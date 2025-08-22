You are Here
'দ্য রেইন মেকার' ইউএসএ নেটওয়ার্কের জন্য রেটিংয়ে ভাল পারফর্ম করে
‘দ্য রেইন মেকার’ ইউএসএ নেটওয়ার্কের জন্য রেটিংয়ে ভাল পারফর্ম করে

রেইন মেকার, ভার্সেন্ট মনিকারের অধীনে প্রথম আসল স্ক্রিপ্টেড সিরিজটি একটি দৃ start ় সূচনায় পৌঁছেছে।

ইউএসএ নেটওয়ার্কে প্রচারিত আইনী নাটক, শিগগিরই স্পান-অফ কেবল পোর্টফোলিওর অংশ, এটি প্রথম তিন দিনের মধ্যে ২.২ মিটার ড্র করেছিল। এটি পাঁচটি নেটওয়ার্ক এবং ময়ূর জুড়ে সিমুলকাস্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বিষয়টি দ্বারা এটি সহায়তা করেছিল।

এটি সিফির প্রবর্তনের পর থেকে ভার্স্যান্ট পোর্টফোলিওতে এটি সর্বাধিক দেখা মূল সিরিজের প্রিমিয়ার হিসাবে তৈরি করেছে আবাসিক এলিয়েন 2021 সালে।

ভার্স্যান্ট অনুসারে, এটি টিএনটি’র চেয়ে 39% বেশি দর্শকের সাথে 2025 সালে লিনিয়ার টিভিতে এক নম্বর স্ক্রিপ্টেড কেবলের মূল সিরিজের প্রিমিয়ারে পরিণত হয়েছিল গ্রন্থাগারিক: পরবর্তী অধ্যায়, যা ছিল দ্বিতীয় র‌্যাঙ্কড সিরিজের প্রিমিয়ার। যাইহোক, গত কয়েক বছর ধরে এ বছর এ বছর এতগুলি স্ক্রিপ্টযুক্ত প্রিমিয়ার হয়নি।

সংস্থাটি বলেছিল রেইন মেকার আজ অবধি লিনিয়ার টিভিতে 6.3 মিলিয়ন দর্শকের কাছে পৌঁছেছে।

জন গ্রিশাম অভিযোজন, যা আজ রাতে ইউএসএ নেটওয়ার্কে রাত দশটায় প্রচারিত,

শোরনার এবং এক্সিকিউটিভ প্রযোজক মাইকেল সিটজম্যানের কাছ থেকে, লায়ন্সগেট এবং ব্লুমহাউস-প্রযোজিত সিরিজটি রুডি বেইলর (মিলো ক্যালাহান) অনুসরণ করেছে যিনি, আইন স্কুল থেকে নতুন করে কোর্টরুম লায়ন লিও ড্রামন্ড (জন স্ল্যাটারি) এবং তাঁর আইন স্কুল বান্ধবী সারা প্ল্যাঙ্কমোর (ম্যাডিসন ইজম্যান) এর সাথে মাথা ঘুরে দেখেন। রুডি, তাঁর বস (লানা পার্লিলা) এবং তার বিচ্ছিন্ন প্যারালেগাল সহ, তাদের ক্লায়েন্টের ছেলের রহস্যজনক মৃত্যুর আশেপাশে দুটি সংযুক্ত ষড়যন্ত্র উন্মোচন করেছিলেন।

অভিনেতাদের মধ্যে ম্যাডিসন ইসম্যান, পিজে বাইর্ন, ড্যান ফোগলার, ওয়েড ব্রিগস এবং রবিন কারাও রয়েছে।

রেইন মেকার ২০২৪ সালের জুনে এনবিসি ইউনিভার্সাল ক্যাবল নেটওয়ার্ক থেকে একটি সিরিজ অর্ডার পেয়েছিল, বইটি টিভিতে আনার জন্য সিটজম্যানের ছয় বছরের যাত্রা শুরু করে। সিটজম্যান এবং জেসন রিচম্যান পাইলট স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন, সিটজম্যানের সাথে শোরনার হিসাবে কাজ করার জন্য। দুজন গ্রিশাম, জেসন ব্লাম এবং ডেভিড গার্নার্টের সাথে প্রযোজনা করছেন।

ভার্সেন্ট সিএনবিসি, এমএসএনবিসি, অক্সিজেন, ই!, সাইফাই এবং গল্ফ চ্যানেলও পরিচালনা করে।

