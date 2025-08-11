সিনসিনাটি বেঙ্গলসের জো বুরোতে লিগের অন্যতম সেরা কোয়ার্টারব্যাক রয়েছে। এখন, তারা কি তাকে এমন একটি প্রতিরক্ষা দিতে পারে যা ধারাবাহিকভাবে স্টপ হয়ে যায়?
অ্যাথলেটিকের মাইক স্যান্ডো সোমবার তার বার্ষিক কিউবি স্তর প্রকাশ করেছেন। জরিপটি এনএফএল এক্সিকিউটিভ এবং ক্যান্ডোরের জন্য কোচদের বেনামকে মঞ্জুরি দেয়। প্রথম স্তরটিতে শীর্ষ কিউবি রয়েছে, যখন পঞ্চম স্তরের সবচেয়ে খারাপ রয়েছে।
সানডো লিখেছেন, “একটি টিয়ার 1 কোয়ার্টারব্যাক প্রতি সপ্তাহে তার দল বহন করতে পারে। তার কারণে দলটি জিতেছে। তিনি দক্ষতার সাথে খাঁটি-পাসিং পরিস্থিতি পরিচালনা করেন।
বুড়ো এবং কানসাস সিটি চিফস কিউবি প্যাট্রিক মাহোমেস ছিলেন একমাত্র পথচারী যারা সর্বসম্মত স্তরের 1 পছন্দ ছিল। একজন প্রধান কোচ বেনগালস তারকাকে চারবারের সুপার বাউলের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তুলনা করেছেন।
কোচ স্যান্ডোর মাধ্যমে বলেছিলেন, “তিনি (সান ফ্রান্সিসকো 49ers তারকা প্রাক্তন) জো মন্টানার নিকটতম জিনিস।” “এটি প্রায় একটি বড় প্রশংসা আমি আপনাকে কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে দিতে পারি” “
মন্টানার অবশ্য একটি অভিজাত প্রতিরক্ষা ছিল। সানডোর মতে, 49 জন 1980 এর দশকে লীগের সবচেয়ে কম পয়েন্টের অনুমতি দিয়েছিল।
এদিকে, বুড়োর বেঙ্গলস, গত মৌসুমে পয়েন্টে লিগে 25 তম স্থানে রয়েছে (25.5)। 2023 সালে, ইউনিটটি খুব ভাল ছিল না, পয়েন্টগুলিতে 20 তম স্থান অর্জন করেছে (22.6)।
বুরোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বেনগালরা দুটি সরাসরি মরসুমে প্লে অফগুলি মিস করেছে এমন এক কারণ। গত মৌসুমে 17 টি শুরুতে, 28 বছর বয়সী এই লিগটি টাচডাউন (43) এবং পাসিং ইয়ার্ড (4,918) পাস করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল, দ্বিতীয়বারের মতো বছরের সেরা প্রত্যাবর্তন খেলোয়াড়কে জিতেছে।
এই অফসেশন, বেঙ্গলস প্রাক্তন প্রতিরক্ষামূলক সমন্বয়কারী লু আনারুমোকে আল গোল্ডেনের সাথে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। কোচিং পরিবর্তন ইউনিটের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে না।
বেঙ্গালরা এখনও তার চুক্তির চূড়ান্ত বছরে প্রবেশ করে স্টার এজ ট্রে হেন্ড্রিকসনকে স্বাক্ষর করতে পারেনি। পাস-রুশার বলেছেন যে তিনি কোনও নতুন চুক্তি ছাড়া খেলবেন না।
হেন্ড্রিকসন ছাড়া একটি সাবপার প্রতিরক্ষা আরও খারাপ হতে পারে। বেঙ্গলরা তাদের প্রথম পূর্বসূরী খেলায় ফিলাডেলফিয়া ag গলসের কাছে 34-27 রোড হেরে তাদের বেশিরভাগ প্রতিরক্ষামূলক স্টার্টার খেলেছিল। Ag গলস ব্যাকআপ কিউবি ট্যানার ম্যাকি 252 গজ 20-এর 25-এর পাস করে দুটি টিডি পাস টস করে।
বুড়ো ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি ২০২৫ সালে এমভিপি কথোপকথনে থাকতে পারেন। বেনগালসের প্রতিরক্ষা উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত, যদিও, অন্যান্য কিউবিগুলি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে।