন্টারি অনুসারে, 1962 সালের “গার্লস! গার্লস! গার্লস!”-এ এলভিস প্রিসলির সাথে উপস্থিত হওয়ার স্টিভেনসের কোনো ইচ্ছা ছিল না।

“স্টুডিওটি তাকে এটি করার জন্য চাপ দিচ্ছিল,” অ্যান্ড্রু ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সেই সময়ে, খুব কম অভিনেতাই স্টুডিওতে তাদের কী দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারেননি… স্টেলা, বেশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘আমি সেই মেয়ে হতে চাই না যে এলভিস প্রিসলি অন্য মেয়ের জন্য ছেড়ে যায়। আমার কাছে তা নেই। আমার ক্যারিয়ারের কথা মাথায় রাখছি।’

“তিনি সবেমাত্র ‘টু লেট ব্লুজ’ নামে একটি চলচ্চিত্র শেষ করেছেন, জন ক্যাসাভেটিস পরিচালিত, ববি ড্যারিন অভিনীত,” অ্যান্ড্রু উল্লেখ করেছেন৷ “এটা ছিল… নাটকীয় টুকরা। এই ধরনের কাজই সে করতে আগ্রহী ছিল। কিছু ফালতু ফ্লাফ পিস নয়, যদিও সেই সময়ে এলভিসের সিনেমাগুলো খুব জনপ্রিয় ছিল। [But] অভিনেতা হিসেবে কেউ তাকে সিরিয়াসলি নেয়নি, কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি।”

“প্লেবয়-এ পোজ দেওয়ার পরে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার চেষ্টা করার সাথে তার নিজের লড়াই ছিল।”

যদিও স্টিভেনস প্রিসলির প্রতি “মহান শ্রদ্ধা” করেছিলেন, তিনি স্টুডিওকে অনুরোধ করেছিলেন যে তাকে ছবিতে কাস্ট না করার জন্য। স্টিভেনস তার পরবর্তী সিনেমায় মন্টগোমারি ক্লিফ্টের বিপরীতে অভিনয় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেই এটি করতে রাজি হন। এটা কখনো হয়নি।

স্টিভেনস প্রিসলি ফ্লিককে ঘৃণা করতেন এবং এটি দেখার জন্য নিজেকে আনতে পারেননি।

একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি স্টিভেনসের প্রতিভায় বিশ্বাসী ছিলেন – জেরি লুইস। কমিকটি তাকে 1963 সালের “দ্য নটি প্রফেসর”-এ তার প্রেমের আগ্রহের জন্য বেছে নিয়েছিল।

“স্টেলা এবং জেরি লুইস একে অপরকে ভালবাসত,” অ্যান্ড্রু বলেছিলেন। “তাদের এত বড় সহযোগিতামূলক কাজের সম্পর্ক ছিল। যখন জেরি প্যারামাউন্টে ‘দ্য নটি প্রফেসর’-এর শুটিংয়ের জন্য সবুজ আলো পেয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি আপনার চুক্তিতে থাকা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে চাই।’ এবং আমি মনে করি তিনি স্টেলার নাম রেখেছিলেন স্টেলা পার্ডি।

“জেরি লুইসকে জানার এবং সেটে থাকা, তাকে সরাসরি দেখার আমার স্মৃতি আছে,” অ্যান্ড্রু স্মরণ করে। “… আমি মনে করি তিনি স্টেলার জন্য একজন মহান পরামর্শদাতা ছিলেন।”

বড় হয়ে, অ্যান্ড্রু স্বীকার করেছেন যে স্টিভেনসের সাথে তার সম্পর্ক জটিল ছিল।

অ্যান্ড্রুর বাবা হারম্যান স্টিফেনসকে বিয়ে করার জন্য তিনি 15 বছর বয়সে হাই স্কুল ছেড়ে দেন। 1956 সালে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি অ্যান্ড্রুকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে যান, যেখানে তিনি একটি অভিনয় ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। তার বাবা এবং দাদা পরে তাকে মেমফিসে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার বাড়িতে উপস্থিত হন, যার ফলে একটি কুৎসিত হেফাজতে যুদ্ধ হয়।

“তাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল যে তারা বাচ্চাদের জন্ম দিয়েছে,” অ্যান্ড্রু তার বাবা-মা সম্পর্কে প্রতিফলিত করেছিল। “আমার জন্মের সময় আমার মায়ের বয়স ছিল 16 এবং আমার বাবার বয়স 18 বছর।

“আমার বাবা সবেমাত্র হাই স্কুল থেকে স্নাতক হয়েছেন। বাড়িতে থাকতে এবং আমার যত্ন নেওয়ার জন্য আমার মাকে হাই স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মেমফিস স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যেতে সক্ষম হওয়ার জন্য তিনি রাতে স্কুলে গিয়েছিলেন। বেশ সৎভাবে, একটি শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য সত্যিই সজ্জিত ছিল।”

“… আমার পছন্দ সবসময় আমার বন্ধুদের এবং আমার পরিবারের বাকিদের সাথে মেমফিসে থাকতে হবে,” অ্যান্ড্রু স্বীকার করেছেন। “আমি অবশ্যই আমার মাকে তার সন্তান চাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানাই না। কিন্তু খুব সত্যি বলতে, আমার বাবা-মায়ের কারোরই সন্তান লালন-পালন করার মতো মাল ছিল না।”

মেরিলিন মনরো সেক্সপোট পারসোনার সাথে লড়াই করেছেন, শেষ সিনেমার শুটিং করার সময় বিবাহ ভেঙে পড়েছেন: বই

যদিও মা এবং ছেলের “একাধিক সময়কালের বিচ্ছিন্নতা” ছিল, তারা সেটে বন্ধন করেছিল। তিনি 1989 সালের চলচ্চিত্র “দ্য রাঞ্চ” পরিচালনা করেছিলেন, যেটিতে অ্যান্ড্রু অভিনয় করেছিলেন। পরে তিনি তাকে 1991-এর “দ্য টেরর উইদিন II”-এ পরিচালনা করেন।

স্টিভেনস 1970 এবং 80 এর দশকে টেলিভিশনে অবিচলিতভাবে কাজ করেছিলেন, “ওয়ান্ডার ওম্যান”, “হার্ট টু হার্ট,” “দ্য লাভ বোট” এবং “নাইট কোর্ট”-এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্যস্ত ছিলেন যতক্ষণ না তিনি আলঝেইমার রোগের কারণে আর কাজ করতে পারেননি।

স্টিভেনসের হতাশার জন্য, তার মাকে একাডেমি পুরস্কারের বার্ষিক “ইন মেমোরিয়াম” বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং তিনি কখনো হলিউড ওয়াক অফ ফেমে তারকা পাননি।

“আমার মা আরও ভাল প্রাপ্য ছিল,” অ্যান্ড্রু বলেছিলেন। “যদিও তার সাথে আমার জীবন টালমাটাল এবং জটিল ছিল এবং সবসময় উষ্ণ এবং অস্পষ্ট ছিল না, সময় এবং দূরত্ব আমাকে তার প্রভাব সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।”