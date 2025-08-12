নতুন দাবানল ওসয়ুসের পশ্চিমে উড়ে যায়, হাইওয়ে 3 বন্ধ করে

ক্রুদের ওসয়ুসের ঠিক পশ্চিমে জ্বলন্ত একটি নতুন দাবানলের লড়াইয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল।
সোমবার গভীর রাতে প্রথম আবিষ্কার করা আগুনটি ওসয়ুস লেকের পশ্চিম পাশে এবং বিমানবন্দরের উত্তরে হাইওয়ে 3 বরাবর জ্বলছে এবং সর্বশেষ 7.5 হেক্টর আকারে ম্যাপ করা হয়েছিল।
ড্রাইভবিসি জানিয়েছে যে ওল্ড রিচার পাস রোডের উভয় দিকেই হাইওয়ে 3 বন্ধ ছিল।
কেলোনাতে দাবানল ঝুঁকি উত্তপ্ত
আঞ্চলিক জেলা ওকানাগান সিমিলকামিন জানিয়েছেন, যদি অবহিত করা হলে এলাকার বাসিন্দাদের চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
গ্লোবাল নিউজ ভিউয়াররা আগুনে জল ফেলে দেওয়ার উভয় প্লেন এবং হেলিকপ্টার জানিয়েছে।
ডেইলি ন্যাশনাল নিউজ পান
দিনের শীর্ষ সংবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বর্তমান বিষয়গুলির শিরোনামগুলি পান, দিনে একবার আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করা।
আগুনকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, যার অর্থ এটি ছড়িয়ে পড়েছে বা তার বর্তমান ঘেরের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে এবং বিশ্বাস করা হয় যে এটি মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছে।
এখন ট্রেন্ডিং
আরও আসতে …