‘দ্য সিক্রেট এজেন্ট’, পুরষ্কার প্রাপ্ত কান, ব্রাসিলিয়া ফেস্টিভালের চলচ্চিত্র উদ্বোধন করবে; তারিখগুলি দেখুন

উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন পরিচালক ক্লেবার মেন্ডোনিয়া ফিলহো, অভিনেত্রী মারিয়া ফার্নান্দা কান্ডিডো এবং প্রযোজক এমিলি লেসক্লাক্স
গোপন এজেন্টপরিচালকের নতুন বৈশিষ্ট্য ক্লেবার মেন্ডোনিয়া ফিলহোএর 58 তম সংস্করণের উদ্বোধনী সিনেমা হবে ব্রাসিলিয়া উত্সব।
অনুষ্ঠানের the০ তম বার্ষিকী উদযাপন করে এই ইভেন্টটি 12 থেকে 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফেডারেল ক্যাপিটালটিতে সংঘটিত হয়।
উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন পার্নাম্বুকো চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেত্রী মারিয়া ফার্নান্দা ক্যান্ডিড এবং প্রযোজক এমিলি লেসক্লাক্স।
প্রযোজনায় মার্সেলো গল্পটি বলে, ব্যাখ্যা করেছেন ওয়াগনার মুরাএমন একটি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ যিনি তার ছেলের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য সামরিক স্বৈরশাসনের সময় বিশ্রাম নিতে পালাতে পারেন। সেখানে একবার, তিনি বুঝতে পারেন যে শহরটি তাকে প্রত্যাশিত শান্তি সরবরাহ করা থেকে অনেক দূরে।
November নভেম্বর ব্রাজিলিয়ান বাণিজ্যিক সার্কিটে খোলার ছবিটি সেরা অভিনেতা এবং সেরা পরিচালকের জন্য পুরষ্কার জিতেছে কান ফিল্ম ফেস্টিভাল।
ফরাসি উত্সবে সাফল্যের পরে, গোপন এজেন্ট এর বিতরণ অধিকার ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্জিত নিওনসীল জন্য দায়বদ্ধ অওরপাঁচটি বিভাগে বিজয়ী অস্কার এম 2025।
এখন, ফিল্মটির জন্য মার্কিন প্রেস দ্বারা উদ্ধৃত করা হচ্ছে অস্কার 2026। বিশেষত, সেরা বিদেশী চলচ্চিত্র এবং সেরা অভিনেতা বিভাগে।