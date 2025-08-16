দ্য রেইন মেকার – সিরিজ প্রিমিয়ার আলোচনা

রেইন মেকার
ভিত্তি: নতুন আইনজীবী রুডি বেইলর (মিলো কলাহান) জোসলিনের সাথে কাজ খুঁজে পেয়েছেন "ব্রুইজার" স্টোন (লানা পার্লিলা) লিও এফ ড্রামমন্ড (জন স্ল্যাটারি) দ্বারা বরখাস্ত হওয়ার পরে প্রধান আইন ফার্মে তাঁর গার্লফ্রেন্ড (ম্যাডিসন ইসমান) একই নামের জন গ্রিশামের উপন্যাস অবলম্বনে নাটক সিরিজে কাজ করেন (এবং এর আগে ১৯৯ 1997 সালে একটি সিনেমায় অভিযোজিত হয়েছিল)।
