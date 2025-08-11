You are Here
News

ধ্বংসাত্মক শো প্রস্থান করার এক বছর পরে এমারডেল স্টার খুব আলাদা দেখাচ্ছে সাবান

গ্রামের ল্যান্ডস্কেপের উপরে এমারডেল লোগো।
ভক্তরা এই ‘গ্লো আপ’ পেরিয়ে যেতে পারে না! (ছবি: আইটিভি)

শো থেকে আবেগময় প্রস্থানের এক বছর পরে প্রাক্তন সাবান তারকা সেবাস্তিয়ান ডাউলিংকে মারাত্মকভাবে আলাদা দেখাচ্ছে বলে চিহ্নিত করার পরে এমারডেল ভক্তরা একটি ডাবল-টেক করেছেন।

অভিনেতা, তিনি শিশু হওয়ার পর থেকে হিথ হোপ খেলার জন্য সর্বাধিক পরিচিত, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি নাটকীয় রূপান্তর প্রদর্শন করে নতুন ছবি পোস্ট করেছেন।

লক্ষণীয়ভাবে আরও পেশীবহুল ফ্রেম এবং একটি তাজা চুল কাটা দিয়ে সেবাস্তিয়ান মিষ্টি ভিলেজের বাচ্চাদের ভক্তদের স্ক্রিনে বেড়ে উঠতে দেখেছে এমন কিছুই দেখতে লাগেনি। তিনি পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছেন ‘

সেবাস্তিয়ান ডাউলিং https://www.thesun.co.uk/tv/36207618/emmerdale-sebastian-dowling-hath-hope- unrecognisable-quiting/
তাঁর হৃদয় বিদারক প্রস্থানের এক বছর পরে সেবাস্তিয়ান দেখতে খুব আলাদা দেখাচ্ছে! (ছবি: ইনস্টাগ্রাম @সেবাস্তিয়ান_ডাউলিং_অফিশিয়াল)

সেবাস্তিয়ান হিথ হোপ, বব এবং ভিভ হোপের পুত্র, এবং ক্যাথির যমজ ভাইয়ের সাথে তাঁর বাস্তব জীবনের বোন গ্যাব্রিয়েল ডাউলিংয়ের অভিনয় করেছেন।

তিনি ২০০ 2007 সালে একটি নাটকীয় মুরল্যান্ডের জন্মের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব, পারিবারিক নাটক এবং গ্রামের জীবন চলাচল করার সময় তিনি ডেলসের আসবাবের অংশ হয়েছিলেন।

তবে 2024 নববর্ষের দিন প্রচারিত একটি শক টুইস্টে হিথের গল্পটি একটি মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। তিনি, ক্যাথি এবং অ্যাঞ্জেলিকা কিং ওয়েন্ডির গাড়িটি একটি পার্টিতে যাওয়ার জন্য চুরি করার পরে গাড়ি দুর্ঘটনায় এই কিশোরকে হত্যা করা হয়েছিল।

সম্পাদকীয় ব্যবহার কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: আইটিভি/মার্ক ব্রুস/শাটারস্টক (14259063 বি) এমমারডেল - এপি 9874 এবং এপি 9875 বৃহস্পতিবার 28 ডিসেম্বর 2023 হিথ হোপ, যেমন সেবাস্তিয়ান ডাউলিং, এবং ক্যাথি হোপ দ্বারা অভিনয় করেছেন, যেমন গ্যাব্রিয়েল ডাউলিং দ্বারা অভিনয় করেছেন, একটি প্ল্যানে উঠেছে। 'এমারডেল' টিভি শো, এপিসোডস এপি 9870-9893, যুক্তরাজ্য - ডিসেম্বর 2023 এমারডেল, একটি ব্রিটিশ আইটিভি দীর্ঘ চলমান সাবান অপেরা, 1989 অবধি এমারডেল ফার্ম নামে পরিচিত, এটি ইয়র্কশায়ার ডালেসের একটি কাল্পনিক গ্রাম এমারডালে সেট করা। এটি কেভিন লাফান তৈরি করেছিলেন এবং এটি প্রথম 16 অক্টোবর 1972 এ সম্প্রচারিত হয়েছিল It এটি মূলত এটিভি ইয়র্কশায়ার প্রযোজনা করেছিলেন এবং এখনও তাদের লিডস স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ করেছেন।
সেবাস্তিয়ান তার বাস্তব জীবনের যমজ বোন গ্যাব্রিয়েল (ছবি: আইটিভি) এর সাথে স্ক্রিনটি ভাগ করেছেন

দলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্র্যাশ হয়ে গেছে এবং ক্যাথি এবং অ্যাঞ্জেলিকা আহত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় হিথকে ভিতরে আটকা পড়েছিল। ওয়েন্ডির মরিয়া সিপিআর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি ঘটনাস্থলে দুঃখের সাথে মারা গিয়েছিলেন।

পর্বটি বছরের পর বছর শোয়ের অন্যতম সংবেদনশীল বিদায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ভক্তরা তাকে যেতে দেখে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এটি একটি বড় মোচড়ও ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমদিকে, দর্শকরা ভেবেছিলেন ক্যাথি গাড়ি চালাচ্ছেন, তবে পরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে অ্যাঞ্জেলিকা চাকার পিছনে ছিল, যা গ্রামে পুরো নতুন স্তরটি যুক্ত করেছিল।

সেবাস্তিয়ান তার চূড়ান্ত দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের পরে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন, কাস্ট এবং ক্রুদের এই বার্তাটি দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন: ’17 বছর ধরে এইরকম মজাদার সময় চিত্রগ্রহণের জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ @ইমমারডেলকে ধন্যবাদ।’

যদিও হিথ এমারডেল থেকে চলে যেতে পারে, তবে এটি স্পষ্ট যে সেবাস্তিয়ান তার সর্বশেষ ছবিগুলির প্রতিক্রিয়া দ্বারা পোস্ট সাবান এবং বিচার করছেন, ভক্তরা অবশ্যই তার পরবর্তী কী করেন তার দিকে নজর রাখছেন।

