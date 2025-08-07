রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই যে পৌরাণিক কাহিনী থেকে অব্যাহত রয়েছে তা দেখায় যে, ইবেরিয়ার শেষ প্রান্তে, এমন একটি লোক রয়েছে যা শাসিত বা নিজেকে শাসন করতে দেয় না, “এমন পৌরাণিক বাক্যটি দেখায় যে বিশ্বের এই কোণে কখনও পরিবর্তন হয় না এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যে শতাব্দী পেরিয়ে যায়। 1975 সালে, সরকারের মতো মানুষের হওয়া এতটা কঠিন ছিল, জনগণের কাছে বিরক্তিকর বাস্তবতা যারা বলে যে তারা, রাজনীতিবিদরা কেবল পার্চ এবং হাঁড়ি চান। পরিস্থিতি এতটাই জটিল ছিল যে তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী ধর্মঘটের সমাধান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, একটি বিশ্ব উদ্ভাবন পর্তুগাল তৈরি কে নীরব কে বলেছিল যে কোনও আবিষ্কার নেই। ভাগ্যক্রমে পিনহিরো দে আজেভেদোর কাছে ন্যূনতম পরিষেবাগুলি ডিক্রি করার জন্য কোনও সালিশ আদালত ছিল না।
১৯ 197৫ সালের ২০ নভেম্বর, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি জেনারেল কোস্টা গোমেসের সাথে বেলিম প্রাসাদে বৈঠকের জন্য, ষষ্ঠ অস্থায়ী সরকারী নেতা সাংবাদিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতির চেয়ে সাত মিনিট সময় দেন “গুড টেলিভিশন”। তার জিহ্বায় পোপ না থাকলে পিনহিরো ডি আজেভেদোকে “খেলতে বিরক্ত” বলে মনে করা হয়েছিল কারণ তাকে “দু’বার অপহরণ করা হয়েছিল” এবং “যথেষ্ট” ভেন্ট করা হয়েছিল, এবং অপহরণ করতে পছন্দ করেন না।
তবে সরকারের ধর্মঘট শুরু করার কারণ কী? সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানায়, “এই জিনিসগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্লেষণ করা থেকে শুরু করে।” যারা ‘রাজনীতিবিদদের’ অস্তিত্বের দুর্লভ সময় সহ একটি ভাষা বলে মনে করেন, এটি প্রমাণ করে যে এটি আমাদের শাসকদের মুখে কমপক্ষে অর্ধ শতাব্দী ধরে বিদ্যমান ছিল।
উত্তরটি সাংবাদিকদের শান্ত রাখেনি: “তবে গতকাল বিকেলে এমন কিছু ছিল না যা তাকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (ধর্মঘট করার জন্য)?” যিনি বলেন, কী, পিনহিরো দে আজেভেদোর গ্লাসকে কোন ফোঁটা জল উপচে পড়েছে?
“গতকাল বিকেলে … গতকাল বিকেলে আমাকে আমাকে প্রস্রাব করার জন্য কিছুই মনে নেই,” প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। “এটা কি বেকারদের ধর্মঘট ছিল?” সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা। “না না, তবে সম্ভবত এটি সম্ভবত, সম্ভবত বিক্ষোভের ফ্রিকোয়েন্সি, মন্ত্রীদের অবচেতনভাবে এই সমস্যাটি তুলে নিয়েছে … আমি বেকারদের ধর্মঘটের কথাও মনে করি না,” তিনি বলেছেন, কীভাবে তারা এইভাবে চিৎকার করছে এমন বিক্ষোভগুলি কীভাবে অবমূল্যায়ন করতে হবে “হে পিনহাইরো রাস্তায় যায় যে এই বাড়িটি আপনার নয়।”
পিনহিরো ডি আজেভেদো কোস্টা গোমেসকে পূর্বের সময় থেকে এক ধরণের “লুইসকে কাজ করতে দিন” জিজ্ঞাসা করেছিলেন। “আপনি কি দেখেছেন যে সরকার আপনার কার্যকলাপ বন্ধ করতে কী? এটি স্বাভাবিক নয়,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এটি স্বাভাবিক নয়, তবে এটি একটি অভ্যাস যখন কোনও দেশের সাথে আর কী করা উচিত বা যখন সংসদীয় ব্লক থাকে তখন কোনও ধারণা না থাকে। এখানে এটি ছিল না।
ধর্মঘট ব্যাখ্যা করা সহজ। সমস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক অভিনেতাদের জন্য নভেম্বর আরও তীব্র হচ্ছিল। অবস্থানগুলি চরম এবং “হাস্যকর পরিস্থিতি” ছিল যেখানে দেশটি কোস্টা গোমেসের কথায় সত্যই একটি সুতোর দ্বারা ছিল। পিনহিরো দে আজেভেদো ভেবেছিলেন যে প্রজাতন্ত্রের সভাপতি সরকার বিরোধীদের এবং ষষ্ঠ অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের তুষারপাতকে কভার করেছিলেন – যারা পর্তুগিজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী সামরিক শাখার পিছনে ছিল।
সমাধান? পিনহিরো দে আজেভেদো যে দলগুলিকে সরকারী সহায়তার সামাজিক ভিত্তি বিবেচনা করেছিলেন তাদের দ্বারা ফোল্ডারগুলি পুনরায় বিতরণ করা: “একটি সুখী ইচ্ছা, তবে এটি একটি ইচ্ছা ছিল।”
ক্রিসমাসের প্রথম দিকে অনুরোধের পরে, পিনহিরো ডি আজেভেদো বেথলেহমের দরজায় অস্থায়ী সংবাদ সম্মেলন বন্ধ করে বলে, “এবং এখন, এহ, শোভেল, আমি দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছি, শোভেল।” হরতাল হ্যাঁ, কিন্তু কখনও অনশন ধর্মঘটে হয় না। লোকেরা নির্মল হতে পারে, তবে এমন কোনও শাসক নেই যে কোণে ভাল কামড়কে প্রতিহত করে। 25 নভেম্বর শীঘ্রই আগত।