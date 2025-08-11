You are Here
'দ্য সাবস্ট্যান্স' তারকা মার্গারেট কোয়াললি জ্যাক অ্যান্টনফের সাথে পুরানো স্কুল ডেটিং করেছিলেন
‘দ্য সাবস্ট্যান্স’ তারকা মার্গারেট কোয়াললি জ্যাক অ্যান্টনফের সাথে পুরানো স্কুল ডেটিং করেছিলেন

অ্যান্ডি ম্যাকডোয়েলের কন্যা “দক্ষিন গার্ল শিষ্টাচার” ব্যবহার করে তার ভালবাসা লক করে রেখেছে।

মার্গারেট কোয়াললি 2023 সালের আগস্টে টেলর সুইফটের কয়েকটি বৃহত্তম হিট তৈরির জন্য পরিচিত জ্যাক অ্যান্টনফকে বিয়ে করেছিলেন।

কোয়াললি প্রকাশ করেছিলেন অ্যান্টনফ “আমি আপনাকে ভালোবাসি” প্রথমে বলেছিলেন, “স্পষ্টতই”।

“আমি এই জাতীয় জিনিস সম্পর্কে খুব পুরানো স্কুল,” তিনি বলেছিলেন কসমোপলিটন। “আমি কখনই নিজেকে প্রথমে সেখানে রাখতাম না। আমি কখনই দুবার পাঠ্য পাঠাতে পারি না। আমি বলতে চাইছি, এখন আমরা বিবাহিত, এবং আমি যে কোনও সময় তাকে কিছু পাঠাতে পারি। আমরা সবসময় কথোপকথন করি; তিনি আমার মানব ডায়েরির মতো।

কেলেঙ্কারির পরে টেলর সুইফটের অভ্যন্তরীণ বৃত্ত: ‘আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না’

জ্যাক অ্যান্টনফ এবং মার্গারেট কোয়াললি 2021 সালে ডেটিং শুরু করেছিলেন। (এমটিভির জন্য জন শিয়ের/গেটি চিত্র)

কোয়াললি এবং অ্যান্টনফ 2021 সালে প্রথম সাক্ষাত করেছিলেন কারণ কোভিড -19 মহামারী শেষ হচ্ছে। 30 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন “জ্যাকের প্রেমে পড়া সবচেয়ে বড় অনুভূতি ছিল (তিনি) অনুভব করেছিলেন।”

“আমরা একে অপরকে একটি ছাদে দেখেছি, এবং আমরা সবেমাত্র কথা বলতে শুরু করেছি এবং কখনও থামিনি,” কোয়াললি স্মরণ করেছিলেন। “আমরা সেই গ্রীষ্মে শহর জুড়ে একাধিক পদচারণায় গিয়েছিলাম।” এবং কোয়াললির মতে, “ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্ক প্রেমে পড়ার সেরা জায়গা।”

দু’জন নিউ জার্সিতে 19 আগস্ট, 2023 সালে বিয়ে করেছিলেন। অতিথি তালিকায় সুইফট, জো ক্রাভিটস এবং লানা ডেল রে সহ অসংখ্য এ-তালিকা সেলিব্রিটি রয়েছে।

মার্গারেট কোয়াললি এবং জ্যাক অ্যান্টনফ নিযুক্ত আছেন: প্রতিবেদন

মার্গারেট কোয়াললি এবং জ্যাক অ্যান্টনফ 2023 সালের আগস্টে বিয়ে করেছিলেন। (রেকর্ডিং একাডেমির জন্য কেভিন মাজুর/গেটি চিত্র)

জ্যাকের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোয়াললি “নিরাপদ এবং আরামদায়ক” অনুভব করেছিলেন।

তিনি বলেন, “আমি যে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে ছিলাম, আমি এখনও সত্যই একাকী অনুভব করেছি কারণ আমি আমার ব্যক্তির সাথে ছিলাম না, এবং এটি এমন যে আমি কিছু খুঁজছিলাম,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আর এর মতো অনুভব করি না। জ্যাক আমাকে নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

“আমি কারও নিখুঁত মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করে অনেক বছর ব্যয় করেছি এবং সেই মেয়েটি বারবার পরিবর্তিত হয়েছিল,” কোয়াললি স্বীকার করেছেন। “তবে আমি জ্যাকের কাছে মিথ্যা বলতে পারি না। আমি তার পক্ষে এটি হতে পারি না। তিনি এটির মাধ্যমে দেখতে চাইবেন। সুতরাং, আমাকে কেবল নিজেই হতে হবে। তিনিই আমার পুরো জীবন চিত্রিত করেছি। এবং আমি এমনকি রূপকভাবে বলছি না। আমার প্রথম ক্রাশটি ছিল ‘হ্যাপি গিলমোর’ এবং ‘বিগ ড্যাডি’ -তে অ্যাডাম স্যান্ডলার, এবং আমি আমার পুরো জীবনটি খুঁজছিলাম।

কোয়াললি অ্যান্টনফের সাথে “এখনই প্রেমে হিল ইন হিলস” ছিলেন, তিনি বলেছিলেন তিনি ইউকে ফেব্রুয়ারী 2024।

অভিনেত্রী যোগ করেছেন, “তিনি আমার স্বামী বলে মনে করে আমার একটি নিশ্চিত ছিল।”

মার্গারেট কোয়াললি তার বিখ্যাত মা, অ্যান্ডি ম্যাকডোয়েল দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল। (মাইকেল বাকনার/বৈচিত্র্য/পেনস্ক মিডিয়া গেটি ইমেজের মাধ্যমে)

কোয়াললি তার বিখ্যাত বাবা -মা, অভিনেত্রী অ্যান্ডি ম্যাকডোয়েল এবং প্রাক্তন মডেল পল কোয়াললি দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল।

এই দম্পতি ১৯৯৯ সালে বিবাহের ১৩ বছর পরে এবং কোয়ালিকে বিশ্বে স্বাগত জানানোর পাঁচ বছর পরে তালাক দিয়েছিলেন। অভিনেত্রীকে উত্তর ক্যারোলিনায় ম্যাকডোয়েল উত্থাপন করেছিলেন।

কোয়াললি “সম্ভবত অ্যাশভিলের একমাত্র হলিউড অভিনেত্রী” দ্বারা উত্থাপিত হওয়ার অভিজ্ঞতাটি স্মরণ করেছিলেন।

“আমি সবসময় বড় হয়েছি, ‘আচ্ছা, এটি আমার কাছে কেবল স্বাভাবিক She সে আমার মা। সুতরাং, এটি আমার স্বাভাবিক জীবন।’ তবে আমি জানতাম এটি অদ্ভুত ছিল, “মার্গারেট বলেছিলেন সন্ধ্যার মান 2023 সালে।

“এটি অদ্ভুত। আমি সত্যিই ভাগ্যবান। এটি একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল, তবে তারপরে আমি একটি সাধারণ স্কুলে গিয়েছিলাম, (সাধারণ বন্ধু ছিল) এবং কিছুটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতাম। তারপরে আমার মা চলে যেতেন এবং সিনেমা করতেন, এবং কখনও কখনও আমি তার সাথে যেতাম।

মার্গারেট কোয়াললি “দ্য লেফটওভার্স” -এর ভূমিকার জন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। (ম্যাট উইঙ্কেলমিয়ার/ওয়্যারআইমেজ)

২০১৪ সালে এইচবিওর “দ্য লেফটওভারস” -তে তার ব্রেকআউট ভূমিকার পরে কোয়ালির খ্যাতি পাওয়া গেছে। এর পর থেকে তিনি “ফস/ভার্ডন,” “দরিদ্র জিনিস” এবং আরও সম্প্রতি, “দ্য সাবস্ট্যান্স” এবং “হ্যাপি গিলমোর ২” -এর ভূমিকার জন্য স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

তিনি তার কাজের জন্য গোল্ডেন গ্লোবস, এসএজি অ্যাওয়ার্ডস, সমালোচকদের চয়েস অ্যাওয়ার্ডস এবং এমি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

“দাসী” তারকা কেবল ডেটিং নয়, জীবনের অন্যান্য পুরানো-স্কুল traditions তিহ্যগুলিকেও মেনে চলেন।

মার্গারেট কোয়াললি তখন থেকে “দ্য সাবস্ট্যান্স” এবং “হ্যাপি গিলমোর ২” এর মতো সিনেমাতে অভিনয় করেছেন (তিনি পাসুপিল/গেটি চিত্র)

“সেলফোনগুলি সিগারেটের মতো। আমি বিমান মোডের একটি বড় অনুরাগী,” তিনি কসমোপলিটনকে বলেছেন। “যেহেতু আপনার ফোনটি খোলার মতো কাজ করতে যাওয়ার মতো, আপনি জানেন? উবার, টেক্সটিং এবং মানচিত্র ব্যতীত আমার ফোনে আমার কোনও অ্যাপ্লিকেশন নেই And এবং এটি দুর্দান্ত, কারণ এটি ভাল, কারণ এটি এর মতো, আমি যদি মুদি দোকানে থাকি তবে আমি কেবল আমার ফোনটি টানি না I’m আমি কেবল সেখানে, মানুষের কথোপকথন শুনছি।

“এবং আমি আমার জীবনে আরও নিমগ্ন বোধ করি,” কোয়াললি যোগ করেছেন। “বাড়িতে আমার কাছে আরও একটি ফোন রয়েছে যার সেলফোন পরিষেবা নেই It এতে কেবল ওয়াই-ফাই রয়েছে এবং আমি ইনস্টাগ্রামে দেখতে পারি We আমরা সকলেই অবশ্যই খুব প্লাগ ইন করেছি” “

