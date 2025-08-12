নতুন ইস্রায়েলি মডেল নিকট-নিট গ্রুপগুলির প্রত্যাশিত পিতামাতার জন্য জেনেটিক পরীক্ষার উন্নতি করে

রবিন মেডিকেল সেন্টারের একটি গবেষণা দল একটি গ্রাউন্ডব্রেকিং মডেল তৈরি করেছে যা প্রত্যাশিত ইহুদি পিতামাতার জন্য জেনেটিক ঝুঁকি মূল্যায়ন করার পদ্ধতিটি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করতে পারে।
আজ, বিশ্বজুড়ে ইহুদি দম্পতিরা গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে স্ক্রিনিংয়ের সময় বলা যেতে পারে যে তারা জিনগতভাবে খুব কাছাকাছি, মূলত জিনগতভাবে মিশ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের জন্য বিকাশিত একটি প্রান্তিকের উপর ভিত্তি করে।
তবে, ইহুদি, দ্রুজ, সার্কাসিয়ান বা অন্যান্য জাতিগত সম্প্রদায়ের মতো ভাগ করা পূর্বসূরীর সাথে সম্প্রদায়গুলিতে একই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা প্রায়শই গর্ভাবস্থার অবসানের অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ বা বিবেচনার দিকে পরিচালিত করে।
রবিন মেডিকেল সেন্টারের জেনেটিক্স ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এবং গবেষণা দলের প্রধান অধ্যাপক ইডিট মায়া বলেছিলেন যে তার গবেষণাটি বংশগত রোগের ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য বর্তমান গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের একটি “বড় ত্রুটি” এর দিকে ইঙ্গিত করে।
বর্তমান প্রান্তিকটি জিনগতভাবে সমজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অ্যাকাউন্ট করে না যা জেনেটিক মিলের প্রাকৃতিকভাবে উচ্চতর ডিগ্রি রাখে।
মায়া বলেছিলেন, “আমেরিকান দম্পতিদের মতো একই উঠোন ব্যবহার করে ইহুদি দম্পতিদের জেনেটিক সান্নিধ্য পরিমাপ করা একটি ভুল।” “এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের প্রজন্মের ফলাফল হিসাবে ইহুদিদের মধ্যে কিছু জেনেটিক সম্পর্কিততা প্রত্যাশিত।
15,000 জেনেটিক নমুনা বিশ্লেষণ
মায়া বেশ কয়েক বছর আগে তার তদন্ত শুরু করেছিলেন যে বারবার ইহুদি দম্পতিরা আশকানাজী ইহুদিদের অনন্য জেনেটিক পটভূমির সাথে অপরিচিত বিদেশী ক্লিনিকগুলি থেকে উদ্বেগজনক জেনেটিক প্রতিবেদনগুলি গ্রহণ করার পরে। তার হাইপোথিসিসটি পরীক্ষা করার জন্য, তিনি ইস্রায়েলি সোসাইটি অফ মেডিকেল জেনেটিক্সের চেয়ারম্যান এবং হাইফার কারমেল মেডিকেল সেন্টারে প্রসবপূর্ব জেনেটিক সার্ভিসেসের প্রধান প্রফেসর লেনা সাগি-ডেনের সাথে অংশীদার হয়েছিলেন।
একসাথে, গবেষকরা 2017 সালে রক্ত এবং ভ্রূণের উভয় ডেটা সহ রবিন মেডিকেল সেন্টার থেকে প্রায় 15,000 জেনেটিক নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন।
তারা জাতিগত পটভূমি দ্বারা গবেষণায় মানুষকে সংগঠিত করেছিল। ইস্রায়েলে প্রায় 16 টি বিভিন্ন জাতি রয়েছে, ইহুদিরা বুখারা, ইরান, কুর্দিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন এবং ইথিওপিয়ার মতো জায়গা থেকে আগত।
গবেষকরা ইস্রায়েলে খ্রিস্টান ও মুসলিম আরব, বেদুইনস এবং দ্রুজকেও অধ্যয়ন করেছিলেন।
ছোট সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষরা আরও ডিএনএ ভাগ করে নি
ডিএনএ জোড়ায় আসে, মায়ের একটি অনুলিপি এবং বাবার একটি অনুলিপি নিয়ে। কখনও কখনও, ডিএনএর একটি প্রসারিত উভয় অনুলিপিগুলিতে অভিন্ন। একে হোমোজাইগোসিটি বা আরওএইচ -এর রান বলা হয়। এই প্রসারিতগুলি প্রায়শই ঘটে যখন মানুষের পূর্বপুরুষরা একই ছোট সম্প্রদায় থেকে আসে, তাই তারা আরও ডিএনএ ভাগ করে নেয়।
দলটি পরিমাপ করেছে যে প্রতিটি ব্যক্তির ডিএনএর মধ্যে কতটা প্রসারিত রয়েছে যেখানে উভয় ডিএনএ কপি একই। গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে এই প্রসারিতগুলির আকার এবং পরিমাণ গ্রুপগুলির মধ্যে খুব আলাদা ছিল।
মায়া লক্ষ্য করেছেন যে দীর্ঘতর অভিন্ন প্রসারিতগুলির অর্থ প্রায়শই ছিল যে একজন ব্যক্তির বাবা -মা আরও দূরবর্তী আত্মীয়দের ভাগ করে নিয়েছিলেন, যা ইহুদিদের মতো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটতে পারে যারা বহু প্রজন্ম ধরে একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহিত।
মায়া বলেছিলেন যে ডিএনএর ধরণটি এলোমেলো নয়, বরং গ্রুপের ভাগ করা ইতিহাস এবং বংশের সাথে সংযুক্ত ছিল।
অধ্যয়নের ফলাফলটি একটি নতুন অ্যালগরিদম ছিল যা প্রতিটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জেনেটিক প্রোফাইলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মূল্যায়ন করে। একটি অনমনীয়, এক-আকারের-ফিট-সমস্ত কাট অফের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে মায়া বলেছিলেন, মডেলটি একটি ব্যক্তিগতকৃত “সত্য ঝুঁকি প্রান্তিকতা” গণনা করে।
জেনেটিক ঝুঁকির জন্য আমেরিকান এবং ইউরোপীয় নির্দেশিকা বিভিন্ন জাতিগত পটভূমি থেকে আসা লক্ষ লক্ষ লোকের উপর ভিত্তি করে, তিনি বলেছিলেন।
এর অর্থ হ’ল এক জনগোষ্ঠীতে সমস্যাযুক্ত জেনেটিক ম্যাচ হিসাবে লেবেলযুক্ত যা হতে পারে তা অন্যটিতে ভাল হতে পারে।
মায়া ব্যাখ্যা করেছিলেন, “কোনও স্বেচ্ছাসেবী রেখা অতিক্রম করে এমন কোনও মিলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পতাকাঙ্কিত করার পরিবর্তে, আমাদের মডেল দম্পতির জাতিগত-জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সামঞ্জস্য করে এবং যখন উদ্বিগ্ন হওয়ার সত্যিকারের কারণ থাকে তখনই একটি সতর্কতা জারি করে,” মায়া ব্যাখ্যা করেছিলেন।
ইস্রায়েলি সোসাইটি অফ মেডিকেল জেনেটিক্স জুলাইয়ের শেষদিকে নতুন মডেলটি গ্রহণ করেছিল এবং এটি ইস্রায়েলের আপডেট হওয়া ক্লিনিকাল নির্দেশিকাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মায়ার নতুন জেনেটিক মডেল অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগগুলি হ্রাস করবে এবং “মিথ্যা অ্যালার্মগুলি প্রতিরোধ করবে”।
কিছু ক্ষেত্রে, তিনি যোগ করেছেন, এটি এমনকি গর্ভাবস্থাও বাঁচাতে পারে যা অন্যথায় সমাপ্ত হতে পারে।
মায়া বলেছিলেন, “এটি ব্যক্তিগতকৃত medicine ষধে একটি বড় পদক্ষেপ – কেবল ব্যক্তিদের জন্য নয়, পুরো সম্প্রদায়ের জন্যও” মায়া বলেছিলেন।