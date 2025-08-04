You are Here
নতুন দলে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রাক্কালে তারোমি – তাবনাক

ইরানের অভ্যন্তরীণ স্ট্রাইকার মেহেদী তারেমির পরিস্থিতি এখনও অস্পষ্ট, এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ক্লাবের আগ্রহ সত্ত্বেও, পরবর্তী মরসুমের জন্য তার চূড়ান্ত গন্তব্য এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তারোমি গত মৌসুমে নারাজুরির হয়ে তিনটি খেলা করেছিলেন এবং তিনটি গোল করেছিলেন। নতুন নারাজুরী কোচ ক্রিশ্চিয়ান কিওতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে, ক্লাবটি নতুন মিডফিল্ডার কেনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করতে € 5 মিলিয়ন থেকে 5 মিলিয়ন ডলারের দামে অভিজ্ঞ স্ট্রাইকারকে বিক্রি করতে প্রস্তুত।

ডেইলি মেল এবং লিডস ইউনাইটেড নিউজ সহ ব্রিটিশ মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের লিডস ইউনাইটেড, ফুলহাম, ওয়েস্ট হ্যাম এবং নটিংহাম ফরেস্টের মতো ক্লাবগুলি তারোমির নিয়োগের দাবি জানিয়েছিল। এছাড়াও, ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বোটাফোগোর সাথে গুরুতর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে আর্থিক সমস্যার কারণে এই স্থানান্তর চূড়ান্ত করা হয়নি। তারোমি ইউরোপে থাকতে এবং উচ্চ -স্তরের লিগগুলিতে থাকার অভিজ্ঞতা অব্যাহত রাখতে আগ্রহী।

তবে আজ, মেহদী তারেমির বেসিকটাসে টার্কিয়েতে সম্ভাব্য স্থানান্তর সম্পর্কে একটি নতুন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা আলোচনার গুরুতর অগ্রগতি নির্দেশ করে এবং সম্ভবত তিনি একজন সলশেরিয়ান শিক্ষার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তুর্কি সংবাদদাতা ইয়াগিজ সাবোনচো ওগলুর মতে, বেসিকটাস ক্লাব তারোমিকে নিয়োগের জন্য গুরুতর ব্যবস্থা নিয়েছে এবং আন্তঃ থেকে তার loan ণ স্থানান্তর করার আহ্বান জানিয়েছে। বলা হয় যে প্রাথমিক চুক্তিগুলি তুর্কি ক্লাব এবং তারোমির প্রতিনিধিদের মধ্যে পৌঁছেছে এবং বেসিকতাস আন্তঃ -এর সাথে সরকারী আলোচনা শুরু করার পথে রয়েছে।

