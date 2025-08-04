দ্য হাউস অফ দ্য বিখ্যাত মেক্সিকো: অলিভিয়া কলিন্স নির্মূল হওয়ার পরে এটিই বলেছিল

কাসা দে লস ফ্যামোস মেক্সিকো ২০২৫ এর প্রথম নির্মূল গালা অলিভিয়া কলিন্সকে ছেড়ে চলে গেছে, যিনি তার সতীর্থদের দ্বারা মনোনীত হওয়ার পরে জনগণের ভোট কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হন। যদিও তাঁর প্রস্থান অনেককে অবাক করে দিয়েছিল – বিশেষত যে শক্তি দ্বারা অ্যাড্রিয়ান ডি মন্টির প্রত্যাখ্যান করেছিল – অভিনেত্রী নির্মলতা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তার নির্মূলকে ধরে নিয়েছিলেন।
ইতিমধ্যে বাস্তবতার বাইরে, অলিভিয়া বাইরের সাথে তার প্রথম যোগাযোগ করেছিল এবং গবেষণায় তার ছাপগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।
“আমি খুব খুশি … এই মরসুমের অন্তর্ভুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ। আমি আশীর্বাদ পেয়েছি কারণ এটি দুর্দান্ত ছিল। আমি অনেক ভয় জিতেছি, আমার এখনও অন্যরাও রয়েছে, তবে এই সপ্তাহে এটি একটি আবেগময় বিপ্লব ছিল,” তিনি দৃশ্যত উত্তেজিত বলেছিলেন।
তাদের প্রাক্তন অংশীদারদের সাথে একটি ভিডিও কলটিতে কলিন্স স্নেহ এবং স্বীকৃতির শব্দগুলিকে উত্সর্গীকৃত।
"সুন্দর, প্রত্যেকেরই একটি দুর্দান্ত প্রতিভা রয়েছে। আমার শ্রদ্ধা ও প্রশংসা। তারা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা করতে পারিনি, আমি তাদের মনে মনে রাখি," তিনি আন্তরিকভাবে বলেছিলেন।
"তিনি যখন তাঁর হৃদয়ের দরজা খুলেছিলেন তখন আমরা অবাক হয়েছি। আমি অলিভিয়ার মতো লোকদের পছন্দ করি, যারা ঘুরে বেড়ায় না।
পরে, পোস্ট গালায় অভিনেত্রী স্বীকার করেছেন যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাঁর উত্তরণটি একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ ছিল।
"আমি মজাদার নই, তবে আমি চ্যালেঞ্জটি মেনে নিয়ে আমি গর্বিত এবং আমি কে তা দেখিয়েছি। আমার একসাথে থাকতে খুব কষ্ট হয়েছিল, খুব কঠিন সময় ছিল ... আমি বেশ কয়েকবার বমি করতে এসেছি," তিনি প্রকাশ করেছিলেন।
যদিও তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি কাউকে মিস করবেন না, তবে তিনি অ্যালেক্সিস আইয়ালা, আবেলিটো এবং ফ্যাসুন্ডোর সাথে তাঁর যে সমর্থন এবং বিশেষ সংযোগটি করেছিলেন তা স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি প্রতিযোগিতা জয়ের জন্য তার পছন্দসই ভাগ করে নিয়েছিলেন: ডালিলা, ফ্যাকুন্ডো, আবেলিটো, গুয়ানা এবং শিকি।