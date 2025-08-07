You are Here
নতুন অন্টারিও হামের কেসগুলি একক অঙ্কে নিচে

অন্টারিওর স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে জানুয়ারীর পর থেকে প্রথমবারের মতো নতুন হামের মামলার সংখ্যা একক অঙ্কে নেমেছে।

এটি পাবলিক হেলথ অন্টারিওর সাপ্তাহিক ডেটা রিলিজের উপর ভিত্তি করে, যা গত এক সপ্তাহ ধরে রিপোর্ট করা আটটি হামের মামলা দেখায়, যা অক্টোবরে একটি প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে এই প্রদেশের মোট 2,360 সংক্রমণে পৌঁছেছে।

শেষবারের মতো প্রদেশটি একক অঙ্কগুলিতে নতুন মামলাগুলি জানিয়েছিল 16 জানুয়ারী যখন মাত্র দুটি কেস যুক্ত করা হয়েছিল।

তবে প্রাদুর্ভাব প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মাঝে মাঝে প্রতি সপ্তাহে কয়েকশো নতুন সংক্রমণ নিয়ে কাজ করছিলেন।

সর্বশেষতম তথ্যগুলি 29 জুলাই থেকে 5 আগস্টের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখায় দক্ষিণ -পশ্চিম অন্টারিওতে, কানাডার প্রাক্তন হামের হট স্পট।

গত মাসে, দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলীয় স্থানীয় জনস্বাস্থ্য ইউনিট বসন্তের উত্থানের পরে প্রথমবারের মতো কোনও নতুন মামলার খবর দেয়নি।

জনস্বাস্থ্য আধিকারিকরা বলেছেন যে সাপ্তাহিক কেস গণনার নিম্নমুখী প্রবণতা পরামর্শ দেয় যে সংক্রমণটি ধীর হতে পারে, তবে অব্যাহত সতর্কতা প্রয়োজন।



