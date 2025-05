‘দ্য লাস্ট অফ আমাদের’ শোরনাররা সেই মর্মস্পর্শী ক্লিফহ্যাঙ্গার এবং মরসুম 3 টি টিজে কথা বলে

এক থেকে দুটি asons তু মধ্যে অপেক্ষা আমাদের শেষ নিষ্ঠুর ছিল, তবে কমপক্ষে সেই গল্পটি শেষ হয়েছিল। আমরা জোয়েল এবং এলির জন্য কী ছিল তা দেখতে চেয়েছিলাম, তবে এটি একেবারেই প্রয়োজনীয় ছিল না। যদিও এটি দ্বিতীয় মরসুমের ক্ষেত্রে নয়, যা গল্পের মাঝখানে ডান স্ম্যাক শেষ করে, এমন একটি ক্লিফহ্যাঞ্জার সহ যা অনেক দর্শকদের হতাশ করার বিষয়ে নিশ্চিত। এগুলি সবই নিশ্চিত যে তিনটি মরসুমের জন্য অপেক্ষা আরও খারাপ হবে।

এরই মধ্যে, আপনি সম্ভবত দ্বিতীয় মৌসুমের শেষের দিকে নয়, তিনটি মরসুমে কী আসবেন সে সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় ভাবছেন। এবং, ধন্যবাদ, শোরনার্স ক্রেগ মাজিন এবং নীল ড্রাকম্যান সে সম্পর্কে কথা বলতে পেরে খুশি হয়েছিল। নীচে, আমরা আপনাকে কি বলব আমাদের শেষ টিমকে মরসুম দুটি ক্লিফহ্যাঙ্গার সম্পর্কে বলতে হয়েছিল, এটি সর্বদা শেষ ছিল কিনা, তিন মরসুমের জন্য কীভাবে জিনিসগুলি পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনার অপেক্ষা করার সাথে সাথে আপনার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত।

সিজন টু এর আমাদের শেষ অ্যাবির কাছে কয়েক দিন পিছনে ঝলকানোর আগে এলি এবং অ্যাবির মধ্যে মূল মুহুর্তের মাঝখানে শেষ হয়। ভিডিও গেমটিতে যেমন রয়েছে তেমন জড়িততা হ’ল আমরা অ্যাবির গল্পটি এগিয়ে যেতে দেখছি, এবং এটি একেবারে পরিকল্পনা।

“আমরা প্রায়শই কথা বলি যে আমরা দর্শকদের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি?” ড্রাকম্যান এক সংবাদ সম্মেলনে ড। “সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, পাঁচ পর্বে ক্রেগের পক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা আমরা সেই শেষ দৃশ্যে জোয়েলকে দেখিয়েছি, কারণ তারপরে আমরা কোথায় যাচ্ছি তার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে And এলি এবং আপনি এখন পর্যন্ত যা কিছু দেখেছেন। “

গেমটিতে, যদিও, দর্শকদের প্রাকৃতিক ব্যথা এবং অস্বস্তি রয়েছে যখন দৃষ্টিভঙ্গি এলির কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয়, আপনি যে চরিত্রটি খেলছেন, তার পরে তার শপথ করা শত্রু অ্যাবির চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। মাজিন স্বীকার করেছেন যে এটি ভিডিও গেমের তুলনায় একটি শো সংক্ষিপ্ত আকারে আসে তবে তারা আশা করে যে তারা এটির সদৃশ করার জন্য যথাসম্ভব ভাল কাজ করেছে।

“আমরা পারি না … অন্য ব্যক্তি হওয়ার শক পুনরুত্পাদন করতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন। “গেমসে, আপনি জোয়েল। আপনি এলি তাকে কাউকে নির্যাতন করা। ‘ এটি একটি ছোট্ট উপায়ে কোনও ভিডিও গেমটি কী করতে পারে তা কখনই হতে পারে না, তাই আমরা কী করি তা সম্মান করে যে একটি সময়কাল এটি একটি উপায়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, এবং এটিও রয়েছে ভাবুন যদি আমরা এটি ধাওয়া করে থাকি তবে আমরা সম্ভবত আমাদের মুখে পড়ে যেতাম। “

সুতরাং যদি শোটি একই মুহুর্তে সেই মুহুর্তের সাথে মেলে না, তবে কি কখনও জিনিস পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা ছিল? এটি অন্যভাবে শেষ হতে পারে? সেখানে ছিল, কিন্তু বেশি দিন ছিল না।

“সত্যি বলতে, আমরা একটি ভিন্ন পরিণতির জন্য উন্মুক্ত ছিলাম,” মাজিন স্বীকার করেছেন। “আমরা এ সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। আমরা সমস্ত কিছু বিবেচনা করেছি। অবশ্যই আপনি চারপাশে খেলতে চান। সম্ভবত আমাদের কেবল গল্পগুলি ইন্টারলেস করা উচিত Maybe সম্ভবত আমাদের কেবল পিছনে পিছনে যেতে হবে Maybe সম্ভবত আমাদের এটি চেষ্টা করা উচিত Maybe সম্ভবত আমাদের এটি চেষ্টা করা উচিত। এটি এখন জেনেটিক্সের একটি অংশ, এটি আমাদের কাছে ঝুঁকি গ্রহণ করার জন্য একটি টেলিভিশন শো হিসাবে রয়েছে। এবং তারপরে আশা করি তারা চলে যায়, ‘ওহ, ভাল, আপনি আসলে কী জানেন?’ ‘ওহ, এখন আমরা আপনাকে এটি দিচ্ছি’ কারণ গল্পটি এভাবেই কাজ করে। “

এবং তাই, তিন মরসুমে, দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অ্যাবিতে স্থানান্তরিত হবে। তবে, তার মানে কি বেলা রামসির এলি তিনটি মরসুমে থাকবে না?

“আমার মনে আছে যখন লোকেরা দ্বিতীয় মরসুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তখন তারা এমন ছিল, ‘এবং জোয়েল সম্পর্কে কী এবং তিনি মারা যান?’ আমি পছন্দ করি, ‘হু, হু, হোয়া’ কখন? ‘যদি!’ “মাজিন বলে। “(তৃতীয়) মরসুমটি আসবে, এবং এটি যা করবে তা করবে। এমনকি আমি যদি ভেবেছিলাম যে এখন ঠিক কীভাবে এটি চলতে চলেছে তা আমি জানতাম। আমি এখন থেকে দু’সপ্তাহ পরে এটি জানতে পেরেছি যে এটি কীভাবে যেতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের আলাদা ধারণা থাকতে পারে। বর্তমানে আমরা ক্যাটলিনার শেষটি দেখিনি, আমরা শেষটি দেখিনি, আমরা শেষটি দেখিনি, আমরা শেষটি দেখিনি, গল্প। “

ড্রাকম্যান যোগ করেছেন, “আপনি এগুলি পর্দায় দেখতে পাবেন বা না করুন, তাদের উপস্থিতি সেখানে থাকবে” “

অবশেষে, দ্বিতীয় মরসুমটি এলির গল্পের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে এবং তিনটি মরসুম অ্যাবির দিকে মনোনিবেশ করতে পারে তবে আরও অনেক কিছু ঘটছে। আইজাক এবং ডাব্লুএলএফ আছে। সেরেফাইটস। তাদের যুদ্ধ। এবং মাজিন চান ভক্তরা সেগুলির সমস্ত সম্পর্কে সচেতন হন।

“আমি মনে করি (এই সমস্ত অন্যান্য গল্প) পরের মরসুমের জন্য ভাল বোড হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমার অনেক প্রশ্ন আছে এবং আমি মনে করি এবং আমি বুঝতে পারি যে শ্রোতারাও তা করে। আমি তাদের আশ্বাস দিতে চাই যে এই প্রশ্নগুলি সঠিক এবং এর উত্তর দেওয়া হবে। ‘কী চলছে? সেই যুদ্ধটি কীভাবে শুরু হয়েছিল? কীভাবে শুরু হয়েছিল? নবী কে? তার কী ঘটছে? কী ঘটছে? এটি কী ঘটছে? এর সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে। ”

বিশেষভাবে কখন? আমরা জানি না। 2027 সালে সম্ভবত? যেভাবেই হোক, অপেক্ষা শুরু হয়েছে। এর সাতটি পর্ব দেখুন আমাদের শেষ এইচবিও ম্যাক্সে এখন দুটি মরসুম।