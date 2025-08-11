ধ্বংসাত্মক শো প্রস্থান করার এক বছর পরে এমারডেল স্টার খুব আলাদা দেখাচ্ছে সাবান

শো থেকে আবেগময় প্রস্থানের এক বছর পরে প্রাক্তন সাবান তারকা সেবাস্তিয়ান ডাউলিংকে মারাত্মকভাবে আলাদা দেখাচ্ছে বলে চিহ্নিত করার পরে এমারডেল ভক্তরা একটি ডাবল-টেক করেছেন।
অভিনেতা, তিনি শিশু হওয়ার পর থেকে হিথ হোপ খেলার জন্য সর্বাধিক পরিচিত, সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি নাটকীয় রূপান্তর প্রদর্শন করে নতুন ছবি পোস্ট করেছেন।
লক্ষণীয়ভাবে আরও পেশীবহুল ফ্রেম এবং একটি তাজা চুল কাটা দিয়ে সেবাস্তিয়ান মিষ্টি ভিলেজের বাচ্চাদের ভক্তদের স্ক্রিনে বেড়ে উঠতে দেখেছে এমন কিছুই দেখতে লাগেনি। তিনি পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছেন ‘
সেবাস্তিয়ান হিথ হোপ, বব এবং ভিভ হোপের পুত্র, এবং ক্যাথির যমজ ভাইয়ের সাথে তাঁর বাস্তব জীবনের বোন গ্যাব্রিয়েল ডাউলিংয়ের অভিনয় করেছেন।
তিনি ২০০ 2007 সালে একটি নাটকীয় মুরল্যান্ডের জন্মের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব, পারিবারিক নাটক এবং গ্রামের জীবন চলাচল করার সময় তিনি ডেলসের আসবাবের অংশ হয়েছিলেন।
তবে 2024 নববর্ষের দিন প্রচারিত একটি শক টুইস্টে হিথের গল্পটি একটি মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছে। তিনি, ক্যাথি এবং অ্যাঞ্জেলিকা কিং ওয়েন্ডির গাড়িটি একটি পার্টিতে যাওয়ার জন্য চুরি করার পরে গাড়ি দুর্ঘটনায় এই কিশোরকে হত্যা করা হয়েছিল।
দলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্র্যাশ হয়ে গেছে এবং ক্যাথি এবং অ্যাঞ্জেলিকা আহত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় হিথকে ভিতরে আটকা পড়েছিল। ওয়েন্ডির মরিয়া সিপিআর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তিনি ঘটনাস্থলে দুঃখের সাথে মারা গিয়েছিলেন।
পর্বটি বছরের পর বছর শোয়ের অন্যতম সংবেদনশীল বিদায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ভক্তরা তাকে যেতে দেখে হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এটি একটি বড় মোচড়ও ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমদিকে, দর্শকরা ভেবেছিলেন ক্যাথি গাড়ি চালাচ্ছেন, তবে পরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে অ্যাঞ্জেলিকা চাকার পিছনে ছিল, যা গ্রামে পুরো নতুন স্তরটি যুক্ত করেছিল।
সেবাস্তিয়ান তার চূড়ান্ত দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের পরে ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন, কাস্ট এবং ক্রুদের এই বার্তাটি দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন: ’17 বছর ধরে এইরকম মজাদার সময় চিত্রগ্রহণের জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ @ইমমারডেলকে ধন্যবাদ।’
যদিও হিথ এমারডেল থেকে চলে যেতে পারে, তবে এটি স্পষ্ট যে সেবাস্তিয়ান তার সর্বশেষ ছবিগুলির প্রতিক্রিয়া দ্বারা পোস্ট সাবান এবং বিচার করছেন, ভক্তরা অবশ্যই তার পরবর্তী কী করেন তার দিকে নজর রাখছেন।
