নতুন ন্যাটো কমান্ডার, সামরিক প্রধানরা ভার্চুয়াল সভায় ইউক্রেন সমর্থনকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন
নতুন ন্যাটো কমান্ডার, সামরিক প্রধানরা ভার্চুয়াল সভায় ইউক্রেন সমর্থনকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন

ন্যাটো চিফস অফ ডিফেন্স ব্রাসেলসে বুধবার একটি ভার্চুয়াল সভায় ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন পুনরায় নিশ্চিত করেছেন, যার মধ্যে সমস্ত 32 জন মিত্র সামরিক নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মার্কিন জেনারেল অ্যালেক্সাস গ্রিনকিউইচ, নতুন সুপ্রিম অ্যালাইড কমান্ডার ইউরোপ (স্যাসিউর) এর নেতৃত্বে এই ফর্ম্যাটে প্রথম ব্রিফিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ইউএস জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন গ্রিনকিউইচের সাথে বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ডেরও নেতৃত্ব দেন, মার্কিন কর্মকর্তারা মঙ্গলবার ফক্স নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

ন্যাটো কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে “স্পষ্ট আলোচনা” রাশিয়ার তিন বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবে জোটের সুরক্ষা কী গ্যারান্টি দেয় তা কেন্দ্র করে।

কর্নেল মার্টিন ও’ডনেল, সুপ্রিম সদর দফতরের মুখপাত্র ইউরোপীয়তা ইউরোপ, এক্স লিখেছেন যে “সুপ্রিম মিত্র কমান্ডার ডিফেন্স অফ ডিফেন্সের সংক্ষিপ্তসার জন্য সম্মানিত হয়েছিল, তাঁর প্রথম ফর্ম্যাটে তাঁর প্রথম।

যৌথ প্রধানরা, ট্রাম্প আমাদের বিমান সহায়তার পরামর্শ দেওয়ার পরে ইউক্রেন সুরক্ষা গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ন্যাটো সহযোগীরা

ন্যাটো সামরিক নেতারা বুধবার সমস্ত 32 টি মিত্র প্রতিরক্ষা প্রধানদের সাথে ভার্চুয়াল অধিবেশন চলাকালীন বৈঠক করেন। (ন্যাটো)

“ন্যাটো এর আগেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল-এবং এগুলি কেবল আমাদের জোটকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে কাজ করার সাথে সাথে আমরা সকলেই ইউরো-আটলান্টিক অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় অবহিত, নিযুক্ত এবং একত্রিত থাকব এবং শান্তির দিকে অগ্রগতি অব্যাহত থাকায় ন্যাটোর চলমান সহায়তায়,” তিনি যোগ করেছেন।

ন্যাটোর সামরিক কমিটির সভাপতিও এই আলোচনার প্রশংসা করেছেন, এক্স -তে লিখেছেন যে এটি “ন্যাটো চিফস অফ ডিফেন্সের মধ্যে দুর্দান্ত, স্পষ্ট আলোচনা” এবং “আমাদের নতুন স্যাসুরের কাছ থেকে সুরক্ষা পরিবেশের বিষয়ে একটি দুর্দান্ত আপডেট, আমাদের সাথে প্রথম।”

চেয়ার আরও যোগ করেছেন যে সভাটি ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন নিশ্চিত করেছে, জোটের “ন্যায়বিচারযোগ্য এবং টেকসই শান্তি” এর প্রতি ফোকাসের উপর জোর দিয়ে এবং ইউক্রেনীয় বাহিনীর “নিরলস সাহস” এর প্রশংসা করেছে।

ট্রাম্প পুতিন-জেলেনস্কি সামিটকে ধাক্কা দেওয়ার সাথে সাথে ইউরোপীয় ‘কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং’ ফর্ম ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর্ম

ন্যাটো চিফস অফ ডিফেন্স ভার্চুয়াল অধিবেশনে বুধবার মিলিত হন। (ন্যাটো)

ইউক্রেনের রোমানিয়ান সীমান্তের কাছে রাশিয়া হিট হওয়ার সাথে সাথে ন্যাটো যুদ্ধবিমানগুলি স্ক্র্যাম্বল করে

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অনুসারেএই আশ্বাস যে ইউক্রেন আর কোনও আগ্রাসনের মুখোমুখি হবে না এমন কোনও বন্দোবস্তের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখা যায়, কিয়েভ অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ সহ পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক প্রতিশ্রুতিগুলির জন্য চাপ দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় মিত্ররা একটি বহুজাতিক সুরক্ষা বাহিনীর বিকল্পগুলিতে কাজ করছে যা একটি শান্তি চুক্তির ব্যাকস্টপ করতে পারে।

বুধবারের ভার্চুয়াল অধিবেশন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভোলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে একটি নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার চাপের পটভূমির বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। ট্রাম্প গত শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের হোস্ট করেছিলেন।

বুধবারের বিস্তৃত ন্যাটো আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য কেইন জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড এবং ইতালি থেকে প্রতিরক্ষা প্রধানদের সাথে ওয়াশিংটনে একটি ছোট সভা আহ্বান করার একদিন পরেই এই পুনর্বিবেচনাগুলি এসেছে।

বুধবার 32 জন মিত্র প্রধানদের সাথে ভার্চুয়াল সভায় ন্যাটো সামরিক নেতারা ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন পুনরায় নিশ্চিত করেছেন। (ন্যাটো)

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ মস্কোর জড়িততা ছাড়াই পরিচালিত ইউক্রেনের সুরক্ষার বিষয়ে ন্যাটো আলোচনার সমালোচনা করেছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে “এটি কার্যকর হবে না” এবং রাশিয়া “তার বৈধ স্বার্থকে দৃ firm ়ভাবে এবং কঠোরভাবে নিশ্চিত করবে,” রিয়া নভোস্টি জানিয়েছে, এপি জানিয়েছে।

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধ দেয়নি।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

