নকল অপহরণ কেলেঙ্কারির কারণে পুলিশকে ওন্ডোতে লোককে গ্রেপ্তার করা

ওন্ডো রাজ্য পুলিশ কমান্ড তার পরিবার ও পরিচিতদের কাছ থেকে N500,000 আদায় করার জন্য নিজের অপহরণকে নকল করার অভিযোগে 29 বছর বয়সী বেলো আজিজকে গ্রেপ্তার করেছে।
কমান্ডের মুখপাত্র ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিএসপি) ওলুশোলা আয়ানলেডের মতে, সন্দেহভাজন তার বাবা তাকে debt ণ পরিশোধের জন্য অর্থ ধার দিতে অস্বীকার করার পরে এই প্রকল্পটি মঞ্চস্থ করেছিলেন।
“যখন তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, তখন তিনি তার অপহরণটি মঞ্চস্থ করেছিলেন,” শনিবার এক বিবৃতিতে অয়ান্লাদ প্রকাশ করেছিলেন।
“১১ ই আগস্ট, তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি ইবাদান ভ্রমণ করছেন, তারপরে তার বাবা -মা এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে দুর্দশার ডাক দেওয়া শুরু করেছিলেন, অভিযোগ করে যে তাকে অপহরণ করা হয়েছে।”
সন্দেহভাজন ব্যক্তি নির্দেশ দিয়েছিল যে পারিবারিক অবদান এবং একটি GoFundMe অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সংগৃহীত মুক্তিপণগুলি সরাসরি তার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা উচিত।
পরিবারটি প্রাথমিকভাবে মেনে চলেছিল, তবে যখন তারা কোনও অপহরণকারী শিকার তার নিজের অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদানের দাবি করবে তখন তারা প্রশ্ন করেছিল তখন সন্দেহ দেখা দেয়।
পরিবার তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে পুলিশকে সতর্ক করেছিল।
তদন্তকারীরা আজিজের ফোনটি ট্র্যাক করে আবিষ্কার করেছেন যে অভিযুক্ত অপহরণ জুড়ে তিনি ওডাব্লুওতে রয়েছেন। পরবর্তীকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অপরাধের কথা স্বীকার করা হয়েছিল।
“এই মামলাটি লোভ ও ছলনার ঝুঁকির উপর নজর রাখে, যা জীবনকে নষ্ট করতে পারে,” অয়ান্লাদে শনিবার, আগস্ট 16, 2025 এ বলেছিলেন।
“বাবা -মা এবং অভিভাবকদের তাদের বাচ্চাদের অপরাধ, সহকর্মী প্রভাব এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গাইড করার আহ্বান জানানো হয়।”
আয়ানলাড আরও জনসাধারণকে শান্তি, সুরক্ষা এবং সামাজিক অগ্রগতি বজায় রাখতে আইন প্রয়োগকারীদের সকল প্রকার প্রতারণা প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়েছেন।
তদন্ত শেষ হওয়ার পরে আজিজ আদালতে অভিযোগের মুখোমুখি হবে।