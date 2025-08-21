নতুন আবহাওয়ার মানচিত্রগুলি সঠিক তারিখ 3 সি চিল ইউকে হিট করে – 7 টি শীতলতম শহর | আবহাওয়া | খবর

যুক্তরাজ্য গ্রীষ্মের শেষের দিকে ব্র্যাক করছে কারণ মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও শীতল আবহাওয়া দেশে প্রবেশ করতে চলেছে। ডাব্লুএক্সচার্টস থেকে নতুন আবহাওয়ার মানচিত্র, যা মেটডেস্ক ডেটা ব্যবহার করে, প্রকাশ করেছে যে তাপমাত্রা ৫ সেপ্টেম্বর হ্রাস পাবে। বর্তমানে, ব্রিটেনের বড় অংশে গরম আবহাওয়া ব্যাংকের ছুটির সপ্তাহান্তে এবং পরের সপ্তাহে অনেকের দ্বারা অভিজ্ঞ হবে বলে আশা করা হচ্ছে
যাইহোক, এটি সমস্তই সেপ্টেম্বরের শুরুতে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, নতুন মাসটি কিছু অঞ্চলে 3 সি এর কম আংটি নিয়ে আসে। সেপ্টেম্বরে গড় যুক্তরাজ্যের তাপমাত্রা 12 সি এবং 16 সি এর মধ্যে রয়েছে তবে মানচিত্রগুলি অনেক বেশি শীতল চিত্র আঁকেন। 5 সেপ্টেম্বর সকাল 6 টার দিকে ডাব্লুএক্সচার্টসের মতে, উত্তর আয়ারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র এবং স্কটল্যান্ড সবচেয়ে শীতলতম হবে। সেখানে, তাপমাত্রা 3 সি এবং 7 সি এর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে।
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে, উত্তর এবং পশ্চিম উপকূল বরাবর অঞ্চলগুলি শীতলতম হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তাপমাত্রা প্রায় 4 সি বা 5 সেন্টিগ্রেডে ডুবে গেছে।
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে শীতলতম অংশটি ইয়র্কশায়ার হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, বিশেষত পেনাইনগুলির আশেপাশে, যেখানে এটি 4C এ উঠতে পারে। ওয়েলসে, এরি জাতীয় উদ্যান, যাকে স্নোডোনিয়াও বলা হয়, 3 সি তে আরও শীতল হতে পারে।
সাতটি শীতলতম শহরগুলি হ’ল: ইনভারনেস, এডিনবার্গ, নিউক্যাসল, ম্যানচেস্টার, কর্ক, ডাবলিন এবং বেলফাস্ট।
পৃথকভাবে, মেট অফিসের দীর্ঘ পরিসরের পূর্বাভাস 5 থেকে 19 সেপ্টেম্বর “আনসেটলড বা পরিবর্তনযোগ্য আবহাওয়া” বাতাস এবং বৃষ্টিপাতের বিষয়ে সতর্ক করে।
এটিতে লেখা আছে: “বেশিরভাগ লক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে নিম্নচাপের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাই অস্থির বা পরিবর্তনযোগ্য আবহাওয়া সম্ভবত আরও বেশি দেখাচ্ছে।
“এটি শক্তিশালী বাতাস এবং বৃষ্টিপাতের সময়কালের জন্য সম্ভাবনা নিয়ে আসে তবে এর মধ্যে ন্যায্য আবহাওয়ার মন্ত্রের সাথে।
“তবে এই সময়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কম। তাপমাত্রা সামগ্রিকভাবে গড়ের কাছাকাছি বা কিছুটা উপরে হতে পারে।”