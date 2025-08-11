“দ্য হবিট” প্রথমবারের মতো গ্যালিক অনুবাদ করা হয়েছে

অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যালিক অ্যান্ড ট্রান্সলেশনের অধ্যাপক মোরে ওয়াটসন প্রথম কোভিড -19 লকডাউন করার আগে জেআরআর টলকিয়েনের দ্য হব্বিটের একটি গ্যালিক খসড়া নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন।
তার শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতিগুলির আশেপাশে বেশ কয়েকটি বিলম্ব এবং প্রকল্পটি ফিট করার পরে, অধ্যাপক ওয়াটসন প্রকাশ করেছেন যে তিনি এখন “আ’হোব্যাট” সম্পন্ন করেছেন।
সম্পাদনার বেশ কয়েকটি পর্যায়ের পরে, বইটি এখন অর্ডার করার জন্য উপলব্ধ, একটি উপন্যাস জুড়ে তাঁর কিছু সৃজনশীল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে একটি পরোক্ষীর সাথে সম্পূর্ণ।
অনুবাদটি গ্যালিক বুকস কাউন্সিল দ্বারা সমর্থিত এবং এটি হাওয়াইয়ান, এস্পেরান্টো, ব্রেটন এবং ইহুদীশ সহ ক্লাসিকটি অনুবাদ করা ভাষাগুলির তালিকার সর্বশেষতম।
অধ্যাপক ওয়াটসন হলেন আইওনাড ইগাইন মিক্লাচলাইন: দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর গ্যালিক ট্রান্সলেশন (এনসিজিটি) এর পরিচালক, যা বিশেষত গ্যালিকের মধ্যে সাহিত্যের অনুবাদকে সমর্থন করার জন্য, পাশাপাশি ম্যাঙ্কস এবং আইরিশকে সমর্থন করার জন্য বিদ্যমান।
তিনি বলেছিলেন: “যখন কোনও ভাষার সম্মান এবং স্থিতির বিষয়টি আসে তখন অনেক স্তরে পড়ার উপভোগের গুরুত্ব রয়েছে।
“কোনও ভাষা শেখার সময় বা কোনও ভাষায় দক্ষতা থেকে দক্ষতা থেকে আয়ত্তের জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ, টেকসই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বা এই দীর্ঘ, টেকসই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিস্তৃত আকর্ষণীয় পাঠ্য থেকে নির্বাচন করতে সক্ষম হওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
“আমি এখন পর্যন্ত কমপক্ষে নয়টি ভাষায় বইটি পড়েছি। আমি যখনই এখন একটি নতুন ভাষা শিখি, আমি সর্বদা হব্বিটের কোনও অনুবাদ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখি। যদি সেখানে থাকে তবে আমি এটি কিনেছি।
“এইভাবে, আমি শেখার প্রক্রিয়াতে প্রথম দিকে একটি উপন্যাস পড়তে পারি, কারণ আমি এই মুহুর্তে গল্পটি ইতিমধ্যে খুব ভাল করেই জানি every প্রতিবারই আমি এটি পড়ি, প্রতিটি ভাষায়, আমি টলকিয়েনের পৃথিবী আবিষ্কারের গভীর, সমৃদ্ধ আনন্দ উপভোগ করতে পারি।
“এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে লোকেরা এই বইয়ের প্রেমে পড়েছিল এবং এটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় 90 বছর পরে এটি চালিয়ে যেতে থাকে। আমি এটির সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি খুব ভাগ্যবান এবং আমি আশা করি যে লোকেরা এটি উপভোগ করবে।”
“দ্য হবিট” অনুবাদ ছাড়াও, এনসিজিটি অধ্যাপক ওয়াটসনের সহ-সম্পাদনা করা একটি বইকে সমর্থন করছে যা অনুবাদক এবং পণ্ডিতদের অনুবাদ প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধের একটি সেট বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
অধ্যাপক ওয়াটসন এইচজি ওয়েলসের “দ্য টাইম মেশিন” এর একটি গ্যালিক অনুবাদও সম্পন্ন করছেন, যার মধ্যে অনুবাদ তত্ত্বের উপাদানগুলি কীভাবে অনুবাদককে পাঠ্যের কিছু কৌশলগত অংশের মাধ্যমে কাজ করতে সহায়তা করতে পারে তার একটি একাডেমিক রচনা অন্তর্ভুক্ত করে।
স্যার আর্থার কনান ডয়েলের “স্কারলেট ইন স্টাডি” -এ শার্লক হোমসের প্রথম উপস্থিতি গ্যালিকের অনুবাদ করার তালিকার পাশে রয়েছে এবং প্রফেসর ওয়াটসন ফরাসি, জার্মান বা স্প্যানিশ ভাষায় আকর্ষণীয় উপন্যাসগুলির জন্য শিকার করছেন যা গ্যালিক রিডিং তালিকাগুলি আরও প্রসারিত করার জন্য ইংরেজিতে কখনও অনুবাদ করা হয়নি।