নতুন জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে কীভাবে একজন প্রার্থী উত্তপ্ত এনওয়াইসি মেয়র দৌড়ে কমান্ডিং নেতৃত্ব নেন
নতুন জরিপে প্রকাশিত হয়েছে যে কীভাবে একজন প্রার্থী উত্তপ্ত এনওয়াইসি মেয়র দৌড়ে কমান্ডিং নেতৃত্ব নেন

আপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

নিবন্ধিত ভোটারদের সাম্প্রতিক সিয়ানা জরিপে দেখা গেছে, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মনোনীত প্রার্থী জোহরান মামদানি এই প্রতিযোগিতায় একটি বিশাল নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন।

মামদানি ৪৪%ভোট দিচ্ছেন, এবং প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো, যিনি স্বতন্ত্র হিসাবে প্রার্থী ছিলেন, তিনি 25%এ রয়েছেন। রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়া 12%, এবং আগত মেয়র এরিক অ্যাডামস 7%এ আছেন।

“যদিও সিটি ডেমোক্র্যাটরা কুওমোকে ৫৩-৩২% এর চেয়ে মমদানির পক্ষে, অন্য দু’জনের জন্য একক অঙ্ক সহ, দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি নগর রিপাবলিকান এসএলআইওয়াকে সমর্থন করে। নগরীর স্বতন্ত্র ভোটাররা আরও ঘনিষ্ঠভাবে বিভক্ত, ৩০% সমর্থনকারী মামদানি এবং ২০% সমর্থন করে অ্যাডামসকে সমর্থন করে,”

কুওমো বিরোধীরা এনওয়াইসি মেয়র রেসে তার পুনরায় প্রবেশের স্ল্যাম করে বলেছে যে সিটি প্রাক্তন গভর্নরের কাছ থেকে এগিয়ে যেতে চায়

তিনি আরও যোগ করেন, “৩৫ বছরের কম বয়সী নগর ভোটাররা মমদানিকে অত্যধিকভাবে সমর্থন করছেন, যেমন ভোটারদের ৩৫-৫৪ এর বহুবচন, তবে, ভোটাররা ৫৫ বা তার বেশি বয়সী কুইমো মমদানির উপরে, ৩৮-৩২%,” তিনি যোগ করেছেন।

গ্রিনবার্গ আরও বলেছিলেন, “প্রথমবারের মতো সিয়ানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত মামদানি নিউইয়র্ক সিটির ভোটারদের সাথে 46-32% অনুকূলতা রেটিং এবং রাজ্যব্যাপী ভোটারদের মধ্যে নেতিবাচক 28-37% অনুকূলতা রেটিং রয়েছে,” গ্রিনবার্গ আরও বলেছিলেন।

তবে পোলস্টার বলেছিলেন যে গভর্নর হিসাবে পদত্যাগ করা এবং তারপরে মমদানির কাছে ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিককে হেরে যাওয়া কুওমো গুরুতর অনুকূলতার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন।

“কুইমোর নগর ভোটারদের সাথে ডুবো তলদেশের অনুকূলতা রেটিং রয়েছে, ৩ 37-৫৪%, এবং আরও খারাপ ২৯–61১%% ফেভারিটেলিটি রেটিং রাজ্যব্যাপী ভোটারদের সাথে, সিয়েনা জরিপে কুওমোর সবচেয়ে খারাপ অনুকূলতা রেটিং। বাস্তবে ডেমোক্র্যাটস স্টেটওয়াইডের মধ্যে, কুইমোর ফেভারিটিভিলিটি রেটিংয়ের মধ্যে, ৩ 36-৫6% থেকে,”

কুওমো, অ্যাডামস এনওয়াইসি মেয়রের হয়ে মমদানির বিপক্ষে কাদের প্রতিযোগিতায় নামা উচিত সে সম্পর্কে শট শট

নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো ওয়াশিংটন ডিসিতে 10 সেপ্টেম্বর, 2024 -এ মার্কিন ক্যাপিটলের রায়বার্ন হাউস অফিস ভবনের করোনভাইরাস মহামারীটিতে নির্বাচিত উপকমিটিটির সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এসেছেন। (কেন্ট নিশিমুরা)

জরিপে বলা হয়েছে, অ্যাডামস, যিনি এই দৌড়কে স্বাধীন হিসাবে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনিও অনুকূলতার দুর্দশার মুখোমুখি হন। মেয়রকে গত বছর ঘুষ, ষড়যন্ত্র এবং প্রচারের অর্থের অভিযোগে বিচার বিভাগের দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তবে পরে মামলাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। অ্যাডামস নিজেকে মমদানির পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, বিশেষত গত মাসে 345 পার্ক অ্যাভিনিউ অফিসের শুটিংয়ের পরে।

গ্রিনবার্গ বলেছেন, “অ্যাডামসও শহরে ভোটারদের সাথে, ৩০-৫৮%, রাজ্যজুড়ে ২২-৫১%এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ২২-৫৯%,” গ্রিনবার্গ বলেছিলেন। “স্লিওয়াতে 26-30% রাজ্যব্যাপী অনুকূলতা রেটিং রয়েছে এবং শহরে 30-42% রয়েছে।”

সাম্প্রতিক জরিপটি এসেছে যখন জাতির চোখ এই প্রতিযোগিতায় রয়ে গেছে, কারণ মামদানির জয় কুওমোর বিপক্ষে বিরক্ত হিসাবে দেখা গিয়েছিল এবং ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী বেশ কয়েকটি বাম-বাম নীতিমালাকে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে মমদানি শহর জুড়ে একটি ট্রাম্প বিরোধী সফর করছেন।

সোমবার মামদানি বলেছিলেন, “এমন কোনও বরো নেই যা ট্রাম্পের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত হবে।” “আমরা এই আইনটির বেদনা অনুভব করব, আমরা ম্যানহাটান, ব্রুকলিন, ব্রঙ্কস, কুইন্স বা স্টেটন দ্বীপে থাকুক না কেন, এবং আমরা ওয়াশিংটন, ডিসি থেকে বেরিয়ে আসা এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যয় নিয়ে এই সপ্তাহে এবং প্রতি সপ্তাহে একটি আলোকপাত করব” “

মামদানির প্রাথমিক জয় শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসাবে ডেমোক্র্যাট বিভাজনকে প্রকাশ করে

নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কস বরোয়ের পার্কচেস্টার পাড়ায় 31 জুলাই, 2025 -এ পার্কচেস্টার জামে মসজিদে নিহত এনওয়াইপিডি অফিসার দিদারুল ইসলামের জানাজায় অংশ নিয়েছেন। (মাইকেল এম। সান্টিয়াগো/গেটি চিত্র)

যদিও কিছু ডেমোক্র্যাটরা প্রকাশ্যে মমদানি সমর্থন করে ফিরে এসেছেন, অন্যরা যেমন সেন এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস।

কুওমো, অ্যাডামস এবং স্লিওয়া পুলিশিং এবং ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে মমদানিকে লক্ষ্য নিয়েছে। কুওমো এমনকি “জোহরানের আইন” পিচিং করছে যে এটি প্রকাশিত হওয়ার পরে যে মমদানি ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে।

কুওমো একটি ভিডিওতে সাংবাদিকদের বলেন, “ভাড়া-স্থিতিশীল অ্যাপার্টমেন্টগুলি যখন তারা শূন্য হয় তখন কেবল এমন লোকদের জন্য ভাড়া নেওয়া উচিত যাদের সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রয়োজন, জোহরান মামদানির মতো লোক নয়,” কুওমো একটি ভিডিওতে সাংবাদিকদের বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট রবিবার।

“আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অ্যান্ড্রু কুওমো আমার অ্যাপার্টমেন্টের বিষয়ে কথা বলার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন কেন এত বেশি নিউ ইয়র্কারকে তাদের থেকে বাধ্য করা হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে আইনটি পাস করেছেন তার সমালোচনা করার চেয়ে তিনি আমার সমালোচনা করার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন,” মঙ্গলবার মামদানি গুলি চালিয়েছিলেন।

নির্বাচনটি ৪ নভেম্বর, যা এটিকে কয়েকজন বড়-বছরের নির্বাচনের মধ্যে একটি করে তোলে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডিয়ারড্রে হেভে এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

ক্যামেরন আর্কান্দ ওয়াশিংটনের ফক্স নিউজ ডিজিটালের একজন রাজনীতি লেখক গল্পের গল্পের টিপসগুলি ক্যামেরন.আরসিআরএন্ড @fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @ক্যামেরন_আরক্যান্ড

