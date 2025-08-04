নং 1 বিশ্বের অবসর নেওয়ার জায়গাটি আপনার রাডারে নাও থাকতে পারে

স্থানান্তর যদি আপনার অবসর পরিকল্পনার অংশ হয় তবে আপনি একা নন।
2024 সালে, 258,000 আমেরিকান অবসর গ্রহণের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছিল, প্রতি গবেষণা হিরহেল্পার থেকে, একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস যা স্থানীয় চলমান পেশাদারদের সাথে চলমান সহায়তার প্রয়োজন লোকদের সংযুক্ত করে।
তবে আপনি ফ্লোরিডায় বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য অন্য কোনও হট স্পটগুলিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগে আপনি বিশ্বজুড়ে একবার দেখতে চাইতে পারেন।
জীবন বীমা সংস্থা চিরস্থায়ী জীবন গত মাসে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা বিশ্বজুড়ে অবসর নেওয়ার জন্য সেরা জায়গাগুলি আনপ্যাক করে ভ্রমণ + অবসর।
সমীক্ষায় জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা গুণমান, সুরক্ষা, বায়ু গুণমান, প্রবীণ জনসংখ্যার শতাংশ এবং অবসর গ্রহণের ভিসার প্রাপ্যতা অনুসারে ১৩7 টি দেশকে স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল 0 থেকে 100 এর স্কেলে রেট দেওয়া হয়েছিল, তারপরে চূড়ান্ত ফলাফলটি সংকলন করার জন্য গড়ে।
এস্তোনিয়া 79.41 স্কোর দিয়ে শীর্ষ স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “বাল্টিক নেশন শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা (.7 77..7 সূচক) এবং চিত্তাকর্ষক সুরক্ষা স্তর (.5 76.৫ সূচক) এর সাথে যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার ব্যয় (55.9 ব্যয় সূচক) একত্রিত করেছে,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
চিত্র ক্রেডিট: আলেকজান্ডার স্পাতারি | গেটি ইমেজ। টালিন, এস্তোনিয়া।
উত্তর ইউরোপীয় দেশে 20.91% প্রবীণ জনসংখ্যাও রয়েছে, যা “অবসর-বান্ধব সমাজ” এর সাথে কথা বলে, এভারলি লাইফ জানিয়েছে।
“এস্তোনিয়া মিষ্টি স্পটটির প্রতিনিধিত্ব করে অনেক অবসরপ্রাপ্তরা খুঁজছেন,” এভারলি লাইফের মুখপাত্র মারিয়া ব্লিস উল্লেখ করেছেন। “আপনি সুইজারল্যান্ড বা ডেনমার্কের মতো জায়গাগুলির ক্রাশিং ব্যয় ছাড়াই উত্তর ইউরোপীয় স্বাস্থ্যসেবা মান এবং সুরক্ষা পাচ্ছেন।”
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নরওয়ে এবং পর্তুগাল সেরা স্থানগুলি অবসর নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, লাটভিয়া, হাঙ্গেরি, মাল্টা এবং ইতালি শীর্ষ দশে গোল করেছে।
আপনি যেখানে অবসর গ্রহণের জন্য ব্যয় করতে চান তা বিবেচনা না করেই, আপনি সম্ভাব্য ঘাটতি বা লাইফস্টাইল অ্যাডজাস্টমেন্টগুলি যা প্রয়োজন হতে পারে তা সনাক্ত করতে অবসর নেওয়ার আগে আপনার অবসর গ্রহণের বাজেটে জীবনযাপন করার চেষ্টা করুন, স্টেসি ব্ল্যাক, আর্থিক শিক্ষাবিদকে নেতৃত্ব দিন বোয়িং কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়ন (বেক), বলেছে উদ্যোক্তা।
