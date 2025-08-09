‘দ্য পিট’ মরসুমে দুটি ট্রাম্প মেডিকেড কাট এবং অভিবাসী স্বাস্থ্যসেবা প্রদর্শিত হবে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মেডিকেল সিরিজের প্রযোজক “দ্য পিট” বলেছেন যে শোটির দ্বিতীয় মরসুমে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের “বড়, সুন্দর বিল”, মেডিকেড এবং অভিবাসী স্বাস্থ্যসেবাতে পরিবর্তনগুলির মতো নতুন গল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
জন ওয়েলস এবং আর স্কট জেমিল, শোটির নির্বাহী নির্মাতারা – যা পিটসবার্গ হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জীবনকে অনুসরণ করে অফিসের রাজনীতি, সংকট এবং সমালোচনামূলকভাবে অসুস্থদের যত্ন নেওয়ার চ্যালেঞ্জগুলি জাগ্রত করে – বলে যে শোয়ের দুটি মৌসুমে কিছুটা আলাদা প্লট প্রদর্শিত হবে।
“আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মটিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নিই,” জেমিল বিভিন্নতা বলেছে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি টুকরোতে।
“আমি মনে করি যখন আপনি ১০ মিলিয়ন লোকের কাছে পৌঁছতে পারেন তখন একটি জিনিস – এবং এটি ‘এর’ এও সত্য ছিল – সেই পরিমাণের লোকেরা শুনছেন, আপনি সেখানে যা রেখেছেন তার জন্য আপনাকে দায়বদ্ধ হতে হবে,” জেমমিল যোগ করেছেন।
“দ্য পিট” তারকা নোহ ওয়াইল, যিনি ড।
ওয়াইল বলেছিলেন, “হাসপাতালে দেখতে কেমন লাগে তা চিত্রিত করার চেষ্টা করে আমাদের কেবল একটি বাস্তবসম্মত নাটক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সুরক্ষা জাল রয়েছে।” “আপনি মূল্য রায় দিচ্ছেন না You’re
নির্বাহী নির্মাতা জন ওয়েলস বলেছেন, শোটি দ্বিতীয় মরসুমে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।
“মেডিকেড ওয়েলস বলেছিলেন, “পরিবর্তনগুলি আসলে কী হতে চলেছে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য আপনাকে কোনও রাজনৈতিক অবস্থান নিতে হবে না,”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “তারা উপযুক্ত কিনা, কংগ্রেস কী করেছে বা কী করেছে সে সম্পর্কে আমি কোনও যুক্তি রাখতে চাই না। তবে তারা জরুরি কক্ষে অবিলম্বে পরিণতি অর্জন করতে চলেছে, এবং এর সাথে কারও তর্ক করছে না,” তিনি যোগ করেছেন। “এটি একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি। জোশ হাওলির মতো আপনি মিসৌরির খুব রিপাবলিকান সিনেটর পেয়েছেন যে এটি একটি সমস্যা হতে চলেছে।”
বিভিন্ন ধরণের লেখক ম্যাক্স গাও আরও বলেছেন, শোটি সাম্প্রতিক বরফের অভিযানের মধ্যে অনিবন্ধিত ও অভিবাসী পরিবারগুলির চিকিত্সা সহ রোগীর যত্ন সম্পর্কে “অনিবার্যভাবে” বৈশিষ্ট্য “রিয়েল-টাইম উদ্বেগ প্রকাশ করবে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য সেন জোশ হাওলি, আর-মো। এর কাছে পৌঁছেছেন এবং মেডিকেডের ভবিষ্যতের কাটগুলি রোধ করার জন্য আইন প্রবর্তনের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হাওলি করা সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা পড়েছিল, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সর্বদা বলেছিলেন যে আমাদের কর্মজীবী মানুষের জন্য মেডিকেডকে রক্ষা করতে হবে। এখন মেডিকেডের কোনও ভবিষ্যত কাটা কার্যকর হতে বাধা দেওয়ার সময় এসেছে।”
হাওলি যোগ করেছেন বিবৃতি এটি, “আমাদেরও সারা দেশে গ্রামীণ হাসপাতালগুলির জন্য আমাদের সমর্থন বাড়ানো উচিত। সাম্প্রতিক পুনর্মিলন বিলের অধীনে মিসৌরি আগামী চার বছরে হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত 1 বিলিয়ন ডলার দেখতে পাবে। আমি দেখতে চাই মেডিকেড হ্রাস বন্ধ এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলি স্থায়ীভাবে পুরোপুরি অর্থায়িত হতে পারে।”