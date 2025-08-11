ধর্ষকদের ‘সম্ভবত’ লিঙ্গ বেছে নেওয়ার অধিকার বাজেয়াপ্ত করুন

নিকোলা স্টারজন বলেছেন, পুরুষ ধর্ষণকারীদের তাদের লিঙ্গ বেছে নেওয়ার অধিকার “সম্ভবত” হারানো উচিত।
প্রাক্তন প্রথম মন্ত্রী, তার স্মৃতিচারণের মুক্তির জন্য আইটিভির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে আরও বলেছিলেন যে স্কটল্যান্ডের লিঙ্গ স্বীকৃতি আইন নিয়ে বিতর্কের জন্য তিনি “সমস্ত যৌক্তিকতার অনুভূতি” হারাতে আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন।
ট্রান্সজেন্ডার অপরাধী ইসলা ব্রায়সনকে পুরুষদের সুবিধায় স্থানান্তরিত করার আগে একটি মহিলাদের কারাগারে রিমান্ডে নেওয়ার পরে ২০২৩ সালে স্টারজন তীব্র চাপে পড়েছিলেন।
স্কটল্যান্ডের লোকদের আইনত স্বীকৃত লিঙ্গ পরিবর্তন করা আরও সহজ করার জন্য প্রস্তাবগুলি নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলাকালীন এটি এসেছিল।
প্রকাশক প্যান ম্যাকমিলান বলেছিলেন যে স্টারজনের বই, ফ্র্যাঙ্কলি, বৃহস্পতিবার মুক্তি পাবে। যাইহোক, স্মৃতিকথা সোমবার বিকেল থেকে ওয়াটারস্টোনসে কেনার জন্য উপলব্ধ ছিল।
ওয়াটারস্টোনস বলেছে যে কোনও নিষেধাজ্ঞার জায়গা না থাকায় এটি অনুলিপিগুলি পাওয়ার সাথে সাথে এটি বইটি বিক্রি করতে পারে।
দুটি ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে ২০২৩ সালে ব্রাইসন আট বছরের জন্য জেল হয়েছিলেন।
আক্রমণগুলি 2016 এবং 2019 সালে ক্লাইডেব্যাঙ্ক এবং গ্লাসগোতে সংঘটিত হয়েছিল।
প্রাথমিকভাবে অ্যাডাম গ্রাহাম হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার পরে, ব্রায়সন বিচারের অপেক্ষায় একজন মহিলা হিসাবে স্ব-পরিচয় দিয়েছিলেন।
ব্রায়সন প্রথমে স্টার্লিংয়ে কর্নটন ভেল উইমেন কারাগারে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল, তবে পরে তাকে পুরুষদের কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
এটি নীতিতে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে যাতে নতুনভাবে অভিযুক্ত বা রিমান্ডে থাকা সমস্ত ট্রান্সজেন্ডার বন্দীদের প্রাথমিকভাবে তাদের জন্ম লিঙ্গ অনুসারে কারাগারে রাখা হয়।
স্টারজন বার বার ব্রায়সনকে একজন ব্যক্তিকে কল করতে অস্বীকার করেছিলেন।
আইটিভির মামলা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাক্তন এসএনপি নেতা বলেছিলেন: “ইসলা ব্রায়সন একজন মহিলা হিসাবে চিহ্নিত।
“আমি মনে করি আমি এখন যা বলব তা হ’ল যে কেউ মহিলাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য পুরুষ অপরাধ করে সে সম্ভবত তাদের পছন্দের লিঙ্গ হওয়ার অধিকারকে বাজেয়াপ্ত করে।”
যখন এই মন্তব্যটি সম্পর্কে চাপ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যোগ করেছেন এটি “সম্ভবত ব্যবহারের জন্য সেরা বাক্যাংশ ছিল না”।
প্রাক্তন প্রথম মন্ত্রী তখন ব্রায়সনকে “জৈবিক পুরুষ” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে অতীতে তাঁর “আরও বেশি সোজা” হওয়া উচিত ছিল।
স্কটল্যান্ডের প্রস্তাবিত লিঙ্গ স্ব-পরিচয় আইন সম্পর্কে বিতর্ক চলাকালীন ব্রায়সন বিতর্কটি এসেছিল, যা এমএসপি দ্বারা পাস করা হয়েছিল তবে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার দ্বারা অবরুদ্ধ।
স্টারজন আইটিভিকে বলেছেন: “আমরা এই বিতর্কে সমস্ত যৌক্তিকতার অনুভূতি হারাতে চাই। আমি এর জন্য আংশিক দায়বদ্ধ।”
এপ্রিলে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে কোনও মহিলাকে সমতা আইনের অধীনে জৈবিক যৌন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়।
এই মামলাটি স্কটিশ সরকারের উপর লিঙ্গ সমালোচনামূলক প্রচারকদের জন্য একটি বড় বিজয় চিহ্নিত করেছে এবং ব্রিটেন জুড়ে কীভাবে যৌন-ভিত্তিক অধিকারগুলি প্রয়োগ করা হয় তার জন্য বড় প্রভাব রয়েছে।
রবিবার প্রকাশিত আইটিভি সাক্ষাত্কারের আরেকটি বিভাগে তিনি বলেছিলেন যে পূর্ববর্তী সময়ে তাঁর স্ব-আইডি আইনটি বিরতি দেওয়া উচিত ছিল।
প্রাক্তন প্রথম মন্ত্রী বলেছিলেন, “আমি দৃ vent ়ভাবে বিশ্বাস করি যে মহিলাদের অধিকার এবং ট্রান্স লোকের স্বার্থ মোটেও অপ্রয়োজনীয় নয়,” প্রাক্তন প্রথম মন্ত্রী বলেছিলেন।
“আমার একটি পদক্ষেপ ফিরে নেওয়া উচিত ছিল এবং বলেছিলাম, ‘আমরা কীভাবে এটি অর্জন করব?”
‘কোনও নারীবাদীর ক্রিয়া নয়’
এসএনপি এমএসপি মিশেল থমসন, যিনি কনজারভেটিভ এমএসপি রাসেল ফাইন্ডলে সহ লিঙ্গ স্বীকৃতি বিলে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেছিলেন যা ধর্ষণকারীদের লিঙ্গ স্বীকৃতি শংসাপত্র বন্ধ করে দিত, বলেছেন স্টারজনের মন্তব্য “খুব দেরী” এসেছে।
“যদি তিনি মহিলাদের বিদ্যমান অধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগের সাথে বিবেচনা বা জড়িত হওয়া বন্ধ করে দেন তবে তিনি এসএনপি গ্রুপকে ধর্ষণকারীদের জিআরসি প্রদানের সাময়িকভাবে বিরতি দেওয়ার জন্য আমার সংশোধনীর বিরুদ্ধে ভোট দিতে বাধ্য করতেন না।
“তার সিদ্ধান্তটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাদের অধিকারগুলি ধর্ষণকারীদের ট্রাম্প করা উচিত।”
থমসন যোগ করেছেন: “এটি কোনও নারীবাদীর ক্রিয়া ছিল না এবং কখনই হবে না।
“সেই কারণেই আমি মনে করি যে নিকোলার অন্যের মতামত শুনতে এবং অভিনয় করতে ব্যর্থতার জন্য সত্যই ক্ষমা চাইতে হবে।”
স্কটিশ টরি নেতা ফাইন্ডলে বলেছেন: “স্পষ্টতই, নিকোলা স্টারজনকে অবশ্যই বিভ্রান্তিকর হতে হবে যদি তিনি মনে করেন যে স্কটল্যান্ডের মহিলারা এই চালকটি গ্রাস করবেন।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “স্ব-আইডের প্রতি তার অযৌক্তিক আদর্শিক বিশ্বাস তার বিস্ফোরিত মিয়ালি-মুখের ভর্তির সাথে ভেঙে পড়েছে যে এই ধর্ষক একজন মানুষ, তবে তিনি যে সমস্ত ব্যথা ও দুর্দশার সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তিনি এখনও নিজেকে দুঃখিত বলে আনতে পারেন না।”
অ্যালেক্স সালমন্ডের ডেপুটি প্রথম মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি যখন হ্যাঁ প্রচার করেছিলেন তখন 2014 স্কটিশ স্বাধীনতা গণভোটের প্রতিও স্টারজনও প্রতিফলিত হয়েছিল।
তিনি দাবি করেছিলেন যে সালমন্ড স্কটিশ সরকারের হোয়াইট পেপার স্কটল্যান্ডের ভবিষ্যত পুরোপুরি পড়েনি, যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য তার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল।
স্টারজেন বলেছিলেন যে সালমন্ড “খসড়া তৈরির কাজ বা সাদা কাগজের সংকলন মোটেও জড়িত ছিলেন না”।
‘দায়বদ্ধতা অবলম্বন’
তিনি বলেছিলেন: “তিনি এটি পড়েন নি। তিনি সম্ভবত বিটগুলি পড়তেন। আমি জানি না যে সে এর বিটগুলি পড়বে কিনা।
“আমি জানতাম যে আমি তাকে বসতে হবে এবং বলতে হবে, ‘দেখুন, আপনাকে এটি পড়তে হবে, এবং আপনি যদি পরিবর্তন করতে চান এমন বিটগুলি থাকলে আপনাকে এখনই বলতে হবে, কারণ এটি সাইন ইন করতে হবে’।
“তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি চীনে একটি বাণিজ্য মিশনে যাচ্ছেন।
“আমি মনে করি না যে আমি এই মুহুর্তে যতটা শীতল ক্রোধ অনুভব করেছি।
স্টারজেন বলেছিলেন যে সাদা কাগজটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করার সময় তিনি আতঙ্কিত আক্রমণে ভুগছিলেন।
তিনি আইটিভিকে বলেন, “আমি বাড়িতে আমার অফিসের মেঝেতে কাঁদছিলাম এবং কেবল আমার হৃদয় দৌড়ছিল।”
গণভোটের পরে স্টারজেন সালমন্ডের স্থলাভিষিক্ত হন তবে পরে এই জুটিটি বেরিয়ে আসে, সালমন্ড তার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য তার প্রাক্তন প্রোটোগের সরকারকে সফলভাবে মামলা করে।
ধর্ষণের চেষ্টা সহ ২০২০ সালে সালমন্ডকে ১৩ টি যৌন অপরাধের অভিযোগ থেকে সাফ করা হয়েছিল, কিন্তু বিচারের সময় তাঁর আইনজীবী স্বীকার করেছেন যে তার ক্লায়েন্ট “আরও ভাল মানুষ হতে পারে”।
অক্টোবরে 69 বছর বয়সে তিনি মারা যান।
এসএনপি ছাড়ার পরে, সালমন্ড স্বাধীনতাপন্থী আলবা পার্টি সেট আপ করে।
প্রাক্তন আলবা সাধারণ সম্পাদক ক্রিস ম্যাকলেনি স্টারজনের দাবিকে “হাস্যকর” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে সালমন্ড “স্কটল্যান্ডের ইতিহাসে সর্বাধিক দক্ষ সরকারকে চালিত করার পিছনে স্বাধীনতার জন্য একটি বিশ্বাসযোগ্য মামলার ভিত্তি গঠনের জন্য এসএনপি নীতিমালার জন্য বেশ কয়েক বছর ব্যয় করেছিলেন”।
ম্যাকেলেনি যোগ করেছেন: “নিকোলার মন খারাপ করে যে অ্যালেক্স একটি বাণিজ্য মিশনে গিয়ে তাকে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জবাবদিহিতার অভাবের জন্য দায়বদ্ধতার জন্য দায়বদ্ধ ছিল এমন একটি কাজ শেষ করতে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।”
লিঙ্গ সম্পর্কে কথা না বলে নিকোলা স্টারজন তার বইয়ের প্রচারের মধ্য দিয়ে কখনই পেলেন না – এটি এমন একটি বিষয় যা এসএনপিতে সত্যিকারের বিস্ফোরণ ঘটায়।
তবে যা উল্লেখযোগ্য তা হ’ল তার অবস্থানটি কিছুটা স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।
প্রথমত, তিনি স্বীকার করেছেন যে হলিওরুডে বিতর্কিত লিঙ্গ আইনটি বিরতি দেওয়া উচিত ছিল।
এবং তিনি এখন বলে মনে করছেন যে প্রত্যেকেরই তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার অধিকার নেই – বিশেষত যারা যৌন অপরাধ করেছেন।
লিঙ্গ আইন পাস করার সময় (যা শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল) তার নিজের দলের উচ্চস্বরে কণ্ঠস্বর প্রকাশ্যে তাকে এই দুটি কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিল।
তবে নিকোলা স্টারজন ইস্যুটির অন্যরকমভাবে যোগাযোগ করতে বেছে নিয়েছিলেন।
মিশেল থমসন কীভাবে এটি সমস্ত পরিচালনা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সমালোচনা করে প্রকাশ্যে এসেছেন। তবে এসএনপিতে এমন আরও অনেকে আছেন যারা এই সাক্ষাত্কারটি হার্টের পরিবর্তনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না।