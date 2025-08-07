‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট II’ অবশেষে পরের বসন্তে চিত্রগ্রহণ শুরু করে

প্রারম্ভিক সুপারম্যান গ্রীষ্মটি নিয়ে ওয়ার্নার ব্রোস আইএস ডিসি স্টুডিওতে এর গতি বজায় রাখা, ম্যাট রিভসের উচ্চ প্রত্যাশিত ঘোষণা করে ব্যাটম্যান পার্ট II পরের বসন্তে চিত্রগ্রহণ শুরু করবে, লক্ষ্য করে 2027 সালের একটি অক্টোবর রিলিজ উইন্ডো জন্য।
অনুযায়ী বিভিন্নআজকের আপডেটটি একজন ওয়ার্নার ব্রোস ডিসকভারি শেয়ারহোল্ডারদের বৈঠকের পরে এসেছে (কোম্পানির বিভক্ত হওয়ার আগে আরও একবার দুটি সংস্থা ওয়ার্নার ব্রোস এবং ওয়েল, ডিসকভারি, পরের বছর), যেখানে এক্সিকিউটিভরা জেমস গুনের আর্থিক সাফল্যের প্রশংসা করেছিলেন সুপারম্যানবিশ্বব্যাপী $ 550 মিলিয়ন ডলার দক্ষিণে উপার্জন এবং ফিল্ম এবং টিভির রাজ্যে ডিসি ইউনিভার্সের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নতুন যুগের কিকস্টার্টিং করছে। স্ক্রুজ ম্যাকডাকের মতো অর্থের মধ্যে তাদের আনন্দময় ডাইভিংয়ে ওয়ার্নার ব্রোসও তার সুপারহিরো ফিল্ম প্রকল্পগুলির সারিটির একটি রানডাউনও দিয়েছেন, নিশ্চিত করে ব্যাটম্যান পার্ট IIপ্রক্রিয়াটিতে উত্পাদন আপডেট।
“ফিল্মে, জেমস গন ডিসি সুপার পরিবারের পরবর্তী কিস্তি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত, সহ সুপারগার্ল (2026), ক্লেডফেস (2026), এবং পরবর্তী ওয়ান্ডার ওম্যান, ” ওয়ার্নার ব্রোস ড। “এছাড়াও, ব্যাটম্যান II (2027) উন্নয়নের আরও কয়েকটি প্রকল্পের মধ্যে পরের বসন্তে শুটিং শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডিসি ইউনিভার্সের জন্য 10 বছরের দৃষ্টিভঙ্গিতে টেলিভিশন প্রকল্পগুলির একটি উত্তেজনাপূর্ণ অ্যারেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পেঙ্গুইনআসন্ন নতুন মরসুম পিসমেকারএবং আত্মপ্রকাশ লণ্ঠন ২০২26 সালে। একটি সুনির্দিষ্ট এবং পরিমাপিত উপায়ে, ডিসি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রমবর্ধমান স্টুডিওর বিস্তৃত প্রচেষ্টা জুড়ে ওভারলে করবে: ফিল্ম এবং টিভি থেকে ভোক্তা পণ্য, গেমস, অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক পর্যন্ত ””
এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে ডিসি ভক্তরা এক মিনিটের জন্য ক্যাপড ক্রুসেডার ফিল্মের সিক্যুয়ালের জন্য অপেক্ষা করছেন। ব্যাটম্যানরবার্ট প্যাটিনসন অভিনীত, ২০২২ সালের মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী $ 722 মিলিয়ন ডলার উপার্জন, ওয়ার্নার ব্রোস এপ্রিল এপ্রিল সিক্যুয়াল পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। ফিল্মটি বিখ্যাতভাবে বিলম্বগুলিও দেখেছিল, শীর্ষস্থানীয় ভক্ত এবং অভিনেতা প্যাটিনসনকে চিত্রগ্রহণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তিনি খুব বেশি বয়স্ক হবেন কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হন। ভাগ্যক্রমে, পেঙ্গুইনকলিন ফারেল এবং ক্রিস্টিন মিলিওটি অভিনীত, কেবল সন্তুষ্ট ভক্তরা কেবল আরও বেশি রিভস-স্বাদযুক্ত কমিক বইয়ের নাটকের জন্য অপেক্ষা করছেন না, বরং তাদের ব্যাটম্যান খরার সময় লোকদের সাথে জোড় করে অন্যতম সেরা ডিসি শো হিসাবে নিজেকে সিমেন্ট করেছিলেন।
যদিও জেমস গুনের পুনরায় কল্পনা করা ডিসি ইউনিভার্সে ব্যাটম্যানের স্থানটি স্টুডিওর প্রধানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে-বিশেষত গুন নিশ্চিত করে যে ম্যাট রিভসের চলচ্চিত্রগুলি “এল এল ওয়ার্ল্ডস” ব্যানারের আওতায় রয়েছে, ডিসি স্টুডিওগুলির 10 বছরের ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা থেকে পৃথক-গুন প্রকাশ্যে রিভেসকে সমর্থন করেছেন। তার মাঝে সুপারম্যান মিডিয়া ব্লিটজ, গুন ভক্তদের আশ্বস্ত করতে এবং উদ্বেগের সমাধানের জন্য ফায়ারসাইড চ্যাটগুলির জন্য সময় নিয়েছে ব্যাটম্যান পার্ট IIএর ভবিষ্যত। মঞ্জুর, তার আপডেটগুলি লোকেদের রিভসের বাদাম বন্ধ করতে এবং তাকে রান্না করতে বলার মতো সমান ছিল।
জুনের শেষের দিকে, ব্যাটম্যান পার্ট II যখন রিভস এবং সহ-লেখক ম্যাটসন টমলিন একটি ফটো ভাগ করেছেন তখন অগ্রগতির লক্ষণগুলি দেখিয়েছিল স্ক্রিপ্টের। গুন উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি জুলাইয়ে স্ক্রিপ্টটি দেখেছিলেন এবং ভেবেছিলেন এটি “দুর্দান্ত”। শিগগিরই গুহা থেকে বেরিয়ে আসার কারণে ব্যাটটি নিয়ে, লোকেরা আসন্ন অন্যান্য ডিসি প্রকল্পগুলির স্ক্রিপ্টগুলির স্থিতি সম্পর্কে লোকেরা গুনকে পিটারিং শুরু করার সাথে সাথে পেন্ডুলামটি অন্যভাবে দুলতে দেখে আকর্ষণীয় হবে।
তবুও, ডিসি স্টুডিওগুলি ফিল্মমেকিংয়ের শ্যুট-যেমন-আপনার লেখার স্টাইলের দিকে নজর রাখার চেয়ে শক্ত স্ক্রিপ্টগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় তা দেখে স্বস্তি। আমরা 2027 এ ব্যাটমোবাইলের মধ্যে কোন গ্রঞ্জ ব্যান্ড ব্রুস ওয়েন ব্রুডিং করবে তা জানতে আগ্রহী।
