নতুন পরিকল্পনা ইস্রায়েলে অভিবাসনের জন্য প্রতিভাবান এবং ধনী ইহুদিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে

একটি নতুন সরকারী কর্মসূচি ইস্রায়েলে অভিবাসনের জন্য ইন-চাহিদা দক্ষতা সহ সফল ইহুদিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে, একটি নতুন উত্সাহ এবং সুবিধাগুলি সরবরাহ করে।
ইমিগ্রেশন এবং শোষণ মন্ত্রক আশা করে যে এই পরিকল্পনাটি ইস্রায়েলি সংস্থাগুলি অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজের শূন্যপদ পূরণ করতে সহায়তা করবে।
উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন ডাক্তার যিনি ইস্রায়েলে চলে আসেন এবং দক্ষিণ বা উত্তরাঞ্চলে বাস করতে এবং কাজ করতে সম্মত হন, যা হামাস ও হিজবুল্লাহর সাথে ইস্রায়েলের যুদ্ধের বিধ্বস্ত হওয়ার পরে পুনর্বাসিত হচ্ছে, এনআইএস 400,000 ($ 116,000), ইমিগ্রেশন এবং শোষণ মন্ত্রণালয় মহামারী আভিচাই কাহানাইয়ের মতো অনুদান পেতে পারে।
কাহানা বলেছিলেন, “এটি কেবল উচ্চ দক্ষ পেশায় কাজ করা লোকদের জন্য নয়। এটি এমন ক্ষেত্রগুলির জন্য যেখানে বর্তমানে ইস্রায়েলের কর্মচারীদের অভাব রয়েছে,” কাহানা বলেছিলেন। তিনি বলেন, সুরক্ষা, এআই এবং অ্যারোনটিক টেকনোলজির বিশেষজ্ঞরা অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় কিছু আর্থিক ক্ষেত্রে নেতাদের সাথে রয়েছেন, তিনি বলেছিলেন।
কাহানা বলেছিলেন, আসন্ন মাসে মন্ত্রণালয় শিল্প ও সরকারী নেতাদের সাথে কোন দক্ষতা প্রয়োজন তা স্পষ্ট করার জন্য বৈঠক করবে।
বেনিফিটগুলির মধ্যে ট্যাক্স প্রণোদনা, নতুন অভিবাসীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সহায়তার বাইরে সংহতকরণে বিশেষ সহায়তা এবং কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
কাহানা উল্লেখ করেছেন, কিছু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা ইস্রায়েলে চলে যাওয়ার জন্য এনআইএস 1 মিলিয়ন ($ 290,000) এর বেশি অনুদান পেতে পারেন এবং এই বছরের শুরুর দিকে চালু হওয়া বেরেশিট প্রোগ্রামের অধীনে একটি ল্যাব খোলার জন্য একটি ল্যাব খুলতে পারেন।
সোমবার অনুমোদিত তিন বছরের পরিকল্পনাটি ইহুদি প্রবাসে প্রতিভাবান শ্রমিকদের ইস্রায়েলে চলে যাওয়ার এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য এটি আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, মন্ত্রণালয় আরও ইহুদি অভিবাসনকে উত্সাহিত করার ইস্রায়েলের অত্যধিক লক্ষ্য হিসাবে অংশ হিসাবে জানিয়েছে।
ইস্রায়েল এইভাবে উচ্চ-চাহিদা সেক্টরে অত্যন্ত দক্ষ শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রোগ্রাম চালু করা অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে যোগ দেবে। কানাডা, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং বেশ কয়েকটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশ ভিসা স্ট্রিমলাইনিং, আর্থিক সহায়তা এবং করের পার্কের মতো উত্সাহ দেয়।
ইস্রায়েলে অভিবাসন হ্রাস পাচ্ছে থেকে হামাস ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ইস্রায়েলে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ২০২৪ সালে ৩০ শতাংশ কমেছে, এমনকি বিশ্বব্যাপী বিরোধীতা ছড়িয়ে পড়ার পরেও।
ইমিগ্রেশন এবং শোষণ মন্ত্রক বলেছে যে তারা আশা করছে যে ব্যবস্থাগুলি অর্থনীতিতে কোটি কোটি শেকেল অবদান রাখবে, বিদেশী শ্রমের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে, বিদেশী বিনিয়োগকে উত্সাহিত করবে এবং বিশ্বব্যাপী ইস্রায়েলের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।
এই সিদ্ধান্তটি এই বছরের শুরুর দিকে অনুমোদিত একটি সংস্কার অনুসরণ করেছে নতুন অভিবাসীদের তাদের পেশাদার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য লাইসেন্সিং প্রক্রিয়াটি গতি বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। অভিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করেছিলেন যে মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সামাজিক কাজ, শিক্ষা এবং অর্থের মতো পেশাগুলির জন্য দীর্ঘ লাইসেন্স প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রগুলিতে চাকরি খুঁজে পেতে বাধা দেয় এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের ইস্রায়েলে যেতে নিরুৎসাহিত করে।
“কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি কেন্দ্রীয় চ্যালেঞ্জ (অভিবাসন), এবং গত এক বছরে আমরা একটি বাস্তব বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়েছি – পেশা সংস্কার থেকে শুরু করে নতুন পদক্ষেপে যা ইস্রায়েলের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং অভিবাসীদের দ্রুত এবং মর্যাদার সাথে একীভূত করবে,” অভিবাসন ও শোষণ মন্ত্রী অফির সোফার বলেছেন। “আলিয়া কেবল জায়নিস্ট স্বপ্নের পরিপূর্ণতা নয়, ইস্রায়েলের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক ভবিষ্যতেরও মূল চাবিকাঠি।”
অভিবাসী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা প্রোগ্রামটি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল।
নেফেশ বি’নেফেশ যোগাযোগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়েল ক্যাটসম্যান বলেছেন, এই উদ্যোগটি আলিয়াহ তৈরিতে সমস্ত পটভূমি এবং প্রতিভা থেকে ওলিমকে (ইস্রায়েলে অভিবাসী) আরও সমর্থন করার এক দুর্দান্ত সুযোগ এবং ফলস্বরূপ ইস্রায়েলের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যে অবদান রাখে। “
ইস্রায়েলে আমেরিকান এবং কানাডিয়ানদের অ্যাসোসিয়েশন (এএসিআই) কিছুটা কম উত্সাহী ছিল।
সংস্থার ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা বলেছেন, “মন্ত্রীর ইতিমধ্যে বিভিন্ন পেশার জন্য বিশেষ ইউনিট এবং সহায়তা রয়েছে এবং এই পরিকল্পনাটি কীভাবে আলাদা হবে তা এখনও দেখা যায়।” “বৃত্তি ও অনুদানের মাধ্যমে বিদেশ থেকে স্নাতকদের অভিবাসনকে উত্সাহিত করার জন্য প্রশংসা করা উচিত, তবে একই সাথে ইস্রায়েলকে অবশ্যই তার তরুণদের সমর্থন করতে হবে যারা ইস্রায়েলি একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের জায়গাগুলির জন্য এবং স্নাতক শেষ হওয়ার পরে কর্মসংস্থান স্থাপনের জন্য প্রতিযোগিতা করে। একটি অন্যের ব্যয়ে হওয়া উচিত নয়।”
ইস্রায়েলে দক্ষিণ আফ্রিকানদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা টেলফেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডরন ক্লিনকে ইস্রায়েলে অভিবাসনের বিষয়টি আরও সহজ করে তুলতে পারে। “তবে প্রথম এবং সর্বাগ্রে তারা ইস্রায়েল রাষ্ট্রকে সহায়তা করে,” তিনি বলেছিলেন।
ইউরোপীয় প্রচার
গত সপ্তাহে, ইস্রায়েলের অর্থ মন্ত্রক ও কর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা লন্ডনের একটি আলিয়া মেলা পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তারা অভিবাসী বিবেচনা করা ধনী ব্রিটিশ ইহুদিদের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।
কাহানা উল্লেখ করেছিলেন, “ইংল্যান্ডে কিছু আকর্ষণীয় করের সমস্যা রয়েছে যা তারা সম্বোধন করতে এসেছিল।”
কাহানা ব্যাখ্যা করেছিলেন, বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ ইহুদি ইস্রায়েলে তাদের ব্যবসা নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
বর্তমানে, নতুন অভিবাসীরা ইস্রায়েলে তাদের প্রথম 10 বছরের সময় বিদেশে অর্জিত আয় থেকে কর ছাড়ের অধিকারী। তবে, এই ছাড়টি ইস্রায়েলে ভিত্তিক ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য নয়, এই মালিকদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
কাহানা বলেছিলেন, “ইস্রায়েলকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য আমাদের এটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।” “এটি আমাদের নিয়মিত শোষণের সুবিধাগুলি থেকে কিছু দূরে নেবে না, তবে এটি স্বীকৃতি দেয় যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রয়োজন রয়েছে।”
কাহানা আরও যোগ করেছেন যে উচ্চ স্তরের বিরোধীতাযুক্ত দেশগুলির মধ্যে থেকে অভিবাসনের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং বলেছে যে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রায় ৩০ জন মন্ত্রকের কর্মকর্তা এখন প্রতি মাসে ইউরোপের দেশগুলিতে এক সপ্তাহে এক সপ্তাহ ব্যয় করছেন, সম্ভাব্য ওলিমকে ব্যক্তিগত সহায়তা প্রদান করছেন, তিনি বলেছিলেন।