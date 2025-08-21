You are Here
নতুন প্রেমিক ডেরেক গ্রিনের কাছ থেকে গ্রেসি হান্ট ‘অবিচ্ছেদ্য’
News

নতুন প্রেমিক ডেরেক গ্রিনের কাছ থেকে গ্রেসি হান্ট ‘অবিচ্ছেদ্য’

21 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

স্টেট ফার্ম স্টেডিয়ামের পাশের গ্রেসি হান্ট।
স্টেট ফার্ম স্টেডিয়ামের পাশের গ্রেসি হান্ট। ছবি গ্রেসি হান্ট /ইনস্টাগ্রাম

গ্রেসি হান্ট প্রকাশ করছে যে তার নতুন প্রেমিকের সাথে কতটা গুরুতর জিনিসগুলি পাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

কানসাস সিটি চিফসের মালিক ক্লার্ক হান্টের কন্যা মানুষ ম্যাগাজিন তিনি এবং ডেরেক গ্রিন কীভাবে দম্পতি হয়ে উঠলেন এবং দু’জন “অবিচ্ছেদ্য” হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে।

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

গ্রিন প্রাক্তন চিফস কোয়ার্টারব্যাক ট্র্যাভিস গ্রিনের পুত্র, তাই দুটি পরিবারের সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রয়েছে।

উত্তরাধিকারী প্রকাশনায় বলেছিলেন, “ডেরেক এবং আমি একে অপরকে আমাদের পুরো জীবনকে চিনি।”

তিনি বলেন, “আমরা প্রতি বছর চিফস ক্রিসমাস পার্টির সময় শিশু হিসাবে একসাথে খেলতাম এবং তারপরে আমরা 2017 সালে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেছিলাম এবং পূর্বের প্রাক -প্রাকদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম,” তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

“আমরা মার্চের প্রথম দিকে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেছি এবং তখন থেকেই অবিচ্ছেদ্য।”

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

ডালাস-ভিত্তিক হান্ট তার সময়ের সাথে সাথে ইউরোপে বর্ধিত ভ্রমণের সাথে, ইতালি, মোনাকো এবং ফ্রান্সের দক্ষিণে অবকাশ নিয়ে তার সুযোগ নিয়েছিল, তবে নিয়মিত মরসুমে দুই সপ্তাহের মধ্যে লাথি মেরে তিনি কাজে ফিরে আসতে প্রস্তুত।

“আমি সত্যিই কখনও ফুটবল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বন্ধ করি না,” তিনি বলেছিলেন। “এর অনুপস্থিতিতে, হৃদয় আরও সুস্থ হয়ে ওঠে।”

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

“স্পষ্টতই, কানসাস সিটির অফিসগুলির প্রত্যেকেই কখনও ফুটবলের কথা ভাবতে থামে না,” হান্ট আরও যোগ করেন। “ফুটবল সবেমাত্র সবার মানসিক জায়গাতে জড়িত, এবং আমরা সকলেই মরসুমের শুরুতে প্রত্যাশায় রয়েছি।”

গ্রেসি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কিক অফের আগে তার পুরো পরিবারের জন্য “ভাইবসগুলি নিখুঁত”, উল্লেখ করে যে, “চিফস কিংডম (আইএস) বিশ্বের দলে পরিণত হয়ে উঠছে।”

কিংবদন্তি চিফস প্রতিষ্ঠাতা লামার হান্টের নাতনী হান্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি বিশিষ্ট জনসাধারণের মুখ হিসাবে রয়েছেন এবং নিয়মিত গেমসে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বিজ্ঞাপন 5

নিবন্ধ সামগ্রী

এই আসন্ন মৌসুমে, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত “দলটি উচ্চ স্তরে বাড়তে এবং প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে দেখে।”

হান্ট যোগ করেছেন: “আমরা সকলেই চিফস এবং তাদের অবিশ্বাস্য ভক্তদের সাথে আরও একটি রোমাঞ্চকর মরসুমের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।”

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

চিফস 5 সেপ্টেম্বর ব্রাজিলের সাও পাওলোতে নিয়মিত মরসুমে যাত্রা শুরু করে, যেখানে তারা লস অ্যাঞ্জেলেস চার্জার্স “হোম” দল খেলবে।

অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে তাদের প্রথম খেলাটি 14 সেপ্টেম্বর যখন তারা 2025 সুপার বাউল চ্যাম্পিয়ন ফিলাডেলফিয়া ag গলসের মুখোমুখি হবে।

আরও পড়ুন

নিবন্ধ সামগ্রী

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts