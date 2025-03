নং 6 সেন্ট জন এর বুজার-বিটার ক্যাপস বন্য ফিনিস 20 নং মার্কেটে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস নং 6 সেন্ট জনস (বিগ ইস্টে 27-4, 18-2) ইতিমধ্যে বিগ ইস্ট নিয়মিত-মৌসুমের শিরোনাম এবং আসন্ন সম্মেলন টুর্নামেন্টে 1 নং বীজ অর্জন করেছে, 12 মার্চ শুরু হবে।

শনিবার প্রধান কোচ রিক পিটিনোর অধীনে পুনরুত্থান কর্মসূচির জন্য আরেকটি মার্কি জয় ছিল। রেড স্টর্ম 2019 সাল থেকে পুরুষদের এনসিএএ টুর্নামেন্ট তৈরি করতে পারেনি, যখন তারা প্রথম চারটিতে হেরেছিল এবং 2000-01 মৌসুমের পর থেকে কেবল চারটি টুর্নামেন্টে উপস্থিত হয়েছে।

লুইস গোল্ডেন ag গলসের বিপক্ষে লাল-গরম ছিলেন, ৫২..6 শতাংশ শ্যুটিংয়ে ২৮ পয়েন্ট অর্জন করেছেন এবং ১১ টি রিবাউন্ড যুক্ত করেছেন। দলের বর্তমান ছয়-গেমের জয়ের ধারা চলাকালীন, যার মধ্যে ক্রেইটনের উপর জয় রয়েছে (বিগ ইস্টে 21-9, 14-5) এবং দুইবারের ডিফেন্ডিং জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ইউকন (বিগ ইস্টে 21-9, 13-6), লুইস প্রতি খেলায় 22 পয়েন্ট, আটটি রিবাউন্ড এবং 1.6 স্টিলস গড় করছে।

রিচমন্ডের একটি ট্রিপল-ডাবল ছিল, 10 পয়েন্ট, 11 সহায়তা এবং 12 রিবাউন্ডের সাথে সমাপ্ত হয়েছিল।

সেন্ট জন এর কেনপমের প্রতিরক্ষামূলক রেটিংয়ে তৃতীয় (89.3), মার্চ ম্যাডনেস দ্রুত এগিয়ে আসার সাথে এটি বৈধভাবে ভীতিজনক করে তুলেছে।

লাল ঝড়ের একাধিক প্লেমেকার, শক্তিশালী রিবাউন্ডিং এবং একটি স্টাউট প্রতিরক্ষা রয়েছে। Considering how this storybook season has gone so far in Queens, it would be a shock if St. John’s didn’t go on a deep NCAA Tournament run.