‘নতুন প্যান্টি অ্যান্ড স্টকিং’ স্রেফ জেনারেল জেড-মিলেনিয়াল বিভাজনকে সবচেয়ে অযৌক্তিক স্টাইলে মোকাবেলা করেছে

যদিও প্রাইম ভিডিওটি স্টুডিও ট্রিগারটির সিক্যুয়াল সিরিজটিকে রাঞ্চি কাল্ট ক্লাসিকে পর্যাপ্তভাবে প্রচার করে নি গার্টারবেল্ট সহ নতুন প্যান্টি এবং স্টকিংশোটি এই মরসুমে প্রচারিত মজাদার এনিমে একটি। এর সর্বশেষ পর্বটি সহস্রাব্দ এবং জেনারেল জেডের মধ্যে বিতর্কিত প্রজন্মের বিভাজনকে বিশিষ্টভাবে তুলে ধরে।
এর ষষ্ঠ পর্বে, “দ্য ব্রাদার্স থেকে স্বর্গ” শিরোনামে এনিমে তার 24 মিনিটের রানটাইম জুড়ে পপ সংস্কৃতি রেফারেন্সে ভরা একীভূত বিবরণ উপস্থাপনের জন্য ছোট গল্পগুলির সংকলনকে ধীর করে দেয়। যারা ট্র্যাক রাখছেন তাদের জন্য, শোটি দ্বিতীয়বারের মতো প্রিমিয়ারের পর থেকে এই পদ্ধতির গ্রহণ করেছে, প্রথম উদাহরণটি উদ্বোধনী পর্ব, যা 13 বছরের ক্লিফহ্যাঙ্গার সমাধান করতে হয়েছিল। পর্বের মেহেমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ’ল দুটি নতুন অ্যাঞ্জেল যমজ চরিত্রের এনিমের দীর্ঘ-টিজড পরিচিতি রয়েছে লড়াইয়ে যোগ দেওয়া।
https://www.youtube.com/watch?v=pydcap03mmy
এই প্লট-থ্রাস্টিং পর্বে, দুটি নতুন ডাইভিং ট্রাবলমেকার ঘটনাস্থলে ক্র্যাশ: “টুইন টুইঙ্ক অ্যাঞ্জেলস”, পলিয়েস্টার এবং পলিউরেথেন, যথাক্রমে জুনিয়া এনোকি (ইউজি ইটাডোরি থেকে অভিনয় করেছেন জুজুতসু কাইসেন) এবং ইউটো উমুরা (থরফিন থেকে) ভিনল্যান্ড সাগা) জাপানি এবং হান্টার ম্যাককয় এবং কোরি ওয়াইল্ডার (জাঙ্কা নিজিকু থেকে গালা) ইংরেজিতে। এনিমের অফিসিয়াল ট্রেলারটিতে টিজড, তাদের আগমনটি ডিবাউচারাস অ্যাঞ্জেলস, প্যান্টি এবং নৈরাজ্য এবং অসম্মানিত ভূত, স্বল্প ও হাঁটুগুলি, স্বর্গ এবং নরকে ফিরে যাওয়ার পথ কেনার জন্য বিশৃঙ্খলাযুক্ত স্ক্র্যাম্বেলে ফেলে দেয়। পর্বে, আমরা শিখেছি যে পলিয়েস্টার এবং পলিউরেথেন প্যান্টি এবং স্টকিংয়ের ছোট চাচাত ভাই – এমন একটি পারিবারিক টাই যা প্রজন্মের যুদ্ধের জন্য কোনও সময় নষ্ট করে না।
তাদের পরিচিতি, যা নির্লজ্জভাবে বিঘ্নজনক ফ্লেয়ারকে প্রতিধ্বনিত করে কেপপ ডেমোন হান্টারএর সাজা ছেলেরা, শোয়ের পুরো গতিশীলকে তাদের আরও উচ্চ প্রযুক্তির পদ্ধতির সাথে হুমকি দেয়, এটি একটি পূর্বসূরী শক্তি হিসাবে প্রমাণ করে যা মেয়েদের রাক্ষস শিকারকে কয়েনের মতো শিকার করে তোলে মারিও অক্ষর অপ্রচলিত। আঘাতের ক্ষেত্রে আরও অপমান যুক্ত করার জন্য, পলিয়েস্টার এবং পলিউরেথেন ডিশ জুমার কুইপস আউট করে সহস্রাব্দ মেয়েদের “বুমারস” বিভ্রান্ত করে, স্ল্যাং (“ডেডাস,” “কোনও ক্যাপ,” “পিরিয়ড,” “সুসি”) ব্যবহার করে এবং অন্যান্য কিটস্কি টিটক্টোকের মধ্যে মেয়েদের “ক্যারেনস” বলে।
ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়, পর্বের জুড়ে লিঙ্গ এবং প্রজন্মের লড়াইয়ে প্যান্টি এবং স্টকিং তাদের নিজস্ব অপমানের সাথে ফিরে গুলি চালানো হয়েছে, ছেলেদের “আইপ্যাড বাচ্চাদের” বলে এই বিভাজনে সহস্রাব্দের প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও তাদের প্রত্যাবর্তন ছেলেদের মতো যথেষ্ট পরিমাণে নাও হতে পারে, যেমনটি পুরানো উক্তিটি বলা হয়, “ব্রেভিটি হ’ল বুদ্ধির আত্মা”, তাই সম্ভবত মেয়েরা তাদের আইলটির দিক থেকে কেবল একটি বিচ্ছিন্নভাবে নিবন্ধন করে এমন কিছুতেই রয়েছে।
যা কিছু বলেছিল, পর্বটি এখনও রেফারেনশিয়াল হাস্যরসের সাথে মজাদার। রাক্ষসকে হত্যা করে সর্বাধিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য তাদের প্রতিযোগিতার মধ্যে, পর্বটি পপ সংস্কৃতি রেফারেন্সগুলির স্বাক্ষর সিরিজটিও অব্যাহত রেখেছে। তাদের মধ্যে প্রধান জন কার্পেন্টারের একটি উল্লেখ তারা বেঁচে থাকেযা দেখছে ডাটেন সিটির শহরটি বাগ-চোখের প্রাণীগুলির একটি সৈন্যদলে রূপান্তরিত হয়েছে, ক ভাল বার্গারএবং ম্যাট্রিক্সএর অসীম অস্ত্রাগার।
যার মধ্যে শেষটি আরও একটি নতুন চরিত্রের পরিচয় করিয়ে দেয়, গানস্মিথ বিচ, শোটির দ্বিতীয় কৃষ্ণাঙ্গ শীর্ষস্থানীয় কাস্ট সদস্য। অভিনয় করেছেন যোশিনো আওমা (হিটরি গোটোহ ইন বোকচি দ্য রক!) জাপানি এবং ক্রিস্টা গঞ্জালেসে (এডি রিপল ইন প্রাথমিক) ইংরেজিতে। গানস্মিথ দুশ্চরিত্রার পুরো চুক্তিটি হ’ল তিনি একজন নার্দেড মেয়ে যিনি অস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে মুনলাইট করেন। বন্দুকের প্রতিও তার যৌন আকর্ষণ রয়েছে। পলিয়েস্টার এবং পলিউরেথেনের জেন-জেড অ্যাঞ্জেলিক আইপ্যাড-বাচ্চা কৌশলগুলি মেয়েদের divine শ্বরিক অস্ত্রগুলি অক্ষম করে যখন তিনি প্যান্টি এবং স্টকিংয়ের জন্য কাজে আসেন।
একটি গৌরবময় দেবদূত-ডেমন টিম-আপের পরে, ছেলেরা পরাজিত হয়েছে, এবং এপিসোডটি তাদের “চাচা রামি” স্বর্গ থেকে সরাসরি একটি দৈত্য হাতের গ্যাগের মাধ্যমে সোজা বাইরে বেরিয়ে এসে সুপ্রিমকে রাজত্ব করে দেখেছে স্পঞ্জ স্কোয়ারপ্যান্টসছেলেদের স্বর্গে ফিরিয়ে আনছে। যাইহোক, এটি সম্ভবত শেষ নয় যে আমরা তাদের সম্পর্কে দেখতে পাব কারণ পর্বের স্টিংগার তাদের চাচা এবং প্যান্টি এবং স্টকিংয়ের বাবা দেখেন, তাদের কন্যাদের জন্য অ্যামোক চালিয়ে যেতে দেয় এমন একটি আদেশ সরবরাহ করে।
এর মতো সমাপ্তির সাথে, ভক্তরা যখন নতুন পর্বের নতুন পর্বগুলি পলিয়েস্টার এবং পলিউরেথেন থেকে আরও শেননিগান আশা করতে পারেন নতুন প্যান্টি এবং গারটারবেল্ট সহ স্টকিং প্রাইম ভিডিওতে প্রতি বুধবার এয়ার।
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।