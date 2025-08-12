ধসের প্রান্তে উপসাগরীয় প্রবাহ – আয়ারল্যান্ডের জন্য এর অর্থ কী হতে পারে?

ব্রিটিশ এবং ডাচ বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে উত্তর আটলান্টিক ড্রিফ্ট নামেও পরিচিত উষ্ণ জলের উত্সটি পূর্বের চিন্তাভাবনার চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে দুর্বল হয়ে পড়েছে – এবং এটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মোট পতনের দ্বারপ্রান্তে হতে পারে।
নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে আর্টিকের অতিরিক্ত গরমের কারণে মেরু বরফের ক্যাপগুলি গলে যাওয়া আটলান্টিকের দিকে ছুটে যাওয়া মিঠা পানিতে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটায় এবং এর ধারণা পশ্চিম ইউরোপের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি হতে পারে।
উপসাগরীয় প্রবাহটি একটি প্রধান সমুদ্রের স্রোত যা মেক্সিকো থেকে উত্তর দিকে আটলান্টিক জুড়ে উত্তর দিকে ইউরোপের দিকে উষ্ণ পৃষ্ঠের জলকে সরিয়ে দেয় এবং উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপকে উষ্ণ রাখে, এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক আবহাওয়া ব্যবস্থা।
দুর্ভাগ্যক্রমে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে এই নতুন গবেষণাটি সংবেদনশীল উষ্ণ জলের স্রোতের জন্য একটি “টিপিং পয়েন্ট” এর দিকে ইঙ্গিত করে, এর মোট পতনকে হেরাল্ড করে।
যখন এটি ধসে পড়ে, এটি ইউরোপকে 2004 সালের হলিউড চলচ্চিত্র “দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য ডে” এর স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একটি গভীর ফ্রিজে ডুবে যেতে পারে।
আইসল্যান্ডের ভাতনাজাকুল জাতীয় উদ্যানের জাকুলসাল্লনে আইসবার্গ লেগুন
এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে প্রকাশিত এই গবেষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, এমইআরএএনএনইএন-র বলেছেন, “এই গবেষণাটি প্রমাণের একটি অংশকে আরও যুক্ত করেছে যে একটি অ্যামোক (আটলান্টিক মেরিডিয়োনাল ওভার্টার্নিং প্রচলন) পতন একটি উচ্চ-প্রভাব, রূপান্তরকারী ঘটনা হবে। উদ্বেগটি ন্যায়সঙ্গত কারণ এখানে মডেলগুলি গুরুতর হবে।”
আবহাওয়া সংস্থাটি আরও বলেছিল যে “জলবায়ু পরিবর্তনটি এএমওসি -র মতো প্রধান পৃথিবী ব্যবস্থায় যে ঝুঁকি রয়েছে সে সম্পর্কে লোকদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত, ‘কারণ এই কাগজটি কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার তীব্রতার উপর নজর রাখে। তবে, এটি ভবিষ্যদ্বাণী নয় যে আসন্ন দশকগুলিতে আয়ারল্যান্ড বরফ যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে।”
তবে আয়ারল্যান্ডের জন্য এর অর্থ কী? এর অর্থ কি আমাদের শীতকালগুলি অনেক বেশি শীতল হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘকাল ধরে থাকবে?
এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আইরিশ সময় এই বছরের শুরুর দিকে বলেছিল যে “বিশেষত ডাবলিনের জন্য, রয়্যাল নেদারল্যান্ডস মেটিরিওলজিকাল ইনস্টিটিউট এবং উট্রেচট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে প্রতি বছর 32 শতাংশ দিন শূন্যের নিচে চলে যাবে-প্রাক-শিল্প সময়ের চেয়ে 95 দিনের বেশি।”
তারা উপসংহারে পৌঁছেছে যে প্রতি বছর কেবল ডাবলিনে সর্বাধিক তাপমাত্রা শূন্যের নীচে পৌঁছে যাবে-প্রাক-শিল্প স্তরের চেয়ে 36 দিন বেশি।
তবে বেলফাস্ট আরও শক্তভাবে আঘাত হানতে পারে, গবেষণাটি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে শহরটি বছরের 41 শতাংশ শূন্যের নীচে থাকবে।
মেট ইরেন বলেছেন, ডাবলিন এবং বেলফাস্টের গবেষকরা যে পরিসংখ্যানগুলি উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলি “চরম সতর্কতা” দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত।
* এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল অতিরিক্ত। আই।