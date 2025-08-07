নতুন ট্রাম্পের দায়িত্ব পালনের 7 আগস্ট আজকের ব্যাগগুলি: দ্য নিউজ

এমনকি তাইওয়ানের অর্কিডগুলি ট্রাম্পের কর্তব্যগুলির মান্নাইয়া দ্বারা প্রভাবিত
ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে খুশি করেননি: ওয়াশিংটনের বাণিজ্যিক যুদ্ধের কারণে তাইওয়ানের উদ্যানতত্ত্ববিদ লি সাং-ইউ তার অর্কিডের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো অর্কিডের সারচার্জগুলি দেখেছিলেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংকট পেরিয়ে যাওয়া এই ষাট বছর বয়সী -ওল্ড নিরুৎসাহিত নয়: তিনি বিশেষত থাইল্যান্ডে নতুন বাজার বিকাশের জন্য এবং ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলে তাঁর কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য কাজ করছেন, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এমনকি যদি “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি বিশাল বাজারের প্রতিনিধিত্ব করে যা আমরা পারি না, এবং আমরা এটি করব না, প্রত্যাহার করব”, স্বীকার করেছেন।
তাঁর সংস্থা, কমনীয় কৃষি, দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে টাইনান জেলা হউদিতে রাগবি মাঠের মতো বড় চারটি গ্রিনহাউস পরিচালনা করে। ৩০০ টিরও বেশি নিবন্ধিত কৃষকের সাথে, তাইওয়ান বিশ্বের প্রধান অর্কিড নির্মাতাদের মধ্যে রয়েছে যে সরকারী তথ্য অনুসারে, অর্কিড রফতানি ২০২৪ সালে .1.১ বিলিয়ন তাইওয়ানীয় ডলার (১5৫ মিলিয়ন ইউরোরও বেশি) পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার এক তৃতীয়াংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল বাজারের জন্য তৈরি হবে। তাইওয়ান অর্কিড গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আহ্বি তাসেং, ৫৩ বছর বয়সী এএইচবি তাসেং বলেছেন, এপ্রিল বেশিরভাগ কৃষক এপ্রিল মাসে প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক অংশীদারদের কাছে ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত 10% শুল্কের ব্যয়কে শোষিত করেছেন। তবে গত সপ্তাহে তাইওয়ানে ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত পুরো 20% দায়িত্ব “কেউই বহন করতে পারে না”, যা আজ কার্যকর হবে, যোগ করেছে।
তাইওয়ান সরকার এই পরিপূরকগুলিকে “অস্থায়ী” হিসাবে উপস্থাপন করেছে এবং এখনও তার অর্থনীতির জন্য আরও অনুকূল অবস্থার সাথে আলোচনার আশাবাদী, যা অর্ধপরিবাহী রফতানির উপর দৃ strongly ়ভাবে নির্ভর করে, যার ভিত্তিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার 100%শুল্ক আরোপ করতে চান বলে ঘোষণা করেছিলেন।