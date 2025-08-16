নতুন এয়ার ফোর্স বিচ্ছেদ বোর্ডের বিধিগুলি হিজড়া পরিষেবা সদস্যদের প্রভাবিত করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মার্কিন বিমান বাহিনী আপডেট গাইডেন্স জারি করেছে যা পরিষেবা সদস্যদের জন্য বিচ্ছেদ বোর্ডগুলিকে কেন্দ্রিয়করণ এবং মানক করে তোলে যারা হিজড়া নীতি পরিবর্তন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের সহ আর সামরিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রথম পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন, 12 আগস্ট, 2025 তারিখে একটি অভ্যন্তরীণ মেমো উদ্ধৃত করে।
মেমো অনুসারে, একবার কোনও বোর্ড কোনও সদস্য নীতিমালার মানদণ্ড পূরণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে, “বোর্ডকে অবশ্যই পৃথকীকরণের পরামর্শ দিতে হবে।”
শুনানি বন্ধ রয়েছে এবং রেকর্ড করা হবে না। পরিবর্তে, কেস ফাইলটিতে শুনানির পরে প্রস্তুত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নীতিটি একক বাস্তব অনুসন্ধানে বোর্ডের ভূমিকা সংকীর্ণ করে।
নৌবাহিনী সচিব নেভাল একাডেমি থেকে ডিআইকে শুদ্ধ করতে এবং ‘যোদ্ধা নীতি’ পুনরুদ্ধার করতে পর্যালোচনা বোর্ডকে ধাক্কা দেয়
কঠোর প্রস্তুতি মানদণ্ডের সমর্থকরা তর্ক করে যে পরিবর্তনটি আঁকা-আউট কেসগুলি এড়িয়ে চলে এবং শৃঙ্খলা স্পষ্ট করে। এপি নোট করে যে, অতীতে, বোর্ডগুলি মাঝে মাঝে গুরুতর লঙ্ঘন সত্ত্বেও সদস্যদের ধরে রাখে, বিচক্ষণ সমালোচকরা বলেছিলেন যে অসঙ্গতি হয়েছিল।
প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ তার আমলে “যোদ্ধা নীতি পুনরুদ্ধার” এবং আরও কঠোর শারীরিক মানদণ্ড তৈরি করেছেন। এই বাহিনীর প্রতি 25 জানুয়ারী বার্তায় তিনি “যোদ্ধা নীতিগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য … আমাদের সামরিক পুনর্নির্মাণ এবং ডিটারেন্স পুনঃপ্রকাশ” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারপরে ফিটনেস, দেহের রচনা এবং সাজসজ্জার মানগুলির একটি দ্রুত, বিভাগ-বিস্তৃত পর্যালোচনা নির্দেশনা দিয়েছেন।
‘রেড টেপ’: ট্রাম্প অ্যাডমিন দুর্ব্যবহারের জন্য ফেডারেল কর্মীদের বরখাস্ত করার জন্য ডোজ-সংযুক্ত প্রক্রিয়াটি সরিয়ে দেয়
জুলাইয়ে, তিনি নতুন নিয়োগকারীদের জন্য মেডিকেল মওকুফের নিয়মগুলি আরও কঠোর করে দিয়েছিলেন, লিখেছেন যে আমেরিকার যুদ্ধযুদ্ধকারীদের অবশ্যই কঠোর পরিস্থিতিতে সম্পাদন করতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে।
মেমো বলছে যে বিধিগুলি ইউনিফর্ম প্রক্রিয়া এবং তদারকি নিশ্চিত করার জন্য একক একীভূত স্বভাব কর্তৃপক্ষের অধীনে মহাকাশ বাহিনী সহ বিমান বাহিনী বিভাগ জুড়ে প্রযোজ্য। এপি গত সপ্তাহে আরও জানিয়েছে যে বিমান বাহিনী যারা পরিষেবা প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না তাদের জন্য প্রাথমিক অবসর গ্রহণের সুবিধাগুলি শেষ করতে সরানো হয়েছে।
এপি ট্রাম্প-যুগের বিস্তৃত দিকনির্দেশের মধ্যে শিফটটি তৈরি করেছে যা ট্রান্সজেন্ডার পরিষেবা সদস্যদের প্রভাবিত করে এবং পেন্টাগনের পরিসংখ্যানকে উদ্ধৃত করে আক্রান্ত জনসংখ্যাকে কম হাজারে ফেলেছে। যদিও কিছু আইনী পরামর্শদাতা রেকর্ডিং ছাড়াই আপিল সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সমর্থকরা সংহতি ও প্রতিরক্ষার জন্য সুইফট, সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় বলে অভিযোজকরা।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
প্রতিরক্ষা অধিদফতর তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না। বিমান বাহিনী পৌঁছানো যায়নি।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।