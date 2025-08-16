You are Here
News

দ্য রেইন মেকার – সিরিজ প্রিমিয়ার আলোচনা

রেইন মেকার

ভিত্তি: নতুন আইনজীবী রুডি বেইলর (মিলো কলাহান) জোসলিনের সাথে কাজ খুঁজে পেয়েছেন "ব্রুইজার" স্টোন (লানা পার্লিলা) লিও এফ ড্রামমন্ড (জন স্ল্যাটারি) দ্বারা বরখাস্ত হওয়ার পরে প্রধান আইন ফার্মে তাঁর গার্লফ্রেন্ড (ম্যাডিসন ইসমান) একই নামের জন গ্রিশামের উপন্যাস অবলম্বনে নাটক সিরিজে কাজ করেন (এবং এর আগে ১৯৯ 1997 সালে একটি সিনেমায় অভিযোজিত হয়েছিল)।

সাব্রেডডিট (গুলি)::প্ল্যাটফর্ম:মেটাক্রিটিক:জেনার (গুলি)
আর/থেরেনম্যাকার্টভোমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র(51/100) (স্কোর গাইড)অপরাধ, নাটক, থ্রিলার

লিঙ্কগুলি:

/ইউ /নিকোলাস্কাজুন দ্বারা জমা দেওয়া
(লিঙ্ক) (মন্তব্য)

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts