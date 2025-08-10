নগ্ন বন্দুক রিবুট দুই সপ্তাহের মধ্যে বক্স অফিসে million 33 মিলিয়ন ছাড়িয়েছে

নগ্ন বন্দুক রিবুট প্রমাণ করছে যে বড় পর্দার কমেডি এখনও এতে জীবন বাকি রয়েছে। লিয়াম নিসন এবং পামেলা অ্যান্ডারসন অভিনীত, নতুন কিস্তিটি ১ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার পুরানো নেতৃত্বের অধীনে প্যারামাউন্টের চূড়ান্ত প্রকাশকে চিহ্নিত করেছে, কারণ স্কাইড্যান্সের দ্বারা স্টুডিওর অধিগ্রহণটি এই সপ্তাহের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ছিল।
নগ্ন বন্দুক অভিনেত্রী নিসন অভিনেত্রী কপ ফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিন জুনিয়র হিসাবে, মূল চলচ্চিত্র ট্রিলজির একটি রিবুট এবং একটি উত্তরাধিকার সিক্যুয়েল হিসাবে কাজ করছেন, যা অভিনয় করেছিলেন বিমানফ্র্যাঙ্ক ড্রেবিনের চরিত্রে লেসলি নীলসেন। দ্য নগ্ন বন্দুক রিলিজ দিয়ে লাথি মেরে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য দ্বিতীয় সেরা উদ্বোধনী উইকএন্ডকে চিহ্নিত করে একটি .8 16.8 মিলিয়ন ড।
এখন, প্রতি বিভিন্নএর রিপোর্ট, প্যারামাউন্ট রিলিজটি শুক্রবার অতিরিক্ত ২.৩ মিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে এবং সপ্তাহান্তে $ 8.4 মিলিয়ন উপার্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি তার উদ্বোধনী উইকএন্ড থেকে 50% ড্রপ চিহ্নিত করে, কমেডিগুলির জন্য মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড হ্রাস। নগ্ন বন্দুকএর ঘরোয়া মোট $ 33 মিলিয়ন ডলার হিট হবে বলে আশা করা হচ্ছে উইকএন্ডের শেষে।
নগ্ন বন্দুকের জন্য এর অর্থ কী
যদিও কৌতুকগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মূলত স্ট্রিমিংয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, নগ্ন বন্দুক একটি স্থির নাট্য শ্রোতা খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। 33 মিলিয়ন ডলারের ঘরোয়া দুরত্বটি জেনারটির জন্য একটি উত্সাহজনক চিহ্ন হিসাবে কাজ করে, বিশেষত যখন অন্যান্য সাম্প্রতিক কৌতুক অভিনেতাদের তুলনায় প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ে।
সিনেমা 42 মিলিয়ন ডলার একটি রিপোর্টিত বাজেট আছেসুতরাং ব্রেকেনভেনকে আঘাত করতে এখনও অনেক দীর্ঘ পথ রয়েছে। তবে এটি সম্ভব নগ্ন বন্দুক আপডেট হওয়া আন্তর্জাতিক সংখ্যাগুলি তার মোট বক্স অফিসে অগ্রগতি দেখায় যদি সেই পয়েন্টের প্রান্তে থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক এবং আনুষাঙ্গিক উপার্জনের পরে এটি লাভজনকতার জন্য এটি একটি মূল মানদণ্ড।
এই শক্তিশালী পারফরম্যান্স, প্রকাশের দু’সপ্তাহেরও কম সময় পরে, ইঙ্গিত দেয় যে নিসনের কৌতুক ভূমিকায় শ্রোতাদের আগ্রহ তার উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে 50% হ্রাস সত্ত্বেও বেশি থাকে। এটি সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তুলতে পারে নগ্ন বন্দুক একটি চলমান ভোটাধিকার হয়ে উঠছে স্কাইড্যান্সের অধীনে প্যারামাউন্টের জন্য, সম্ভাব্যভাবে অন্য কিস্তির জন্য পথ তৈরি করা।
নগ্ন বন্দুক সিনেমা
ঘরোয়া বক্স অফিস
নগ্ন বন্দুক: পুলিশ স্কোয়াডের ফাইলগুলি থেকে! (1988)
$ 78,041,829
নগ্ন বন্দুক 2½: ভয়ের গন্ধ (1991)
$ 86,930,411
নগ্ন বন্দুক 33 1/3: চূড়ান্ত অপমান (1994)
$ 51,041,856
নগ্ন বন্দুক (2025)
$ 33,000,000
অন্যদিকে, নতুন কিস্তিটি এখনও আগের তিনটি কিস্তির স্তরে পৌঁছেনি। সর্বশেষ বক্স অফিস আপডেটের সাথে, নিসন কিস্তির সাথে ধরা পড়ার শক্তিশালী সুযোগ থাকতে পারে নগ্ন বন্দুক 33 1/3: চূড়ান্ত অপমানযা 51 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি করেছে। তবে, তবে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সর্বাধিক উপার্জনকারী সিনেমাটি হ’ল নগ্ন বন্দুক 2½: ভয়ের গন্ধযা $ 86 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি করেছে।
নগ্ন বন্দুকের বক্স অফিসে আমাদের গ্রহণ
দুই সপ্তাহের মধ্যে million 33 মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করা সুপারহিরো-স্তরের সংখ্যার মতো নাও মনে হতে পারে, তবে আজকের নাট্য জলবায়ুতে একটি কমেডি রিবুট করার জন্য, এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। নগ্ন বন্দুক নস্টালজিয়া এবং তাজা হাস্যরসের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্যকে আঘাত করার জন্য প্রশংসিত হয়েছে, সমস্ত শ্রোতাদের জন্য ছবিটি উপভোগযোগ্য করে তুলেছে।
রোটেন টমেটো এবং এর অবিচলিত বক্স-অফিসে রান নিয়ে এর বর্তমান 89% টমেটোমিটার স্কোর সহ, এটি স্পষ্টতই শ্রোতারা বড় পর্দায় বড় হাসির জন্য আকুল হয়ে আছেন। যদি নগ্ন বন্দুক এই গতিতে শ্রোতাদের মধ্যে আঁকতে থাকে, নিসনের স্পুফ ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা চিহ্নিত করতে পারে এবং আরও কমেডিদের জন্য দরজা খুলতে পারে থিয়েটারে আত্মপ্রকাশের জন্য।
নগ্ন বন্দুক
- প্রকাশের তারিখ
-
আগস্ট 1, 2025
- রানটাইম
-
85 মিনিট
- পরিচালক
-
আকিভা শ্যাফার
- লেখক
-
আকিভা শ্যাফার, ডগ ম্যান্ড, ড্যান গ্রেগর, জিম আব্রাহামস, ডেভিড জুকার, জেরি জুকার
- প্রযোজক
-
এরিকা হুগিনস