নগ্ন বন্দুকের প্যারোডিগুলি স্যামুয়েল এল জ্যাকসনের কিংসম্যান ভিলেন

নগ্ন বন্দুক প্রচুর সিনেমা এবং ট্রপগুলি মজা করে, তবে আমি বাজি ধরেছি যে এটি কীভাবে স্যামুয়েল এল জ্যাকসন মুভি ভিলেনকে প্যারোডি করে তা আপনি ধরেননি। সামগ্রিকভাবে, নগ্ন বন্দুক ফ্র্যাঞ্চাইজি তার সূক্ষ্মতার জন্য পরিচিত ছিল না, এর অনেকগুলি রসিকতা হাসিখুশি হয়ে পড়েছে কারণ তারা অন-নলে কী হয়।
2025 সিক্যুয়াল অবশেষে সর্বকালের অন্যতম প্রিয় কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি ফিরিয়ে এনেছে, লিয়াম নিসন লেসলি নীলসনের মূল নায়কটির ছেলে ফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিন জুনিয়র হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিসনের সংস্করণটি এখনও তার পিতার মতো একই হাইজিংক এবং অদ্ভুত পরিস্থিতিতে রয়েছে, তবে ফিল্মটি প্যারোডি করার জন্য একটি ভিন্ন ঘরানার উপর তার দর্শনীয় স্থানগুলি সেট করে।
আসল নগ্ন বন্দুক এটি 1970 এবং 1980 এর দশকের পুলিশ চলচ্চিত্রগুলির প্যারোডি হিসাবে বোঝানো হয়েছিল, কারণ এটি ছিল পুলিশ স্কোয়াড! টিভি শো, যা নিজেই পুলিশ পদ্ধতিগত শোতে মজা করেছিল। তবে, 2025 ফিল্মটি এটি করার চেষ্টা করছে না। পরিবর্তে এটি আধুনিক ট্রপগুলি মজা করেএকজন স্যামুয়েল এল জ্যাকসন ভিলেন সহ।
রিচার্ড কেনের দ্য নেকেড গান প্ল্যান কিংসম্যান থেকে ভিলেনের পরিকল্পনা: দ্য সিক্রেট সার্ভিস
যদিও ফ্র্যাঞ্চাইজিটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিংসম্যান ভক্তদের স্পাই সিরিজ এবং 2025 এর মধ্যে সমস্ত মিলগুলি লক্ষ্য করতে হয়েছিল নগ্ন বন্দুক। যেমন দেখা যাচ্ছে, নতুন ছবিতে ভিলেনের পরিকল্পনাটি প্রায় বীট-বিট-এর মতো একই রকম কিংসম্যান: সিক্রেট সার্ভিসম্যাথু ভন পরিচালিত 2014 অ্যাকশন কমেডি ফিল্ম।
মধ্যে কিংসম্যান: সিক্রেট সার্ভিসজ্যাকসন ভিলেনাস টেক মোগুল রিচমন্ড ভ্যালেন্টাইন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি সিম কার্ড বিতরণ করার জন্য একটি খারাপ পরিকল্পনা রয়েছে যা সক্রিয় হওয়ার সময় একটি বিশেষ সংকেত প্রেরণ করবে। এই সংকেতটি আশেপাশের আশেপাশের প্রত্যেককে হিংস্র হয়ে উঠবে, মানবতা একে অপরকে আক্রমণ করে যতক্ষণ না বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী মুছে ফেলা হয়।
তবে ভ্যালেন্টাইন এই গণহত্যার অংশ হবে না। পরিবর্তে, তিনি একটি নির্জন বাঙ্কার তৈরি করেছেন যা ভিআইপিগুলি লুকিয়ে থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে সেলিব্রিটি, রাজনীতিবিদ এবং ধনী অভিজাতরা, যারা আক্রমণ শেষ হয়ে গেলে সমাজকে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করবে।
পরিচিত শব্দ? ড্যানি হস্টন ভিলেনাস রিচার্ড বেতের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নগ্ন বন্দুক। তিনি একজন ধনী প্রযুক্তি মোগুল যিনি প্লট ডিভাইসটি চুরি করেন এবং এটি একটি সংকেত প্রেরণের জন্য এটি ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে যা মানুষকে বর্বর অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। মানুষের জনসংখ্যা কুল করা হলেও বেত এবং অভিজাতরা (“অদ্ভুত” আল ইয়াঙ্কোভিচ সহ) একটি বাঙ্কারে লুকিয়ে থাকবে এবং সমাজকে পুনর্নির্মাণ করবে।
ভ্যালেন্টাইনস এবং বেতের পরিকল্পনার মধ্যে এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা হওয়ার জন্য অনেকগুলি মিল রয়েছে। সমস্ত কিছু, তাদের প্রথম নামগুলিতে, একই রকম, এমনকি যদি নগ্ন বন্দুকএর পরিকল্পনা একটি বোকা সুরে নেয়। কিংসম্যান: সিক্রেট সার্ভিস স্পষ্টতই এর বৃহত্তম লক্ষ্যগুলির একটি নগ্ন বন্দুকএর ব্যঙ্গযদিও এটি কোনও পুলিশ সিনেমা নয়।
নগ্ন বন্দুকের প্যারোডিগুলি স্পাই মুভিগুলির পরিবর্তে মুভিগুলি (এবং এটি একটি ভাল জিনিস)
বড় কারণ যে কিংসম্যান গল্পে এত বড় ভূমিকা পালন করে নগ্ন বন্দুক এটি কি নতুন ছবিটি কপ সিনেমাগুলিতে মজা করার চেষ্টা করছে না। মূল ট্রিলজির আগের দশকগুলিতে পুলিশ গল্পগুলি পুরো জায়গা জুড়ে ছিল এবং তখন থেকে পুলিশ স্কোয়াড! একটি পুলিশ পদ্ধতিগত প্যারোডি ছিল, সিনেমাগুলি একই হওয়ার জন্য এটি বোধগম্য হয়েছিল।
তবে, কপ সিনেমাগুলি এখন আর প্রচলিত নয়। জেনারটি সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে অনুগ্রহের বাইরে চলে গেছেএবং কিছু এখনও তৈরি করা হয়েছে, তারা পুরো প্যারোডির নিশ্চয়তা দেওয়ার মতো যথেষ্ট জনপ্রিয় নয়। এই আধুনিক সিনেমাগুলিতে রসিকতাগুলি ওয়্যারেন্ট করার জন্য যথেষ্ট জনপ্রিয় আইকনোগ্রাফি নেই, যার অর্থ এটি নগ্ন বন্দুক একটি নতুন দিক নিতে হয়েছিল।
পরিবর্তে, ছবিটি স্পাই মুভিগুলি প্যারোডি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলি পুলিশ সিনেমাগুলির কাছে যথেষ্ট কাছাকাছি যা তারা এখনও বোঝায় নগ্ন বন্দুকযেমন উভয় জেনারই সরকারী কর্তৃপক্ষ খারাপ ছেলেদের নামানোর বিষয়ে। কিংসম্যান, মিশন: অসম্ভব, জেমস বন্ডএবং অন্যান্য গুপ্তচর ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি সাম্প্রতিক দশকগুলিতে এখনও প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছে, এখনও অস্টিন শক্তি তাদের প্যারোডি করার আশেপাশে নেই।
দ্য মিশন: অসম্ভব ফ্র্যাঞ্চাইজি হ’ল আরেকটি গুপ্তচর সিরিজ যা সরাসরি জুড়ে দেওয়া হয় নগ্ন বন্দুক। ফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিন জুনিয়র যে দৃশ্যে ছোট্ট মেয়েটির পোশাকটি বন্ধ করে দিয়েছেন তা স্মরণ করিয়ে দেয় মিশন: অসম্ভব মুখোশের দৃশ্য, এবং সিগ গুস্তাফসনকে ভিলেনের পরিকল্পনাটি প্রকাশ করার জন্য পুলিশ স্কোয়াডের স্কিমটি হ’ল ঠিক থেকে উদ্বোধনী নকল-আউটের মতো ফলআউট।
স্পাই মুভিগুলিতে এই পিভটটি একটি দুর্দান্ত ধারণা ছিল, কারণ এটি একটি আধুনিক প্রবণতা প্যারোডি করার সময় ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে তার শিকড়গুলিতে সত্য থাকতে দেয়। ফিল্মটি যদি 1970 এবং 1980 এর দশক থেকে একই পুলিশ ট্রপগুলি নিয়ে মজা করে তবে তা অবিলম্বে তারিখ অনুভূত হতএবং আধুনিক শ্রোতারা সম্ভবত ব্যঙ্গকে প্রায় মজার হিসাবে খুঁজে পেত না।
ভাগ্যক্রমে, অনুলিপি করা কিংসম্যান প্লটটি শ্রোতাদের বিচ্ছিন্ন করে না যারা ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে পরিচিত নয়। সিরিজটি স্পাই মুভিগুলির জন্য শ্রদ্ধা হিসাবে বোঝানো হয়েছে, তাই জ্যাকসনের ভিলেনকেও শ্রদ্ধা জানাতে বোঝানো হয়েছে। এই রুটটি গ্রহণ করে, নগ্ন বন্দুকএর গল্প একটি নির্দিষ্ট প্যারোডি হিসাবে কাজ করে কিংসম্যান পাশাপাশি গুপ্তচর গল্পগুলির সামগ্রিক প্যারোডি।
নগ্ন বন্দুক
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 1, 2025
- রানটাইম
-
85 মিনিট
- পরিচালক
-
আকিভা শ্যাফার
- লেখক
-
আকিভা শ্যাফার, ডগ ম্যান্ড, ড্যান গ্রেগর, জিম আব্রাহামস, ডেভিড জুকার, জেরি জুকার
- প্রযোজক
-
এরিকা হুগিনস