‘দ্য লং ওয়াক’ তার ‘স্টার ওয়ার্স’ সিক্যুয়াল পারফরম্যান্সের জন্য মার্ক হ্যামিলকে চেয়েছিল

মার্ক হ্যামিল তার সাথে আলোচনা করতে লজ্জা পাননি, আমরা কি বলব, অপছন্দ লুক স্কাইওয়ালকারের চাপের মধ্যে স্টার ওয়ার্স সিক্যুয়াল ট্রিলজি, বিশেষত মুভিটিতে যেখানে চরিত্রটির সর্বাধিক বিশিষ্টতা রয়েছে: দ্য লাস্ট জেডি। তিনি সবই তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত চরিত্রে ফিরে আসার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, তবে এই অভিনেতা দুটি মাইক ফ্লানাগান প্রকল্প সহ অন্যান্য ভূমিকায় অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন, উশার হাউস অফ দ্য হাউস এবং চক লাইফ। তিনিও আছেন দীর্ঘ পদচারণাএই দিনগুলিতে কয়েকটি স্টিফেন কিং অভিযোজনগুলির মধ্যে একটি যা ফ্লানাগানকে জড়িত করে না এবং এটি তার পরবর্তী দিনের লুক পারফরম্যান্সকে এই অংশটির জন্য পরামর্শ দিতে সহায়তা করেছিল।
মধ্যে দীর্ঘ পদচারণাপরিচালনা করেছেন ফ্রান্সিস লরেন্স (হাঙ্গার গেমস) এবং জেটি মোলনার দ্বারা স্ক্রিপ্ট করা (অদ্ভুত প্রিয়তম)হ্যামিল মেজর চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি শিরোনাম ইভেন্টটির তদারকি করেন – যার মধ্যে যুবকরা তারা জিতেন বা মারা না যাওয়া পর্যন্ত মার্চ এবং মার্চ করেন – নিষ্ঠুর, নির্মম হাত দিয়ে।
মোলনার বলেছেন, “এমন কিছু লোক আছে যা আমরা স্পষ্টভাবে প্রধান উপাদান হিসাবে যেতে পারতাম।” কোলাইডার হ্যামিলের কাস্টিং সম্পর্কে। “তবে আরও নতুন স্টার ওয়ার্স সিনেমাগুলি, বয়স্ক লুক স্কাইওয়াকারকে একটি ক্লান্তি রয়েছে যা আমি সত্যিই মেজরদের জন্য চেয়েছিলাম। এবং মার্ক এটি একটি শক্তিশালী উপায়ে জঞ্জাল। “
ক্লান্তি অনিবার্যভাবে বার্ধক্য নিয়ে আসে, তবে লুকের ক্ষেত্রে এটি স্ব-ঘৃণ্য এবং গভীর অনুশোচনাগুলিতেও জড়িয়ে রয়েছে, যা ক্র্যাক করতে শুরু করার সময় সেই গ্রুফ শেলটির নীচে যা লুকিয়ে রয়েছে তা আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। অন্য কথায়, হ্যামিল ক্রোধের একযোগে স্তরগুলি চিত্রিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য – এমন একটি গুণ যা আপাতদৃষ্টিতে তাকে একটি ভাল ফিট করে তুলেছে, যদিও এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, কারণ দীর্ঘ পদচারণা।
দীর্ঘ পদচারণা এছাড়াও কুপার হফম্যান, ডেভিড জোনসন, গ্যারেট ওয়েয়ারিং, চার্লি প্লামার, বেন ওয়াং, জুডি গ্রেয়ার, জোশ হ্যামিল্টন এবং আরও অনেক কিছু অভিনয় করেছেন। এটি 12 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে হিট।