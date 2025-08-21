‘দ্য পেঙ্গুইন’ দলটি রবার্ট প্যাটিনসনের ব্যাটম্যান আনার বিষয়ে কথা বলেছিল

শ্রোতাদের প্রথমে এইচবিওর সংস্পর্শে আসার পরে প্রায় এক বছর কেটে গেছে পেঙ্গুইনএবং এটিকে একটি সাফল্য বলা একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হবে। শোটি কেবল সমালোচক এবং শ্রোতাদের মধ্যে ভক্তদের খুঁজে পায়নি; জড়িত প্রত্যেকে তখন থেকেই পুরষ্কারগুলিতে সাঁতার কাটছে, এর সাম্প্রতিক 24 এমি মনোনয়নগুলি সর্বশেষতম। এবং তবুও, এটি প্রকাশের আগে, অনেকে শো সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন। আমরা কেন এই গল্পটি দেখতে চাই? এবং ব্যাটম্যান নিজেই ছাড়া ব্যাটম্যান ভিলেনের গল্পটি করার অর্থ কি তা বোঝায়?
সেই শেষ পয়েন্টে, শোরনার লরেন লেফ্র্যাঙ্ক এবং প্রযোজক ম্যাট রিভসও সতর্ক ছিলেন। একটি নতুন সাক্ষাত্কারে, লেফ্র্যাঙ্ক প্রকাশ করেছেন যে তিনি এবং রিভস শোতে রবার্ট প্যাটিনসন অভিনয় করেছেন ব্যাটম্যান আনার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। “ম্যাট এবং আমি এটি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি,” লেফ্র্যাঙ্ক বলেছিলেন হলিউড রিপোর্টার। “এটি কেবল প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। মনে হয়েছিল আমরা কেবল আমাদের শোতে ব্যাটম্যান রেখেছিলাম বলে আমরা তাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যখন বাস্তবে আমার মনে হয় আমার লক্ষ্যটি কমপক্ষে সর্বদা ধনী, আকর্ষণীয় চরিত্রগুলি তৈরি করা ছিল যা আপনি তাকে দেখার জন্য মরিয়া ছিলেন না, যা আমি জানি একটি লম্বা অর্ডার, কারণ আমরা অনেক কিছু পছন্দ করি, তবে আমরা একটি লিটল অফ দ্য ব্যাটম্যানকে খুব ভাল করে ফেলেছিলাম। রাস্তাগুলি একটি গ্যাং যুদ্ধ ঘটছে, আমরা সবসময় বলতাম, ‘ব্যাটম্যান গথামের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং ওজ সেখানে উঠে এসে একটি স্তর অর্জন করতে চাইছে।’ সুতরাং, হ্যাঁ, আমরা এটি সম্পর্কে কথা বলেছি, তবে সত্যই, আমরা কেবল আমাদের যে গল্পটি ছিল তা হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। “
অবশ্যই, এটি মৌসুমের চূড়ান্ত শট পর্যন্ত যখন ওজ সফলভাবে গোথামের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে দখল করে নিয়ে আকাশে ব্যাট-সিম্বলকে দেখেন। ব্যাটম্যান এখনও বাইরে রয়েছেন, এবং লেফ্রান্স স্বীকার করেছেন যে শোটি সর্বদা সরাসরি সেতু ছিল ব্যাটম্যান পার্ট II।
“আমাদের প্রথম মরসুমের উদ্দেশ্য সর্বদা ছিল, আমরা দ্বিতীয় ছবিতে ওজ চালু করছি,” তিনি বলেছিলেন। “এবং তাই আমরা ম্যাটের সিনেমাটি বের হওয়ার আগ পর্যন্ত দ্বিতীয় মরসুম প্রচার করতে পারি না।”
তবে সেই উদ্ধৃতিটি দেখে খুব উত্তেজিত হবেন না। লেফ্র্যাঙ্ক আরও বলে, দ্বিতীয় মরসুমে “কোনও বর্তমান অবস্থা আপডেট নেই”, এবং যদি এটি কখনও ঘটে থাকে তবে এটি পরে হতে হবে দ্বিতীয় খণ্ড এবং নিজস্ব কিছু সত্যই দর্শনীয় কিছু। “আমাদের আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে হবে যে আমরা নিজেদেরকে শীর্ষে রাখতে পারি, এবং এটি এমন কিছু যা কলিন ফারেল এবং আমার পক্ষে বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন। “অন্যথায়, আমরা আবার কিছু করতে চাই না যদি এটি দুর্দান্ত না হয়। আমরা সর্বদা একটি সীমিত সিরিজ হতে চাইছিলাম So সুতরাং, দ্বিতীয় মরসুমে পিভোটিং করা ঠিক আলাদা – এটি এমন কিছু নয় যা আমরা সত্যিই কথা বলেছি।”
মূলত, এটি সম্ভবত আরও বেশি সম্ভাবনা ছিল যে রবার্ট প্যাটিনসনের ব্যাটম্যান শোতে উপস্থিত হবে তার চেয়ে দ্বিতীয় মরশুম হওয়ার চেয়ে। কমপক্ষে তারা ব্যাটম্যান সম্পর্কে কথা বলেছিল। আপনি পরবর্তী ফ্যারেল দেখতে পাবেন এবং শো থেকে সম্ভাব্য আরও বেশি চরিত্রগুলি দেখবেন, কখন ব্যাটম্যান পার্ট II 2027 সালের অক্টোবরে থিয়েটারগুলি হিট করে।
