ধোঁয়া সমাপ্তি: জার্নি স্মোললেট এবং জ্বলন্ত প্রেম, মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা এবং আগুনের সাথে খেলতে কাস্ট
ধোঁয়া সমাপ্তি: জার্নি স্মোললেট এবং জ্বলন্ত প্রেম, মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা এবং আগুনের সাথে খেলতে কাস্ট

ধোঁয়া সমাপ্তির প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, এবং আপনি যদি এখনও রিলিং করছেন – আপনি একা নন।

আমরা জার্নি স্মোললেট, গ্রেগ কিন্নার এবং রাফে স্পলকে জ্বলন্ত প্রেম, মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা এবং আগুন যা তাদের সকলের জন্য গ্রাস করেছিল তা আনপ্যাক করার জন্য আমাদের আগের চ্যাটগুলি প্রকাশের আগে ধূলিকণা (এবং ছাই) বসতি স্থাপনের জন্য সময় নিয়েছিলাম।

ধোঁয়া তার চূড়ান্ত সময়গুলিতে কেবল আগুনের সাথে ঝাঁকুনি দেয়নি – এটি এটি দ্বারা গ্রাস করা হয়েছিল। ফাইনালটি প্রতিটি চরিত্রকে তাদের ব্রেকিং পয়েন্টে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের পিছনে অভিনেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা, ঘনিষ্ঠতা এবং বেঁচে থাকার বিষয়ে প্রচুর বলার ছিল।

মিশেলের মারাত্মক সিদ্ধান্তে জার্নি স্মোললেট

জার্নি স্মোললেট শুরু থেকেই মিশেলের দ্বন্দ্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

“আমাদের মধ্যে কেউই এক জিনিস নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এবং শোতে কোনও চরিত্রই ভাল বা সমস্ত খারাপ নয় Her

এই সংগ্রামটি ফাইনালে একটি হিংসাত্মক ক্লাইম্যাক্সে এসেছিল। ডেভ তাকে উন্মোচিত করার পরে, মিশেল নিজেকে যে নিয়ন্ত্রণটি আটকে রেখেছিল তা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তারপরে বার্ক তাকে সবচেয়ে কাটিয়া উপায়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল – “বিছানায় একটি সুন্দরী মেয়ে” পাওয়ার চেয়ে তার তার অনুসরণকে কিছুটা কমিয়ে দেয়।

এই মুহুর্তে, মিশেল তাকে মারধর করে, তাকে ক্রোধের সাথে হত্যা করে। এবং ফলস্বরূপের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে, তিনি তাকে মরতে দিলেন এবং এই অভিনয়টিকে একটি সুযোগে মোচড় দিয়েছিলেন, হত্যার জন্য ডেভকে ফ্রেমিং করেছিলেন।

স্মোললেট জন্য, এটি সবই বেঁচে থাকার বিষয় ছিল। “তিনি সবেমাত্র ডেভের দ্বারা উন্মুক্ত হয়েছিলেন এবং সবচেয়ে দুর্বল অনুভব করেছেন – যা তিনি সবচেয়ে বেশি ভয় পান।

“তারপরে বার্ক তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং আমি মনে করি তার মস্তিষ্কের প্রাণীর অংশ, যে অংশটি বেঁচে থাকতে হয়েছিল, তা যায়, ‘না, তিনি বিপজ্জনক, এবং আপনারা সবাইকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া দরকার।’ সুতরাং এটি বেঁচে থাকা। “

অবশ্যই বিদ্রূপটি হ’ল মিশেল সর্বদা নিজেকে নায়ক হিসাবে দেখতেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আরও গা er ় হয়ে উঠলেন – তিনি যে ধরণের খলনায়ক ভেবেছিলেন যে তিনি লড়াই করছেন।

রাফ স্পেল: তিক্ত প্রান্তে একটি “প্রেম যোদ্ধা” বাজানো

স্টিফেন বার্কের ট্র্যাজেক্টোরিটি শুরু থেকেই করুণ ছিল। তিনি তার বিবাহকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সন্তানদের ত্যাগ করেছিলেন এবং নিজেকে নিশ্চিত করেছিলেন যে এটি সবই ভালবাসার জন্য।

“তিনি এটাকে দ্বিগুণ করে চলেছেন, ‘আমি আমার স্ত্রীকে আপনার জন্য রেখেছি,'” রাফ স্পল ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এটি একটি বড় ব্যাপার। তিনি তাঁর জীবনে আগুন জ্বালিয়েছেন It’s এটি পুড়ে গেছে। কারণ তিনি মনে মনে প্রেম অনুসরণ করছিলেন।”

স্পল কখনও বার্ককে দানব হিসাবে দেখেনি, তবে একজন মানুষ হিসাবে নিজের দৃ iction ় বিশ্বাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে গেছে। “যদিও তাকে দুশ্চরিত্রার ছেলের মতো মনে হতে পারে তবে তিনি মনে করেন না যে তিনি একজন। তিনি মনে করেন তিনি একরকম প্রেমের যোদ্ধা… কারণ তিনি সত্যই তাকে ভালবাসেন।”

তবে মিশেল শেষ পর্যন্ত কোনও প্রেমের যোদ্ধাকে দেখেনি – তিনি দেখেছিলেন যে ধরণের বিপজ্জনক, ধ্বংসাত্মক উপস্থিতি তার অতীতকে প্রতিধ্বনিত করেছিল এবং সে তাকে আঘাত করেছিল।

স্পল উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর স্টিং তার চূড়ান্ত মুহুর্তগুলিতে তিনি যা বলছেন তা দ্বারা তীক্ষ্ণ করা হয়েছে। “তিনি মারা যাওয়ার ঠিক আগে, তিনি তার বাচ্চাদের সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি এখনও একজন বাবা। এটি সব খারাপ নয়। কেউ নেই।”

এই বৈসাদৃশ্য-একজন মানুষ হিসাবে তাঁর আত্ম-প্রতিচ্ছবি প্রেমকে তাড়া করে, বনাম মিশেলের রায় যে তিনি ধ্বংস হওয়ার আরেকটি হুমকি ছিলেন-এটিই তাঁর মৃত্যুকে এতটাই ভুতুড়ে করে তোলে।

হার্ভির বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভণ্ডামিতে গ্রেগ কিন্নার

গ্রেগ কিন্নারের হার্ভে ডেভকে বিশ্বাস করে মরসুমটি কাটিয়েছিলেন, কেবল তাঁর বিশ্বাসকে যেভাবে ভুল জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছিল তা শিখতে।

কিন্নার বলেছিলেন, “আমার কাছে সবচেয়ে বড় অন্ধ স্পটটি হ’ল একজন ভাল বন্ধু, আপনি যে কেউ গণনা করেন, কেউ সম্ভবত আপনি পছন্দ করেন এবং বিশ্বাস করেন, যিনি সবেমাত্র তাদের মধ্যে আরও কয়েকটি কার্ড পেয়েছেন যা আপনি প্রত্যাশা করেননি,” কিন্নার বলেছিলেন।

হার্ভে যখন আবিষ্কার করল যে ডেভ আসলেই কে ছিল, তখন এটি এমন মিথ্যা ছিল না যা গভীরতম কেটে যায় – এটি বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। “আপনি যখন এটিকে কাউকে উপহার দেন এবং এটি ভেঙে যায়, তখন এটি ব্যক্তিগতভাবে ধ্বংসাত্মক।

তবুও হার্ভে পাপ ছাড়া ছিল না। ফাইনালটি প্রকাশ করেছে যে তিনি দুর্নীতির মধ্যে যে মহৎ একজন ছিলেন তা ছিন্নভিন্ন করে তিনি সমস্ত কিছুতেই আত্মসাত করেছিলেন। কিন্নার হেসে বললেন, “আমি যখন এটি পড়ি তখন আমি নই।”

“আপনি এই লোকদের মধ্যে যে কোনও আপস করেন – এটি একটি দুর্দান্ত পৃষ্ঠার পালা And এবং হার্ভে আপনি যে লোকটি ভাবেন তা নয়। একবার তিনি কুকির জারে হাত ডুবিয়ে দিলে … আগুনের মতো সমস্ত কিছুর মতো এটি তাকে পুড়িয়ে ফেলেছিল।”

সবাই আগুনের দিকে আকৃষ্ট হয়

মিশেলের সহিংসতার অভিনয়। বার্কের ভালবাসার মরিয়া সাধনা। হার্ভির বিপথগামী আনুগত্য এবং লুকানো অপরাধ। ধোঁয়ায় প্রতিটি চরিত্রই তাদের শেষের সাথে একইভাবে মিলিত হয়েছিল: আগুনের প্রতি আকৃষ্ট, তারা যে জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে মনে করেছিল তা থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

কিন্নার যেমন লিখেছেন: “এই সমস্ত লোক আগুনের মতো যা তাদের ক্ষতি করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।”

এবং এটি, শেষ পর্যন্ত, শোটির সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল হতে পারে – যা আমরা এই দ্বন্দ্বগুলিতে নিজেদের টুকরো দেখতে পাই এবং এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে শিখাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে আমরা কতদূর যেতে চাই।

আপনি এখনও ফাইনাল থেকে রিলিং করছেন? অভিনেতাদের কাছ থেকে শ্রবণগুলি নিজেই আপনাকে এগুলি প্রক্রিয়া করতে সহায়তা করে কিনা তা আমাদের জানান।

