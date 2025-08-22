নতুন গ্লোবো ঠিকাদার বোটাফোগো থেকে নির্মূলের পরে জন টেক্সটরকে রসিকতা করে

এলডিইউর বিপক্ষে 16 রাউন্ডের জন্য একটি সিদ্ধান্তমূলক ম্যাচে ইকুয়েডরে গ্লোরিওসোর একটি অচেনা পারফরম্যান্স ছিল
এই গত বৃহস্পতিবার (২১) ১ 16 লিবার্টাদোরসের রাউন্ডে নির্মূলের পরে বোটাফোগোর এসএএফের মালিক জন টেক্সর সমালোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন। অভিযোগের মূল কারণটি ছিল ইকুয়েডরের কুইটো -র কাসা ব্লাঙ্কা স্টেডিয়ামের উচ্চতায় গ্লোরিওসোর অজানা অভিনয়। ক্যারিয়োকাসের সামান্য অনুপ্রেরণা ছিল এবং স্কোর করার সামান্য স্পষ্ট সম্ভাবনা তৈরি করেছিল।
সুতরাং, ২-০ পরাজয়ের পরে, জর্জি ইগগর, প্রাক্তন টিএনটি স্পোর্টস বর্ণনাকারী এবং যিনি সম্প্রতি জিই টিভির জন্য গ্লোবোর সাথে সই করেছিলেন তিনি নিজেকে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে অবস্থান করেছেন। একটি বিদ্রূপাত্মক সুরের সাথে, তিনি অ্যালভিনিগ্রোর পারফরম্যান্সকে আদিবাসী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, জন টেক্সরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই বছরের শুরুর দিকে উত্তর-আর্মোরিকান দ্বারা একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন।
“বোটাফোগোর আদিবাসী পারফরম্যান্স। জন টেক্সরকে অভিনন্দন। তবে শান্ত, মরসুম সেপ্টেম্বরে শুরু হয়।”
এই বছরের প্রথম মাসে, বোটাফোগোর সাফের মালিক জোর দিয়েছিলেন যে বোটাফোগোর মরসুমটি কেবল এপ্রিল মাসে শুরু হবে। গৌরবময় ব্রাজিলের সুপার কাপের খেতাব হারানোর পরে এ জাতীয় বক্তব্য এসেছে আর্চিরিভাল ফ্ল্যামেঙ্গোর কাছে। এমনকি এই অভিযোগের মিডিয়া আউটলেট এবং ভক্তদের মধ্যে নিজের মধ্যে কোনও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল না।
এমনকি লিবার্টাদোরেসের পতনের পরেও বোটাফোগো এখনও ব্রাজিলিয়ান কাপ এবং ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বেঁচে আছেন। আপনার পরবর্তী প্রতিশ্রুতি ঠিক চলমান পয়েন্ট প্রতিযোগিতায় থাকবে। এইভাবে, ২৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম অবস্থানে থাকা আলভিনিগ্রো, পরের রবিবার (২৪) আলফ্রেডো জ্যাকোনিতে একবিংশ রাউন্ডের জন্য রাত সাড়ে। টায় যুবকের মুখোমুখি। ইতিমধ্যে নকআউট প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে ভাস্কোর বিপক্ষে দুটি ক্লাসিকের মুখোমুখি হবে।
প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব বোটাফোগোতে হতাশার কারণ
সবচেয়ে অস্বস্তি পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি ছিল তিনটি স্টিয়ারিং চাকা সহ প্রারম্ভিক লাইনআপ। এই ক্ষেত্রে, মারলন ফ্রেইটাস, অ্যালান এবং ড্যানিলোর সাথে। প্রকৃতপক্ষে এইরকম পরিস্থিতি আলোতে ফিরে এসেছিল, কারণ আলভিনিগ্রো যখন ক্লাব বিশ্বকাপ খেলেছিল তখন সময়কালে এটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল।
এই উপলক্ষে, টিম কমান্ডার ছিলেন পর্তুগিজ রেনাতো পাইভা, যিনি বর্তমানে ফোর্টিজায় রয়েছেন। কোচও ১ 16 রাউন্ডের জন্য পামিরাসের বিপক্ষে সংঘর্ষে তিনটি স্টিয়ারিং চাকা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রিও দলটিও একটি ধাক্কা খেয়েছিল এবং টুর্নামেন্টকে বিদায় জানিয়েছিল। এইভাবে, চ্যাম্পিয়নশিপের সময় দলের সবচেয়ে প্রতিরক্ষামূলক মনোভাব জন টেক্সরকে অসন্তুষ্ট করেছিল, যিনি রেনাটো পাইভা বরখাস্ত করতে বেছে নিয়েছিলেন।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক