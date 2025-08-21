নতুন অ্যাপ রোলআউট এবং শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের গ্রেডগুলির আবেদন করতে পারে তা সহ জিসিএসই ফলাফল দিবস ব্যাখ্যা করা হয়েছে

ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার তাদের জিসিএসই এবং লেভেল 2 ভোকেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল যোগ্যতা (ভিটিকিউ) ফলাফল গ্রহণ করবে।
ফলাফলগুলি তাদের ষষ্ঠ ফর্ম, কলেজ বা প্রশিক্ষণে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।
তবে ফলাফল দিবস থেকে শিক্ষার্থীদের কী আশা করা উচিত? এখানে একটি বিশেষজ্ঞ গাইড।
জিসিএসই গ্রেডগুলি যুক্তরাজ্য জুড়ে কীভাবে আলাদা?
ইংল্যান্ডে, জিসিএসইগুলি একটি* থেকে জি এর পরিবর্তে 9 থেকে 1 পর্যন্ত একটি সংখ্যাসূচক সিস্টেম ব্যবহার করে গ্রেড করা হয় – 9 টি সর্বোচ্চ গ্রেডের সাথে।
একটি গ্রেড 7 এবং তার বেশি প্রায় একটি এবং উপরের সমতুল্য, যখন 4 গ্রেড 4 এবং তার বেশি – যা একটি “স্ট্যান্ডার্ড পাস” হিসাবে বিবেচিত হয় – এটি প্রায় একটি সি এবং তার উপরে সমতুল্য।
তবে সরকারী পারফরম্যান্স ডেটা ইংরেজি এবং গণিতে 5 বা তার বেশি গ্রেড অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের শতাংশকে হাইলাইট করে – যা প্রায় উচ্চ গ্রেড সি বা নিম্ন গ্রেড বি এর সমান
সংখ্যার গ্রেডিং সিস্টেমের রোলআউটটি 2017 সালে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল এবং 2020 সালের মধ্যে সমস্ত বিষয় সংখ্যায় গ্রেড করা হয়েছিল।
উত্তর আয়ারল্যান্ডে, পাঠ্যক্রমের জন্য কাউন্সিল, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একটি নয়-বিভাগের গ্রেড স্কেল এ*-জি ব্যবহার করে-যার মধ্যে একটি সি* অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ওয়েলসে, traditional তিহ্যবাহী আট-বিভাগের গ্রেড স্কেল এ*-জি ধরে রাখা হয়েছে।
স্কটল্যান্ডের একটি আলাদা যোগ্যতা ব্যবস্থা রয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা এই মাসের শুরুর দিকে জাতীয় 5 পরীক্ষার জন্য তাদের ফলাফল পেয়েছে।
জিসিএসই শিক্ষার্থীরা কি এই বছর কোনও অ্যাপে তাদের ফলাফল পাবে?
ইংল্যান্ডের কয়েক হাজার জিসিএসই শিক্ষার্থী একটি সরকারী পাইলটের অংশ হিসাবে বৃহস্পতিবার একটি অ্যাপে তাদের গ্রেড পাবে।
সরকার এই গ্রীষ্মে গ্রেটার ম্যানচেস্টার এবং ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে 95,000 এরও বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে একটি জাতীয় রোলআউটের আগে শিক্ষার রেকর্ড অ্যাপ্লিকেশনটির ট্রায়াল করছে।
পাইলটের সাথে জড়িত শিক্ষার্থীরা এখনও তাদের স্কুল বা কলেজ থেকে সকাল 8 টা থেকে ফলাফলের দিন থেকে তাদের কাগজের ফলাফলগুলি তুলতে সক্ষম হবে।
তাদের ফলাফলগুলি সকাল 11 টায় অ্যাপটিতেও উপলব্ধ করা হবে।
আশা করা যায় যে ডিজিটাল শিক্ষার রেকর্ডগুলি, যা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল এবং শংসাপত্রগুলি একটি অ্যাপে নিয়ে আসবে, শিক্ষার্থীদের আরও শিক্ষা, শিক্ষানবিশ বা কর্মসংস্থানের জন্য আবেদন করার সময় সহায়তা করবে।
কোভিড -19 এর কারণে শিক্ষার্থীরা কি তাদের পরীক্ষায় অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া হয়েছিল?
এই গ্রীষ্মে তাদের জিসিএসই পরীক্ষা নেওয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরা 20২০ সালে জাতীয় লকডাউন করার পরে স্কুলগুলি বন্ধ করার সময় 6 বছর ছিল।
ইংল্যান্ডের জিসিএসই শিক্ষার্থীদের গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং সম্মিলিত বিজ্ঞানের জিসিএসই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোভিআইডি -19 এর প্রভাব সীমাবদ্ধ করার জন্য পরীক্ষার এইডস দেওয়া হয়েছে।
অক্টোবরে, শিক্ষা সচিব ব্রিজেট ফিলিপসন 2025, 2026 এবং 2027 সালে এই বিষয়গুলিতে জিসিএসই শিক্ষার্থীদের সূত্র এবং সমীকরণ শীট সরবরাহ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন।
শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল নিয়ে খুশি না হলে কী করতে পারে?
শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের স্কুল বা কলেজের সাথে কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয় যে তারা যদি কেবল গ্রেডগুলি মিস করে থাকে তবে তারা প্রবেশের প্রয়োজনীয়তায় নমনীয় হতে পারে কিনা তা দেখার জন্য।
ইংল্যান্ডে, যদি কোনও শিক্ষার্থী তাদের গ্রেডে অসন্তুষ্ট হয় তবে তারা তাদের স্কুল বা কলেজকেও পরীক্ষার বোর্ডকে চিহ্নিতকরণের পর্যালোচনা করার অনুরোধ করতে বলতে পারে।
পর্যালোচনার পরে যদি এখনও উদ্বেগ থাকে তবে শিক্ষার্থী তাদের স্কুল বা কলেজকে ফলাফলের বিরুদ্ধে আবেদন করতে বলতে পারে।
শিক্ষার্থীরা যদি তাদের ফলাফলগুলিতে অসন্তুষ্ট হন তবে নিম্নলিখিত শিক্ষাবর্ষের গ্রীষ্মে যে কোনও জিসিএসই পরীক্ষা পুনরায় সংযুক্ত করতেও বেছে নিতে পারেন।
তবে শিক্ষার্থীরা এই শরত্কাল থেকে ইংরেজি ভাষা এবং গণিত জিসিএসইগুলি পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।
ইংল্যান্ডে, এটি এমন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় যে যারা ইংরেজি ভাষায় কমপক্ষে একটি গ্রেড 4 এবং/অথবা গণিত জিসিএসইকে 16-পরবর্তী শিক্ষার সময় বিষয়গুলি পুনরায় গ্রহণের জন্য সুরক্ষিত করে না।
শিক্ষার্থীদের গণিত এবং/অথবা ইংরেজি পুনরায় গ্রহণের জন্য অর্থায়ন করা হয় যতক্ষণ না তারা 9 থেকে 4 জিসিএসই গ্রেড অর্জন করে।
2 গ্রেড 2 বা তার নীচে শিক্ষার্থীদের জন্য, তারা হয় কার্যকরী দক্ষতা স্তর 2 এ পাস করার দিকে বা জিসিএসই গ্রেড 9 থেকে 4 এর দিকে অধ্যয়ন করতে পারে।