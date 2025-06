নতুন অন্টারিও প্লেস লটের জন্য ‘বিনিয়োগের উপর বিশাল রিটার্ন’?

নিবন্ধ সামগ্রী

ফোর্ড সাংবাদিকদের বলেন, “এটি সুন্দর হতে চলেছে।” “আমরা সামনের দিকে (একটি বৃহত ল্যান্ডস্কেপড) বার্ম পেতে যাচ্ছি You আপনি সবেমাত্র একটি পার্কিংয়ের জায়গা দেখতে পাবেন We আমাদের কাছে এমন জিনিস রয়েছে, সম্ভবত একটি ঝর্ণা। আমরা একটি বিশাল চিহ্ন রাখব যা অন্টারিও প্লেসটি বলেছে You

ফোর্ড বলেছিলেন যে তাদের সিএনই মাঠে মূল ২,৫০০ স্পেস থেকে পার্কিং লটটি প্রসারিত করা দরকার ছিল, এই কারণে যে ছয় মিলিয়ন লোক বার্ষিক অন্টারিও জায়গায় ঘুরে দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে তিনি যা বলেছিলেন তা পার্কিং দ্বারা বার্ষিক উত্পাদিত $ 60 মিলিয়ন উপার্জন হবে বলে তিনি প্রমাণ করেছিলেন।