নতুন অ্যালবাম, ট্র্যাভিস কেলস সম্পর্ক
ম্যাক্স ম্যাটজা এবং ক্রিস্টাল হেইস

বিবিসি নিউজ

দেখুন: টেলর সুইফট ট্র্যাভিস এবং জেসন কেলসের পডকাস্ট ‘নতুন উচ্চতা’ তে উপস্থিত হবে

এটি টেলর সুইফটের সংগীত ক্যারিয়ারে প্রথম।

মেগাস্টার বুধবার রাতে তার পডকাস্টের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, নতুন উচ্চতায় উপস্থিত ছিলেন – প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলস এবং তার ভাই জেসন কেলস দ্বারা আয়োজিত – যেখানে তিনি বিশ্বকে তার নতুন অ্যালবাম দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল সম্পর্কে বলেছিলেন।

আমেরিকান ফুটবল তারকা ব্রাদার্স সুইফ্টকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তাকে “টে টে” বলে এবং তার অনেক পুরষ্কারের তালিকার মধ্য দিয়ে চলেছে।

নতুন উচ্চতা পডকাস্টের টিজার ক্লিপগুলি ইতিমধ্যে আইটি প্রচারিত হওয়ার আগে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, যেখানে একটি ভিডিও ক্লিপ সহ যেখানে সুইফট “টিএস” এর সাথে একটি ব্রিফকেস উন্মোচন করে এবং তার নতুন 12 তম স্টুডিও অ্যালবামটি বের করে, যা 3 অক্টোবর উপলভ্য হবে।

রেকর্ডটি একই সাথে তার ওয়েবসাইটে প্রি -অর্ডারের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল – এটি পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার মুহুর্তে একটি কাউন্টডাউন ঘড়িও ছিল।

প্রোগ্রামটির জন্য লাইভের জন্য ১.৩ মিলিয়নেরও বেশি সুরযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে ইআরএএস সফরের পরে সুইফট তার জীবনের এক ঝলক দেওয়া, যা প্রায় দুই বছর চলেছিল এবং পাঁচটি মহাদেশকে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং ট্র্যাভিসের সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

এটি পপ সুপারস্টারকে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে, যিনি সাক্ষাত্কার না দেওয়ার জন্য কুখ্যাত এবং পরিবর্তে গানের গানের মাধ্যমে তার জীবন সম্পর্কে আপডেটগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য কুখ্যাত, যা উন্মত্ত ভক্তরা বিশ্লেষণ করে এবং একসাথে টুকরো টুকরো করে।

আমরা তার ঘন্টা-দীর্ঘ চেহারা থেকে যা শিখেছি তার কয়েকটি এখানে।

পুরুষ ক্রীড়া ভক্তদের উপর মজা করা

এই পর্বটি শুরু হয়েছিল প্রাক্তন ফিলাডেলফিয়া ag গলস খেলোয়াড় জেসনের কাছ থেকে একটি চিৎকারের পরিচিতি দিয়ে, যিনি তার ভাইয়ের বান্ধবীর কৃতিত্বের দীর্ঘ তালিকার মধ্য দিয়ে চলেছেন, সহ একমাত্র শিল্পী চারবারের অ্যালবাম জয়ের একমাত্র শিল্পী।

সুইফট ট্র্যাভিসের পাশে বসেছিলেন, জেসনকে তার উত্সাহের জন্য ধন্যবাদ জানানোর আগে হাঁটছিলেন।

তারপরে তিনি একটি পডকাস্টে উপস্থিত হয়ে মজা করতে গিয়েছিলেন যা সাধারণত আমেরিকান ফুটবল অনুরাগীদের জন্য সরবরাহ করে।

“যেমনটি আমরা সবাই জানি, আপনি জানেন, আপনার ছেলেরা প্রচুর পুরুষ ক্রীড়া অনুরাগী রয়েছে যা আপনার পডকাস্ট শোনেন,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি মনে করি আমরা সকলেই জানি যে পুরুষ ক্রীড়া অনুরাগীরা তাদের স্থানগুলিতে এবং তাদের পর্দায় যদি এমন একটি জিনিস চায় তবে এটি আমার মধ্যে আরও কিছু,” তিনি সরাসরি ক্যামেরায় তাকিয়ে ছিলেন।

কানসাস সিটি চিফস গেমসে সুইফটের উপস্থিতি বছরের পর বছর ধরে উন্মত্ততার কারণ হয়েছিল। 2023 সালে যখন এই জুটিটি ডেটিং শুরু করে এবং তিনি উপস্থিতি শুরু করতে শুরু করেন, গেম ক্যামেরাগুলি স্ট্যান্ডগুলিতে গায়কের সন্ধান করেছিল – কিছু গেমের সময় তাকে এক ডজনেরও বেশি বার কেটে ফেলেছিল।

এনএফএল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারী গেমগুলিতে তার উপস্থিতিগুলি প্রচার করেছিল, গায়ক এবং তার সেলিব্রিটি কর্মচারীদের সম্পর্কে ভিডিও এবং টুইট পোস্ট করে যা প্রায়শই তার সাথে আসে।

কিছু ফুটবল অনুরাগী নতুন ফোকাসে খুশি ছিলেন না।

গত ফেব্রুয়ারিতে সুপার বাউলে জুম্বোট্রন স্ক্রিনে উপস্থিত হওয়ার সময় এনএফএল ভক্তদের দ্বারা সুইফটকে উত্সাহিত করা হয়েছিল, যা রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের শিরোনাম এবং এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি আঁকেন।

তবে সমালোচনা সত্ত্বেও, জেসন তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি “পডকাস্টে সর্বাধিক অনুরোধ করা অতিথি”। শোতে অন্যান্য সাম্প্রতিক অতিথিদের মধ্যে রয়েছে বাস্কেটবল তারকা ক্যাটলিন ক্লার্ক, শাকিল ও’নিল এবং লেব্রন জেমস এবং অভিনেতা ব্র্যাড পিট, বেন অ্যাফ্লেক, বিল মারে এবং অ্যাডাম স্যান্ডলার।

তার নতুন অ্যালবামের কভারটি কেমন দেখাচ্ছে

টেলর সুইফট পডকাস্টের সময় নতুন অ্যালবাম ঘোষণা করে

কাউন্টডাউন ঘড়িটি তার ওয়েবসাইটে নেমে যাওয়ার সাথে সাথে পডকাস্ট শুরু হওয়ার সাথে সাথে সুইফটের ওয়েবসাইটটি তার 12 তম স্টুডিও অ্যালবামের প্রচ্ছদ সহ আপডেট হয়েছে।

একটি শোগার্লের জীবন ফিরোজা সবুজ রঙের মধ্যে থাকা হীরা দিয়ে এমব্লাজোনযুক্ত একটি ব্রেলেট পরা সুইফট বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

তাকে পানিতে নিমজ্জিত দেখা যায়, কেবল তার মুখটি পৃষ্ঠের উপরে।

ব্যবহারকারীরা ত্রুটি বার্তা গ্রহণের সাথে সাথে পডকাস্ট শুরু হওয়ার সাথে সাথে অ্যালবামটির প্রাক-অর্ডার করার ওয়েবসাইটটি ক্র্যাশ শুরু হয়েছিল। এটি তার ওয়েবসাইট অনুসারে 3 অক্টোবর প্রকাশিত হবে।

পডকাস্ট শুরু হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, প্রায় এক মিলিয়ন লোক ইউটিউবে দেখা শুরু করেছিল। পর্বের প্রায় 30 মিনিটের মধ্যে, 1.3 মিলিয়নেরও বেশি টিউন করছে।

সুইফ্ট বলছে পডকাস্ট ‘আমাকে একটি প্রেমিক পেয়েছে’

সুইফটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কেন পডকাস্টে উপস্থিত হতে বেছে নিয়েছিলেন, যা প্রাথমিকভাবে ক্রীড়া অনুরাগীদের সরবরাহ করে।

“এই পডকাস্টটি আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। এই পডকাস্টটি আমাকে একটি বয়ফ্রেন্ড পেয়েছে,” তিনি ট্র্যাভিসকে তার সাথে দেখা হওয়ার আগে পডকাস্টকে তার “ব্যক্তিগত ডেটিং অ্যাপ” হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিলেন।

তারা ডেটিং শুরু করার আগে – বা এমনকি দেখা – ট্র্যাভিস বিখ্যাতভাবে পডকাস্টে সুইফটের একটি কনসার্টে অংশ নেওয়া এবং তারা যখন দেখা করতে পারেনি তখন দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি তাকে একটি জপমালা বন্ধুত্বের ব্রেসলেট তৈরি করার বিষয়ে কথা বলেছেন, যা ইআরএএস ট্যুরের সময় জনপ্রিয় ছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাকে তার ফোন নম্বর দিতে চান।

তিনি বলেছিলেন যে ক্লিপটি ভাইরাল হয়ে গেছে, প্রায় মনে হয়েছিল “তিনি আমার অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একটি বুম বক্স ধরে বলেছিলেন, ‘আমি আপনার সাথে একটি তারিখে যেতে চাই'”।

তিনি বলেছিলেন যে এই মুহুর্তে তিনি “কিশোর বয়স থেকেই আমার সাথে ঘটতে চেয়েছিলেন” সম্পর্কে গান লিখছিলেন “।

“এটি বন্য ছিল, তবে এটি কাজ করেছে … তিনি ভাল ধরণের পাগল,” তিনি তার প্রেমিককে “একটি মানব বিস্ময়কর পয়েন্ট” বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে আপনাকে ধন্যবাদ বলার উপায় হিসাবে তিনি পডকাস্ট শোতে ফিরে আসছেন।

ট্র্যাভিস পর্যন্ত সুইফট ফুটবল সম্পর্কে জানতেন না

ওয়ান্ডার/টেলর সুইফট টেলর সুইফট নতুন হাইটস পডকাস্টে উপস্থিত হয়। তিনি প্রেমিক এবং কানসাস সিটি প্লেয়ার ট্র্যাভিস কেলসের পাশে বসে আছেন। একটি বিভক্ত স্ক্রিনে, ট্র্যাভিসের সাথে প্রোগ্রামটির সহ-হোস্ট করা জেসন কেলস পডকাস্টের জন্য একটি মাইক্রোফোনের সাথে উপস্থিত হনওয়ান্ডার/টেলর সুইফট

সুইফট বলেছিলেন যে তাদের রোম্যান্স শুরুর আগে তিনি ফুটবল সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।

তিনি বলেন, “আমি জানতাম না যে প্রথম ডাউন কী ছিল,” বা “টাইট-এন্ড” (যা ট্র্যাভিস যে অবস্থানটি খেলেন), তিনি বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে ট্র্যাভিসের ধৈর্য ও বোঝার প্রশংসা করেছিলেন যখন তারা তাঁর পৃথিবীতে ডেটিং এবং পরিচয় করিয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন।

তিনি এখন নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ করেছেন – এমন একটি পর্বের উদ্ধৃতি দিয়ে যেখানে তিনি নিজেকে সাম্প্রতিক খেলোয়াড়ের ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী বলে মনে করেছেন। তিনি নিজেকে ভাবার কথা স্মরণ করেছিলেন: “দেহ আমাকে ছিনিয়ে নিয়েছে?”

ট্র্যাভিস তাকে বলেছিলেন যে তিনি “চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ” হবেন যে তিনি পুরোপুরি তাঁর পৃথিবীতে “আন্তরিকভাবে” ঘুঘু হন।

টেলর তার মাস্টারদের সম্পর্কে সংবেদনশীল কথা বলে

এই বছরের মে মাসে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে তিনি তার প্রথম ছয়টি অ্যালবামের অধিকার কিনেছিলেন, তার সংগীতের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে এবং উচ্চ প্রচারিত যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিলেন।

তার আসল মাস্টার্স বিক্রি হওয়ার পরে, তিনি সমস্ত ছয়টি অ্যালবাম পুনরায় রেকর্ড করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা “টেলরের সংস্করণ” নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার জন্য পুরো দশক ধরে চেষ্টা করার পরে, তিনি তার মাস্টার রেকর্ডিংগুলি কিনেছিলেন এমন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে সুইফট আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল।

তিনি বলেছিলেন যে অ্যালবামগুলি যে আর্থিক “রিটার্ন” নিয়ে আসবে তাতে তিনি আগ্রহী নন।

তিনি বলেন, “আমার কাছে এটি নয় ‘আমি এই সম্পত্তির রিটার্নের কারণে মালিক হতে চাই’,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এটি চাই কারণ এটি আমার পুরো জীবন থেকে আমার হাতে লেখা ডায়েরি এন্ট্রি ছিল।”

তিনি বলেছিলেন যে তার মা এবং ভাই তার সংগীত কেনার বিষয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস-ভিত্তিক বিনিয়োগ সংস্থা শ্যামরক ক্যাপিটালের সাথে কথা বলেছেন।

যখন তার মা তাকে ডেকে বললেন, “আপনি আপনার সংগীত পেয়েছেন”, তিনি বলেছিলেন: “আমি খুব নাটকীয়ভাবে মেঝেতে আঘাত করেছি। বাস্তবের জন্য।”

“আমার চোখ বোলিং, এবং কেবল কাঁদছে And

“এটি আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে,” তিনি অবিরত বলেছিলেন। “আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না।”

তার অ্যালবামের কোন সংস্করণ ভক্তদের শুনতে হবে?

তিনি তার পুনরায় রেকর্ড করা অ্যালবামগুলি শোনার জন্য অনুগত ভক্তদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে তারা ওয়েস্টার্ন কাউবয় এক্সপ্রেশন, “ওয়ে রাইড এ ডন” এর সাথে তার সংগীতের অধিকার নিয়ে বিরোধের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন যে এটি তার ভক্তদের মাধ্যমেই তিনি তার সংগীত ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

“আমি আমার সংগীতটি আবার কিনতে সক্ষম হওয়ার কারণটি হ’ল তারা ইআরএএস সফরে এসেছিল,” তিনি বলেছিলেন।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার ভক্তদের তাঁর অ্যালবামগুলির কোন সংস্করণগুলি শুনতে হবে – এখন যেহেতু তিনি উভয় সংস্করণের মালিক।

তিনি বলেন, “আমি মনে করি পুনরায় রেকর্ডগুলিতে আমি যে কণ্ঠস্বর করেছি তার অনেকগুলি মূলের চেয়ে ভাল ছিল,” তিনি আরও বলেন, তিনি বিশেষত তার ২০১২ সালের অ্যালবাম রেডের রিমেকটি পছন্দ করেছেন।

ডিসেম্বরে শেষ হওয়া তার ইআরএএস সফর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি তত্ক্ষণাত ফুটবলের সাথে তুলনা করেছিলেন।

“এটি অনেক শারীরিক থেরাপি ছিল। এটি চিরস্থায়ী অস্বস্তির অবস্থায় অনেকটা ছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি বিশাল 300 পাউন্ডার দ্বারা আঘাত করছি না। তবে হিল!” তিনি বললেন।

তিনি সফরের পরে জীবন সম্পর্কেও কথা বলেছেন। তিনি এবং ট্র্যাভিস তাদের ভালবাসার বিষয়ে স্নেহের সাথে কথা বলেছিলেন, তারা কীভাবে টকযুক্ত রুটি একসাথে বেক করে তা বর্ণনা করে।

তার ময়দা এতে বুকের চুলের সাথে বাতাস বইছে, যখন তার অতিরিক্ত বিড়ালের চুল রয়েছে, তিনি কৌতুক করেছিলেন।

ট্র্যাভিস বলেছিলেন, “আমি মঞ্চে এত মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো কিছু কখনও অনুভব করতে পারি নি, এবং তারপরে ব্যক্তিগতভাবে এত সুন্দর এবং সুন্দর,” ট্র্যাভিস বলেছিলেন।

জেসন তখন রসিকতা করল যে সম্ভবত তাকে চলে যেতে হবে এবং সুইফটকে হাহাকার করার সাথে সাথে তাদের কিছু গোপনীয়তা দেওয়া উচিত।

“হ্যাঁ আমি তাই মনে করি, সত্যই,” সুইফট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “এই মুহুর্তে, আমি মনে করি প্রত্যেকেরই চলে যাওয়া উচিত।”

যদিও সুইফ্ট মাঝে মাঝে জনসাধারণের মধ্যে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পেয়েছিল, ট্র্যাভিস আরও স্পষ্টবাদী ছিলেন। পডকাস্ট প্রচারিত হওয়ার আগে তিনি জিকিউকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “আমি বিশ্বের সবচেয়ে সুখী লোক হতে পছন্দ করি”।

তিনি তার অ্যাথলেটিকিজমের জন্য সুইফটকেও প্রশংসা করেছিলেন, তার ফুটবল গেমসের সাথে তার তিন ঘন্টা দীর্ঘ কনসার্টের তুলনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, “আমি রবিবারে কতটা রেখেছি তার চেয়ে যুক্তিযুক্তভাবে আরও ক্লান্তিকর এবং তিনি এটি পর পর তিন, চার, পাঁচ দিন এটি করছেন।”

