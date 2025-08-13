নটরডেম কিউবিতে আশ্চর্য পছন্দের দিকে ঝুঁকছেন বলে বিশ্বাস করা হয়

নটরডেমের জন্য কোয়ার্টারব্যাক যুদ্ধটি শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে, এবং জাতীয় মিডিয়া কীভাবে এই দৌড় শেষ করার পূর্বাভাস করেছিল তা বিবেচনা করে অবাক হতে পারে।
ওএন 3 এর এরিক হানসেন প্রতি, প্রধান কোচ মার্কাস ফ্রিম্যান প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাকের নাম রাখবেন রবিবার দ্বারা যখন সে মিডিয়ার সাথে দেখা করে।
আইরিশরা এখনও ততক্ষণে কোয়ার্টারব্যাক যুদ্ধটি খেলতে দিচ্ছে, তবে এটি সোফমোরের কোয়ার্টারব্যাক কেনি মিনচে 31 আগস্ট মিয়ামি হারিকেনের বিপক্ষে হার্ড রক স্টেডিয়ামে শুরু করার জন্য প্রিয়।
মিনচে পুরো শিবির জুড়ে অসংখ্য অঞ্চলে উন্নতি দেখিয়েছে এবং প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত সপ্তাহ বলে মনে করা হয় এমন নতুন কোয়ার্টারব্যাক সিজে কারের প্রান্ত রয়েছে।
“বুধবার পর্যন্ত, 1 থেকে 2 এর মধ্যে লাইনটি ঝাপসা থেকে যায়,” হ্যানসেন লিখেছেন। “টাইব্রেকার অবশেষে উত্স অনুসারে মিনচে যেতে পারে, কারণ তার সত্যিকারের চলমান হুমকি এবং আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী মাইক ডেনব্রোকের বিরোধী প্রতিরক্ষার উপর চাপ দেওয়ার জন্য সেই উপাদানটি পছন্দ করার পক্ষে তার পছন্দ।
“তবে কিউবিদের কাছেও তার অগ্রাধিকার রয়েছে যারা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পারে, এবং প্রশিক্ষণ শিবিরের পর্বটি সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করার জন্য কোরিওগ্রাফ করা হয়েছিল। যদিও উভয় প্রতিযোগী তাদের অনভিজ্ঞতা অস্বীকার করে এমনভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, মিনচে সে ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ছিলেন।”
পুরো গ্রীষ্ম জুড়ে, ইএসপিএন লেখক যেমন বিল কনেলি এবং মার্ক শ্লাবাচ লিখেছেন যেন এটি একটি ভুলে যাওয়া উপসংহার ছিল যে ক্যার প্রশিক্ষণ শিবিরে যুদ্ধে জয়লাভ করবে।
যাইহোক, মিনচে আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী মাইক ডেনব্রোক কীভাবে প্রতিরক্ষা বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করতে পছন্দ করেন তার জন্য একটি প্রাকৃতিক ফিট বলে মনে হয়। তিনি ডুয়াল-হুমকি জেডেন ড্যানিয়েলসকে ২০২৩ সালে হিজম্যান ট্রফি অর্জনে সহায়তা করেছিলেন এবং নটরডেমকে রিলে লিওনার্ডের সাথে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে উপস্থিতিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।
যুদ্ধ শেষ হয়নি, তবে প্রান্তটি মিনচের পথে চলছে বলে মনে হচ্ছে।