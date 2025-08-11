বুলগেরিয়ান সোজোপোলে, নাট্য পরিচালক ইউরি বুটুসভ ছুটিতে মারা গিয়েছিলেন: তিনি স্রোতকে সামলাতে পারেননি, সমুদ্রের উপর স্নান করেছিলেন। তাঁর বয়স ছিল 63 বছর। বুটাসভ মস্কোর সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং উভয় শহরে অন্যতম লক্ষণীয় থিয়েটার উদ্ভাবক কাজ করেছিলেন। তদতিরিক্ত, – শ্রোতা এবং সমালোচকরা তাদের সর্বত্র প্রশংসা করেছেন: তারা তাঁর সাথে কাজ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, পেশাদার পুরষ্কারগুলির জুরি নিয়মিত তাকে পুরষ্কার প্রদান করে। ২০২২ সালে, তাঁর কেরিয়ারের শীর্ষে, বুটুসভ ইউক্রেন এবং সেন্সরশিপের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভখতঙ্গভ স্টেট থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, তিনি নির্বাসনে থাকতেন। সমালোচক অ্যান্টন খিট্রভ বুটুসভের পারফরম্যান্সের কথা স্মরণ করেছেন এবং বলেছিলেন যে পরিচালক তাঁর প্রিয় লেখক – বার্টোল্ট ব্রেচটের সাথে কী মিল রয়েছে।
ঘরোয়া থিয়েটারে, ইউরি বুটুসভ একটি অনন্য জায়গা দখল করেছিলেন – একজন পরিচালক, যাকে সবাই পছন্দ করে। দর্শক এবং সমালোচক, অভিনেতা এবং পরিচালক, থিয়েটার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থী এবং একাডেমিক থিয়েটারগুলির নেতারা। তারা শিল্পের কিছু অন্যান্য ব্যক্তিত্ব বা ঘটনা সম্পর্কে অবিরাম তর্ক করতে পারে, তবে বুটসভ-এর সাথে নয় যদিও তাঁর অভিনয়গুলি কখনও কখনও পাঁচ ঘন্টা সময় ধরে যায়, ক্লাসিকগুলি পুনরায় উদ্ভাবন করে এবং সামগ্রিকভাবে থিয়েটারে আদর্শ সম্পর্কে টেকসই ধারণার সাথে মিল রাখে না।
অবশ্যই তাঁর কেরিয়ারের দ্বন্দ্বগুলি ছিল – সেন্ট পিটার্সবার্গ থিয়েটারের সাথে কমপক্ষে গল্পটি নিতে। লেনসোভেট, যা তিনি 2011 থেকে 2018 পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বামপরিচালক এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত সিটি কমিটির সাথে মতবিরোধ প্রতিরোধ করতে অক্ষম। এবং তবুও তিনি কয়েকজনের মধ্যে একজন, আক্ষরিক কয়েকজন লোকের মধ্যে যারা থিয়েটারে সর্বজনীন স্বীকৃতি ব্যবহার করেছিলেন – যেমন সেরা পরিচালনার জন্য পাঁচটি জাতীয় গোল্ডেন মাস্ক পুরষ্কার দ্বারা প্রমাণিত।
শিল্পীরা বুটাসভকে উত্সাহের সাথে কাজ করার বিষয়ে কথা বলেন, তবে যদি তৈরি করা খুব সহজ হয় তবে এটি তাঁর কাছে আকর্ষণীয় ছিল – এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ। এবং সহকর্মীরা, যেমন তাঁর প্রথম, ভবিষ্যতের চলচ্চিত্রের তারকা কনস্ট্যান্টিন খাবেনস্কি, মিখাইল ট্রুখিন এবং মিখাইল পোরচেনকভ। এবং কনস্ট্যান্টিন রাইকিনের মতো সোভিয়েত পটভূমির অভিনেতারা, যিনি ২০০০ এর দশকে নিয়মিতভাবে একজন নবজাতকের পরিচালককে সত্যিকনে আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি নিজেই সেই বছরগুলির দুটি মূল পারফরম্যান্সে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন: রিচার্ড তৃতীয় এবং কিং লায়ার।
বুটাসভের পরিচালনা এক্সপ্রেশনবাদী চিত্রকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তদুপরি, এমনকি বিংশ শতাব্দীর শুরুর মূল অভিব্যক্তিবিদরা, তবে তাদের পরবর্তী অনুসারীরা, নিও এক্সপ্রেসনিস্টরা, যাদের “নতুন বন্য” বলা হয় – এই ডাকনামটি নিজেই বুটুসভের পক্ষে উপযুক্ত হবে। ১৯ 1970০-এর দশকে “নতুন বন্য” এর আন্দোলন উত্থাপিত হয়েছিল, যখন পশ্চিমা শিল্প মনে হয় যে চিত্রকর্মকে কীভাবে, জর্জি বাসেলিটজ, অ্যানসেলম কিফিফার এবং তাদের সমমনা লোকেরা বিদায় জানাতে সক্ষম হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল যে এটি এখনও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।
থিয়েটারে বুটাসভও অনুরূপ কিছু করেছিলেন। তিনি ধ্রুপদী নাটক রেখেছিলেন, ধারণাবাদীদের কাব্যিক গ্রন্থ নয় এবং শর্তাধীন নয়। তিনি মঞ্চে কাজ করেছিলেন, গ্যারেজে নয় এবং বনে নয়। তবে এটি ছিল একটি জীবন্ত, আধুনিক থিয়েটার। “নতুন বন্য” এর শিল্পের মতো অবশ্যই অভিব্যক্তিপূর্ণ। বিশেষত, বুটাসভ এই বৃত্তের চিত্রশিল্পীদের চেয়ে কম নির্দ্বিধায় মঞ্চে লোকটির চিত্রকে সম্বোধন করেছিলেন: প্রকাশ্য তার জন্য প্রকৃতিবাদের চেয়ে অসীম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কমপক্ষে একটি বিশাল কুঁচকে নিন, যা রাইকিনকে রিচার্ডের ভূমিকায় পরতে হয়েছিল।
সত্যিকনে বুটাসভ নিজেকে আবার খুঁজে পেতে সক্ষম হন। ২০১০ এর দশকের শুরুতে, শ্রোতারা এই পরিচালক থিয়েটারের পিছনে কী করছেন তা বুঝতে পেরেছিলেন: শর্তসাপেক্ষ, দর্শনীয়, উদ্ভাবক, অন্ধকার কৌতুকপূর্ণ এবং দর্শনীয় রূপকগুলিতে পূর্ণ, তবে সাধারণভাবে কমবেশি traditional তিহ্যবাহী (তারা ইতিমধ্যে আইমুন্টাস নাইক্রোশাস বা রিমাস টিউমিনাসের অনুরূপ কিছু দেখেছিলেন)। যাইহোক, ২০১১ সালে, বুটুসভ চেখভ “সিগল” বেরিয়ে এসেছিলেন, যা সবকিছু বদলেছিল।
চার ঘন্টা চল্লিশ মিনিট, তিনটি অন্তর্বর্তী। আগ্রিপ্পিনা স্টেকলভ এবং ট্রিবিউনের তীমথিয়, উভয়ই তাদের তরুণ নায়করা নিনা এবং কোস্টিয়াকে অভিনয় করার চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে বয়স্ক। বিখ্যাত প্রথম মন্তব্য “আপনি কেন সবসময় কালো যান?” পারফরম্যান্সের শুরুতে এটি মোটেও শোনাচ্ছে না। কথোপকথনের মাঝামাঝি সময়ে, শিল্পীরা হঠাৎ ফোনোগ্রামের নীচে গান করতে শুরু করে। গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে বেশ কয়েকবার খেলে। এবং মঞ্চে থাকা লোকেরা এখনও অসীম দুঃখিত, যেমন সবচেয়ে traditional তিহ্যবাহী পারফরম্যান্সের মতো – “ঠান্ডা” বৌদ্ধিক থিয়েটারের সাথে মিল নেই, যেখানে আপনি এই ধারণাটি থেকে আনন্দ পান। পরিচালককে পরে “নন -লাইনার থিয়েটার” বলে অভিহিত করার এটিই প্রথম উদাহরণ – একটি কাব্যিক, বাদ্যযন্ত্র, প্লট লজিক দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা হয় একটি সিরিজ অধ্যয়ন বা একটি উন্মুক্ত রিহার্সালের মতো।
পরিপক্ক বুটাসভ দুটি অ -ট্র্যাজার্ড traditions তিহ্য, ক্যাবারে এবং পারফরম্যান্সের সংমিশ্রণ। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে তিনি অন্যতম সেরা রচনা “কাবারেট ব্রেচট” বলেছিলেন। শুধুমাত্র সন্ধ্যায় পোশাক, দ্বি-দু’জন পোশাক এবং সাবধানে নির্বাচিত সংগীতই ক্যাবারের স্মরণ করিয়ে দেয়, যার ভিত্তিতে পরিচালক প্রায়শই পুরো দৃশ্যের সমাধান তৈরি করেছিলেন, তবে এক ডজন বা দুটি সমাপ্ত এপিসোড-নোমিনারগুলির ডিজাইনার হিসাবে সংগৃহীত পারফরম্যান্সের কাঠামোও তৈরি করেছিলেন।
পারফরম্যান্স হিসাবে, পরিচালক সেখান থেকে দুটি জিনিস গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত, শারীরিক অস্বস্তিতে ইনস্টলেশন। শিল্পীরা দীর্ঘ সময় ধরে চিৎকার করে, ময়দা, চাল, বালি দিয়ে নিজেকে ছিটিয়ে দেয়, হয় জল দিয়ে, তারপরে পেইন্ট দিয়ে এবং সাধারণত একরকম সান্দ্র স্লারি। একবারে “সেজুয়ান থেকে ভাল মানুষ” -অ্যাক্টর আলেকজান্ডার ম্যাট্রোসভ তাঁর হাতে কুলারের জন্য 19-লিটারের বোতল সহ অ্যাকোরিয়াস ইয়াংয়ের গানটি গেয়েছিলেন। মত প্রকাশের পাশাপাশি, এটিতে অনেক সত্য ছিল – জীবন -পছন্দ নয়, যেমন বাস্তববাদী থিয়েটারে নয়, তবে একটি আক্ষরিক সত্য। অভিনেতারা কেবল নাটকটি খেলেননি যেখানে চরিত্রগুলির সাথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেছিল-তারা নিজেরাই দর্শকদের সামনে একরকম দর্শকদের অভিজ্ঞতা দিচ্ছিল, তবে এখনও অভিজ্ঞতা পরিবর্তন করছে।
দ্বিতীয়ত এবং এটি, সম্ভবত, বুটাসভ থিয়েটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন পারফরম্যান্সের মতো লেখক এবং অভিনয়শিল্পী প্রায়শই একজন ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত থাকেন। আরও স্পষ্টতই, মঞ্চে প্রচুর লোক ছিল, তবে প্রত্যেকে কিছুটা হলেও একজন লেখক ছিলেন: মহড়াগুলিতে শিল্পীরা এই অধ্যয়নের পরিচালককে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের বেশিরভাগ সন্ধান প্রিমিয়ারে বেঁচে ছিলেন। কখনও কখনও, অভিনেতার সাথে একসাথে, বুটুসোভা পারফরম্যান্সে এসেছিলেন (এবং সেখানে দুর্দান্ত অনুভূত হয়েছিল) এলিয়েন ডিরেক্টরিয়াল নান্দনিকতা: বলুন, “রানিং” তে সের্গেই এপিশেভের ভূমিকা কনস্ট্যান্টিন বোগোমোলভের সাথে তাদের যৌথ কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
প্রোগ্রাম্যাটিক “সিগল” -তে পরিচালক নিজেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকা ছাড়াই। তিনি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত মুহুর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, উচ্ছ্বসিতভাবে নাচলেন, অন্যান্য শিল্পীদের জন্য চেখভ পাঠ্যকে চিৎকার করেছিলেন এবং গ্রাফিতির দৃশ্যে আঁকা। এটিতে কোনও মেকআপ বা স্যুট ছিল না, কেবল একটি কালো টি -শার্ট এবং নীল জিন্স: এটি ইউরি বুটুসোভের ভূমিকায় ইউরি বুটুসভ ছিলেন ঠিক যেমন শিল্পী মেরিনা আব্রামোভিচ একচেটিয়াভাবে মেরিনা আব্রামোভিচের ভূমিকায় দর্শকদের কাছে গিয়েছিলেন। দেখে মনে হয়েছিল যে কোনও কিছু তাকে পরিচালকের জন্য নির্ধারিত দৃশ্যের জায়গায় থাকতে বাধা দিয়েছে-হয় অতিরিক্ত শক্তি, বা অভিনেতা-পরিষেবাগুলির সাথে সংহতি, তবে সম্ভবত উভয়ই।
অভিনেতাদের সাথে কাজ করার মতো প্রায়, তাঁর স্থায়ী দৃশ্যপোষক আলেকজান্ডার শিশকিনের সাথে বুটুসভের সহযোগিতা দেখতে লাগছিল। এটি সাধারণত একটি ব্যতিক্রমী কেস – একই সাথে সমসাময়িক শিল্পে একটি সফল কেরিয়ার তৈরি করে এমন একজন শিল্পীর সাথে পরিচালকের দীর্ঘমেয়াদী ইউনিয়ন (উদাহরণস্বরূপ, ভিনিশিয়ান বিয়েনালে অংশ নেয়)। শিশকিন কেবল পরিচালকের পরিকল্পনাটি পরিবেশন করেননি: বুটাসভের পারফরম্যান্সের জন্য তাঁর দৃশ্যাবলী মাঝে মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ (বলুন, “রিচার্ড তৃতীয়” বা “হাঁস হান্ট”) একটি ফ্ল্যাট ভাস্কর্য-সাইলুয়েট মঞ্চে প্রসারিত হয়েছিল। এই ফর্মটি নিজেই, যাইহোক, থিয়েটার লেআউটকে বোঝায়, তবে শিশকিন এটি কেবল থিয়েটারে নয়, স্বাধীন প্রকল্পগুলিতেও ব্যবহার করে। বুটাসভ এবং তাঁর সাথে শুকিন নিজেই রয়ে গেছে, যা ইতিমধ্যে সৃজনশীল অংশীদারদের সাথে পরিচালকের সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলছে।
বুটাসভ থিয়েটার আসলে সাবজেক্টিভিটির থিয়েটার ছিল। শেক্সপিয়র এবং চেখভের কাজগুলি অবাধে ব্যাখ্যা করে পরিচালক শিল্পীদের মধ্যে একই সৃজনশীল স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। একটি উচ্চ কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল মেকআপ, নাট্য অঙ্গভঙ্গি, সঙ্গীত বধির করার জন্য নাচ, সাধারণভাবে, মঞ্চে থাকা কোনও ব্যক্তির স্পষ্টতই অ -সাধারণ আচরণ ছিল তার পারফরম্যান্সের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না: “আমরা রয়েছি! আমরা রয়েছি!” কোথাও আপনাকে এখানে শ্রোতাদের সাথে দেখা করতে হবে যে শ্রোতাদের সাথে দেখা করতে হবে এবং শ্রোতাদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত – “দুর্দান্ত” এবং “আমাদের প্রধান”। কেবলমাত্র কর্তৃত্ববাদী সমাজগুলিতে, সাবজেক্টিভিটি একটি ঘাটতি।
বুটাসভ প্রায়শই ক্লাসিকগুলির সাথে কাজ করেছিলেন, একটি ছোট, তবে এখনও লক্ষণীয় ডিগ্রীতে – আধুনিক নাটকের সাথে, তবে বার্টোল্ট ব্রেচ্ট তাঁর পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এটি একটি প্রাকৃতিক সভা ছিল। নাট্যকার, কবি, পরিচালক, তাত্ত্বিক এবং প্রথম “রাজনৈতিক থিয়েটার” শব্দের কথা মনে মনে এসেছিলেন, ব্রেচট আরও জোর দিয়েছিলেন যে শ্রোতাদের ব্যক্তিত্ব দেখতে হবে, কেবল অভিনেতার একজন দক্ষ শিল্পী নয়। এবং এছাড়াও – তিনি মঞ্চের মায়াটিকে তুচ্ছ করেছিলেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সংগীত সংখ্যার সাথে অ্যাকশনটিকে বাধা দিয়েছিলেন যাতে শ্রোতা, God শ্বর নিষেধ করেন, তারা ভুলে যাবেন না যে তারা থিয়েটারের অভিনয় দেখছিলেন।
সোভিয়েত সাংস্কৃতিক পরিচালকদের ইউরি লুবিমভের চিরন্তন প্রতিপক্ষ তাগঙ্কার নেতা সময় থেকেই বুটাসভ ব্রেচটের নিকটতম রাশিয়ান পরিচালক। ট্যাগঙ্কা আক্ষরিক অর্থে ব্রেচটের পারফরম্যান্সের বাইরে বেড়েছে (আমরা ১৯6464 সালের সেজুয়ান থেকে গুড ম্যান থেকে সেজুয়ান “এবং ১৯6666 সালের” গ্যালিলির জীবন “) সম্পর্কে কথা বলছি, এবং বুটাসভ ইতিমধ্যে প্রচলিত শিল্পী ছিলেন। তিনি এই লেখককে যত বেশি রেখেছিলেন, ব্রেচটের নীতিগুলি আরও স্পষ্টভাবে তাঁর অন্যান্য পারফরম্যান্সে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং শুধুমাত্র পারফরম্যান্সে নয়।
প্রথমদিকে, সময়ের সাথে সাথে জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে, বুটাসভ ক্রমবর্ধমান বিরোধী -ফ্যাসিস্ট ব্রেচটের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে, ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল রাশিয়ান আগ্রাসনের কয়েক সপ্তাহ আগে, পরিচালকটি সত্যিকনে ল্যাকোনিক নাম “পি” সহ গোগোলের “অ্যাপটির” এর একটি খুব নিখরচায় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। নাট্যকার মিখাইল ডার্নেনকভ একটি মঞ্চ লিখেছিলেন। এটি আধুনিক রাশিয়া সম্পর্কে একটি অভিনয় ছিল – রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আপোষহীন। প্রথম মিনিটে, ট্রাইব্যুনেটের অভিনেতা তীমথিয় দর্শকদের উপর ধ্বংসাত্মকতা, উদাসীনতা এবং পুলিশ স্বেচ্ছাসেবীর বিষয়ে মরিয়া একাকীত্বকে নামিয়ে আনেন এবং অনুভূতিটি এমন ছিল যে তিনি নায়ক, একজন দুর্নীতিগ্রস্থ মেয়র, তবে নিজের থেকে একেবারে মোটেই বলেছিলেন না।
যেমনটি দেখা গেল, বুটসভ এবং ডুরনেনকভ উভয়ের পক্ষে, এটি রাশিয়ার শেষ প্রকল্প ছিল। মহান যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সাথে সাথে ডুরনেনকভ ফিনল্যান্ডে চলে এসেছিলেন, ২০২২ সালের এপ্রিলে তিনি প্রকাশ্যে ইউক্রেনের বিজয় এবং কামনা করেছিলেন প্রাপ্ত বাড়িতে, পেশায় একটি অনানুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা। এবং একই বছরের শরত্কালে বুটুসভ, একটি কথা না বলে, ভখতঙ্গভ থিয়েটারে প্রধান পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। শৈল্পিক পরিচালকের অবস্থানটি সেখানে তাকে ব্যবহারিকভাবে সরবরাহ করা হয়েছিল: মারাত্মক অসুস্থ রিমাস তুমিনাস স্পষ্টতই বুটুসোভের একজন উত্তরসূরি দেখেছিলেন, তদুপরি, ২০২২ সালের মে মাসে তিনি নিজেই থিয়েটার ত্যাগ করেছিলেন। তবে পরিচালক একটি অভিবাসী-বনেটের জীবন বেছে নিয়েছিলেন।
ভখতঙ্গভস্কি বুটাসকে ছাড়ার পরপরই, যা প্রায় কখনও – ঘটনাস্থলের বাইরে – রাজনৈতিক এজেন্ডা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি, যুদ্ধের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিল। 2023 আগস্টে, তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন সাক্ষাত্কার ফোর্বস: রাশিয়ায় কাজ চালিয়ে যান – এবং তাকে অবশ্যই সেন্সরশিপ নিয়ে গণনা করতে হবে। পরিচালক শেয়ার করেছেন, “আমি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি – চলে যেতে কারণ আমি একজন ব্যক্তি থাকতে চাই।” – আমি বাঁচতে চাই, এবং আমার জন্য এটি একটি ক্রসিং সীমানা, এটি বেঁচে থাকার চেষ্টা। আমি অনুভব করেছি যে আমি যদি এটি গ্রহণ করি তবে আমি মারা যাব। “