নতুন জুতা পরবেন না,
নতুন জুতা পরবেন না,

বিশেষায়িত গোড়ালি এবং মেডিকেল সায়েন্সেস মাশহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সদস্য আরবায়েন ওয়াকের উপর পায়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখার গুরুত্বকে উল্লেখ করে ফোস্কা, ছত্রাকের সংক্রমণ এবং গোড়ালি স্ক্রুগুলির মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং এই আঘাতগুলি রোধে বিশেষ সুপারিশ সরবরাহ করেছিলেন।

আইএসএনএর মতে, আলিরেজা মৌসাভিয়ান আরবিন ওয়াক চলাকালীন পায়ের স্বাস্থ্যের যত্নের উপর জোর দিয়েছিলেন: “গ্রীষ্মের মরসুমের সাথে আরবাইনের চলাচলের কাকতালীয়তার কারণে ঘাম এবং উচ্চ তাপের কারণে আঙ্গুলের মধ্যে ফোস্কা এবং ছত্রাক সম্ভব হয়।” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি হ’ল জুতাগুলির ব্যবহার যা গোড়ালি স্ক্রুগুলি প্রচার করতে এবং প্রতিরোধ করতে পারে।

নতুন জুতা পরবেন না,

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে নতুন জুতা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় না, যোগ করে যোগ করেছেন যে সঠিক হাইকিং জুতাগুলি হালকা ওজনের, নরম, নমনীয় এবং একই সাথে ফর্মটিতে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। জুতার টিপটিতে আঙ্গুলের জন্য ভিড়ের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকা উচিত এবং ইনসোলটি পায়ের আঙ্গুলের প্রাকৃতিক খিলানগুলির সাথে সামঞ্জস্য হওয়া উচিত।

ডাঃ মৌসাভিয়ান অব্যাহত: প্রাকৃতিক চামড়ার ইনসোলগুলির ব্যবহার পায়ের তলগুলির উপর চাপ হ্রাস করে। বিশ্রামের জন্য একজোড়া নরম এবং আরামদায়ক চপ্পল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, বিশেষত যখন পা ফুলে যায়।

হাঁটার জুতো বেছে নেওয়ার মূল টিপস

সঠিক জুতার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে গোড়ালি বিশেষায়িত পাদুকা বলেছিল: হিলের উচ্চতা প্রায় 2 থেকে 5 সেমি হওয়া উচিত এবং নখের নীচে নয়। জুতাগুলিতেও একটি নরম হিল থাকা উচিত যাতে কোমরে চাপ না দেয়। হিল জুতা বা পাতলা ইনসোলগুলি পেশী -আর্থ্রিটিক সমস্যা হতে পারে। অতএব, জুতাগুলি পায়ের ফর্মের সাথে মেলে কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

ডায়াবেটিক তীর্থযাত্রী এবং পায়ের অস্ত্রোপচারের ইতিহাসযুক্ত লোকেরা।

ডাঃ মুউসভিয়ান জোর দিয়েছিলেন: ডায়াবেটিক পায়ের আলসার রয়েছে বা গোড়ালি অস্ত্রোপচার করেছেন এমন লোকেরা আরবাইনের পদচারণায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তীর্থযাত্রাকে অন্য সময়ে স্থগিত করা উচিত।

“তীর্থযাত্রীদের চপ্পল নিয়ে পুরো পথে যাওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন। এটি, বিশেষত ডায়াবেটিস রোগীদের এবং প্রবীণদের ক্ষেত্রে সংক্রামক এবং অপূরণীয় আলসার হতে পারে।

আঘাত রোধ করার কৌশল

মাশহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সায়েন্সেসের অনুষদের একজন সদস্য, প্রস্তাবিত যত্নের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করে বলেছেন: পা ধোয়া এবং শুকানো, রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ করা, উপযুক্ত পায়ের ম্যাসেজ তেল ব্যবহার করা এবং নিয়মিত হাঁটাচলা দিয়ে দেহ প্রস্তুত করা এই আধ্যাত্মিক রুটের সম্ভাব্য জটিলতা হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা।

আঘাতের ক্ষেত্রে একজন ডাক্তারকে দেখুন

ওয়েবডার সাইট অনুসারে, ডাঃ মৌসাভিয়ান শেষে জোর দিয়েছিলেন: “পথে ঘন ঘন গোড়ালি স্ক্রুযুক্ত লোকেরা ফিরে আসার পরে একজন ডাক্তারকে দেখার বিষয়ে নিশ্চিত হবে।” ব্যথানাশক এবং অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি ড্রাগগুলির স্বেচ্ছাসেবী ব্যবহার এড়িয়ে চলুন এবং ওষুধটি কেবল একজন চিকিত্সকের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যান।



