নতুন কয়লা গাছগুলি চীনের ডেকারবোনজিয়েশন বন্ধ করছে না

যখন শিরোনাম বিশ্বজুড়ে মনোনিবেশ করেছেন চীন অবিরত কয়লা ব্যবহারআসল গল্পটি আরও জটিল। এই সংখ্যার পিছনে একটি দ্রুত পরিবর্তিত শক্তি ল্যান্ডস্কেপ যা কার্বন-নিবিড় ভবিষ্যতে অনেক কম হতে পারে।
এর মূল উপাদানগুলি হ’ল অ-জীবাশ্ম শক্তি ক্ষমতার দ্রুত পরিবর্তন, বিশেষত ২০২২ সাল থেকে সৌর শক্তি বিস্ফোরণ। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং কয়লার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। যদিও চীনা সংস্থাগুলি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে চলেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি অর্ধেক সক্ষমতা চলছে এবং কিছু কখনও ব্যবহার করা যায় না।
যখন শিরোনাম বিশ্বজুড়ে মনোনিবেশ করেছেন চীন অবিরত কয়লা ব্যবহারআসল গল্পটি আরও জটিল। এই সংখ্যার পিছনে একটি দ্রুত পরিবর্তিত শক্তি ল্যান্ডস্কেপ যা কার্বন-নিবিড় ভবিষ্যতে অনেক কম হতে পারে।
এর মূল উপাদানগুলি হ’ল অ-জীবাশ্ম শক্তি ক্ষমতার দ্রুত পরিবর্তন, বিশেষত ২০২২ সাল থেকে সৌর শক্তি বিস্ফোরণ। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং কয়লার প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। যদিও চীনা সংস্থাগুলি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে চলেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি অর্ধেক সক্ষমতা চলছে এবং কিছু কখনও ব্যবহার করা যায় না।
তদুপরি, সরকার পুরানো, অদক্ষ উদ্ভিদ বন্ধ করতে বাধ্য করে। চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে, কয়লা দ্বারা উত্পন্ন চীনের শক্তির শতাংশ গত দশকে 10 শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে এবং এটি নিখুঁতভাবে শীর্ষে থাকতে পারে। এদিকে, নতুন বিদ্যুৎ-উত্পাদনের ক্ষমতার ৮০ শতাংশেরও বেশি নবায়নযোগ্য।
সর্বাধিক নাটকীয় পরিবর্তন হ’ল সৌর শক্তি, আংশিকভাবে দ্রুত হ্রাসের কারণে। চীনের জাতীয় জ্বালানি প্রশাসন জানিয়েছে যে, ২০২৩ সালের মতো সৌর তাপীয় বিদ্যুতের তুলনায় ১৮.৫ শতাংশ সস্তা ছিল এবং এটি হ্রাস অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এটি এটিকে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শক্তির উত্স হিসাবে পরিণত করে। বায়ু এখন তাপীয় শক্তির চেয়ে সামান্য সস্তা।
অন্য বড় পরিবর্তন হ’ল গ্রিড সংযোগের বিকল্পগুলির আবিষ্কার, যা সৌর জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া হতে পারে। সৌর স্পষ্টতই একটি দিনের উত্স, যার অর্থ এটি রাতের বেলা গরম এবং আলো দ্বারা উত্পাদিত ক্ষমতার সর্বোচ্চ চাহিদার সাথে খুব কমই মিলে যায়। এটি বাড়ে কার্টেলমেন্ট– অন্য কথায়, গ্রিড দ্বারা সমস্ত উপলব্ধ পুনর্নবীকরণযোগ্য ব্যবহার করতে ব্যর্থতা – কেবল চীনেই নয়, তবে বিশ্বজুড়ে।
চীনে, বিশেষত যেহেতু এটি প্রথম প্রকাশ করেছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 2022 সালে হাইড্রোজেনের জন্য, সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার হাইড্রোজেন উত্পন্ন করুন বৈদ্যুতিন বিশ্লেষণ গ্রিড সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পরে অ্যামোনিয়া উত্পাদন করতে এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেহেতু চীনের বেশিরভাগ পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প বর্তমানে কয়লা ভিত্তিক, তাই এটি বড় কার্বন সাশ্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।
সবুজ শক্তির এই নতুন সরবরাহ ছাড়াও, পরিষ্কার শক্তির জন্য নতুন চাহিদা রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে দূরে সরে যাওয়ার মূল অংশটি হ’ল সরাসরি জ্বলন থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে চলে যাওয়া। সর্বাধিক সুস্পষ্ট উদাহরণ হ’ল পরিবহন, যেখানে চীন বৈদ্যুতিক যানবাহনের উত্পাদন ও বিক্রয় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়।
চীন একটি উচ্চ-গতির রেল নেটওয়ার্ক এবং 59 শহুরেও তৈরি করেছে মেট্রো সিস্টেম এটি বিমান ভ্রমণের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প সরবরাহ করে। নীচের গ্রাফে দেখানো হয়েছে, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে এবং চীনের কার্যত সমস্ত নতুন নগর বাস এখন ব্যাটারি বৈদ্যুতিক বা জ্বালানী সেল।
ছোট যানবাহনগুলিও এখন বৈদ্যুতিন। চীন এর চেয়ে বেশি আছে 400 মিলিয়ন রাস্তায় বৈদ্যুতিক দ্বি-চাকা এবং একটি বৃহত, যদিও অগণিত, যদিও বৈদ্যুতিন তিন-চাকার সংখ্যা, গ্রামীণ অঞ্চলে একটি সাধারণ ধরণের পরিবহন। পণ্যগুলি সাধারণত ছোট বৈদ্যুতিক ট্রাক দ্বারা নগর কেন্দ্রগুলিতে আনা হয়, ডিজেল সেমিট্রাকগুলি আন্তঃনগর রাস্তায় ছেড়ে যায়। যদিও এটি কোনও সম্পূর্ণ সমাধান নয়, এটি কার্বন নিঃসরণ এবং নগর বায়ু দূষণ উভয়ই হ্রাস করে।
পরিবহন খাতের বিদ্যুতায়ন সর্বাধিক দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, বিশেষত শহরগুলির আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ি সরাসরি কয়লা জ্বালানো থেকে বৈদ্যুতিক তাপ পাম্পগুলিতে স্যুইচ করেছে। শিল্প খাতের বেশিরভাগ অংশ জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রত্যক্ষ জ্বলনের চেয়ে বিদ্যুতের দিকেও চলে গেছে। ফলস্বরূপ, বিদ্যুৎ খাতে ব্যবহৃত কয়লার শতাংশ – প্রত্যক্ষ জ্বলনের বিপরীতে। উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ২০১৫ সালে ৪১ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৫ 56 শতাংশে।
এই পরিবর্তনগুলি কি চীনকে কার্বন-মুক্ত করে তোলে? একেবারে না। তবে তারা ক্লিনার ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করার জন্য সমালোচিত। যতক্ষণ ব্যবসায়ীরা এবং নাগরিকরা সরাসরি জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কার্বন-মুক্ত উত্সগুলিতে স্থানান্তর করা আরও বেশি কঠিন, কারণ ব্যবহারের পুরো পদ্ধতিটি পরিবর্তন করা দরকার।
যদি জনসাধারণ ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকে তবে জীবাশ্ম উত্স থেকে কোনও জীবাশ্ম উত্সে স্যুইচটি নির্বিঘ্ন হতে পারে এবং কেবল প্রজন্মের স্তরে পরিবর্তন প্রয়োজন। তদুপরি, বিদ্যুতায়িত পরিবহন এবং হিটিং সরাসরি জ্বলনের চেয়ে বেশি দক্ষ এবং এগুলি বায়ু দূষণ হ্রাস করে, তাই তাত্ক্ষণিক সুবিধা রয়েছে। এমনকি সামগ্রিক বিদ্যুৎ সরবরাহে কয়লার বর্তমান শতাংশে, চীনে বৈদ্যুতিক যানবাহন রয়েছে 40 অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন গাড়িগুলির তুলনায় শতাংশ কম কার্বন-নিবিড়।
যদি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন না হয়, তবে কেন চীনা এলাকাগুলি তাদের মধ্যে এতগুলি তৈরি করছে? উত্তরটি হ’ল এটি সমস্ত স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। 2021 সালে, চীনের অনেক অঞ্চল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটযা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নয় বরং পরিবর্তে বিদ্যুৎকেন্দ্রের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত কয়লা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।
যদিও এটি মূলত অনিয়ন্ত্রিত কয়লা মূল্য নির্ধারণের (যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল) এবং নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুতের দামের মধ্যে অমিলের কারণে হয়েছিল, এলাকাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং ব্যয় সচেতন সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করা দরকার যা তাদের কয়লাগুলির দাম কমে যাওয়ার আশায় বিপজ্জনকভাবে কমিয়ে দেয়।
চীনা বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা প্রায়শই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি “শক্তি সুরক্ষা” হিসাবে নির্মাণের বর্ণনা দেবেন, যা প্রায়শই বহিরাগতদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জাতির কাছে খাঁটিভাবে প্রয়োগ করার জন্য ভুল বোঝাবুঝি হয়। প্রায়শই, তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের সুরক্ষা বোঝায়।
এই নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি স্পষ্টভাবে এই শক্তির সমস্যাগুলি সমাধান করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় নয় এবং তাদের নির্মাণে কার্বন এবং অন্যান্য সংস্থানগুলির প্রকৃত ব্যয় জড়িত। তবে তাদের চীনা শক্তি বিকাশের সামগ্রিক প্রবণতা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।
একাধিক সেক্টরে – ট্রান্সপোর্টেশন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং সামগ্রিক বিদ্যুতায়নে – পরিষ্কার প্রবণতাটি সবুজ শক্তি ব্যবস্থার দিকে। প্রকৃতপক্ষে, পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের মতো অঞ্চলে চীন এখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মূলত ক্ষেত্রটি ত্যাগ করার সাথে সাথে এটি আরও বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।