নতুন বইটি বিডেনের টেলিপ্রোম্পটারটি ব্যক্তিগত ইভেন্টগুলিতে ক্ষুব্ধ দাতাদের ব্যবহার করে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের একটি নতুন বইয়ের দাবি, একটি নতুন বইয়ের দাবি, একটি নতুন বইয়ের দাবি, একটি নতুন বইয়ের দাবি, মাত্র কয়েক ডজন সমর্থক, বাম দাতারা কয়েক মাস ধরে অভিযোগ করে এবং 46 তম রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শুনানির প্রত্যাশা ছুঁড়ে ফেলেছেন, জনসাধারণের ইভেন্টগুলির সময় একটি টেলিফ্রপটারের অবিচ্ছিন্ন ব্যবহার,

“বেশিরভাগ প্রচারের জন্য, বিডেন কেবল কখনও একটি টেলিপ্রোম্পটারের সহায়তায় এমনকি ছোট বেসরকারী শ্রোতাদের জন্যও কথা বলেছিলেন,” একটি নতুন বই, “২০২৪: ট্রাম্প কীভাবে হোয়াইট হাউস এবং ডেমোক্র্যাটস লস্ট আমেরিকাটিকে পুনরায় ফিরিয়েছিলেন,” জানিয়েছে। “অন্তরঙ্গ সেটিংসে অত্যন্ত বিশ্রী মিথস্ক্রিয়তার জন্য তৈরি মেশিনের উপস্থিতি এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য হাজার হাজার ডলার অর্থ প্রদানকারী দাতাদের অপ্রয়োজনীয় দাতাদের উপস্থিতি, তারা টিভিতে দেখতে পারে এমন একটি ক্যানড বক্তৃতা আশা না করে।”

“তিনি একবার পলো অল্টো ম্যানশনের খোলা রান্নাঘরে ত্রিশ জন লোকের সামনে একটি টেলিপ্রোম্পটার থেকে পড়েছিলেন,” বইটি আরও বলেছিল। “দাতারা মেশিনে রাষ্ট্রপতির নির্ভরতা সম্পর্কে কয়েক মাস ধরে অভিযোগ করেছিলেন। সহায়তাকারীরা বিখ্যাত গারুলাস প্রেসিডেন্টকে সময়সূচীতে রাখার হাতিয়ার হিসাবে টেলিপ্রম্পটারকে রক্ষা করেছিলেন।”

“2024: ট্রাম্প কীভাবে হোয়াইট হাউস এবং ডেমোক্র্যাটস লস্ট আমেরিকা পুনরুদ্ধার করেছেন” মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছিল এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের জোশ ডাউসির দ্বারা রচিত, নিউইয়র্ক টাইমসের টাইলার পেজার এবং ওয়াশিংটন পোস্টের আইজাক আর্নসডর্ফ। এটি বিডেনের ক্রেটারিং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সহ 2024 রাষ্ট্রপতি প্রচার চক্রের বিবরণ দেয়।

বিডেনের সহযোগীরা বিডেনের ‘শক্তি’ দেখানোর জন্য প্রথম দিকে বিতর্কের দিকে চাপ দিয়েছিল, ট্রাম্পের ‘দুর্বলতা’ প্রকাশ করুন, বইটি বলেছে

বইটিতে বিডেনের বিপর্যয়কর জুন ২০২৪ সালের ঠিক কয়েকদিন পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিতর্কের ঠিক কয়েকদিন পরে, নির্বাচনের আগে বিডেনের দিকে সাধারণ ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের কাছে বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, রাষ্ট্রপতি ভার্জিনিয়া ডেমোক্র্যাট রেপ। ড্যান বিয়ার্সের হাউসে একটি টেলিপ্রেম্পটার ছাড়াই একটি প্রচার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। বইটি দাবি করেছে যে বিডেন প্রায় ছয় মিনিটের জন্য কথা বলেছেন।

“বায়ারের বাড়িতে, প্রচারটি বিডেন কফের কথা বলতে পারে তা প্রমাণ করার জন্য আগ্রহী ছিল। সেখানে কোনও টেলিপ্রোম্পটার খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রপতি তার ভারী ভ্রমণের সময়সূচীতে তার দুর্বল বিতর্ককে দোষ দিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ‘প্রায় স্টেস্টে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।’ তিনি প্রায় ছয় মিনিটের জন্য কথা বলেছেন, “বইটি বিস্তারিত জানিয়েছিল।

“টেলিপ্রম্পটার” শব্দটি নতুন বইটিতে ডজন বার উপস্থিত হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেশিনের উপর রাষ্ট্রপতির নির্ভরতা উল্লেখ করে, পাশাপাশি কিছু কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগের বিষয়টিও যে একটি টেলিপ্রম্পার ব্যবহার করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হিসাবে অপ্রত্যাশিতভাবে এড়িয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নতুন বইয়ের দাবি: ‘লোকটি কথা বলতে পারেনি’ বলে দাবি করেছে: ‘লোকটি কথা বলতে পারেনি’

“হোয়াইট হাউসে ইভেন্টগুলির পরিকল্পনা করা আধিকারিকরা কোনও আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রপতি যদি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তবে তিনি পডিয়ামে যেতেন, একটি টেলিপ্রোম্পটার থেকে মন্তব্য দিতেন এবং চলে যান। বিডেনকে কীভাবে শুরু হয়েছিল তার একটি বিভাগে কীভাবে শুরু হয়েছিল,” অন্য একটি বিভাগে রাষ্ট্রীয় স্টেটস অফ স্টাফের সময় অনুধাবন করেছিল এবং একটি কমডেন্সের সময় কমেনেসমেন্টের পরিকল্পনা ছিল। ”

“প্রত্যেকেই রাষ্ট্রপতি বৃদ্ধ বয়সে দেখতে পেলেন। তিনি কখনও কখনও ফাংশনগুলিতে প্রাক্তন কর্মীদের চিনতে ব্যর্থ হন। তবুও, বর্তমান সহযোগীরা জোর দিয়েছিলেন যে তার পতন কঠোরভাবে শারীরিক ছিল, এবং তারপরেও তারা কেবল রাষ্ট্রপতিকে বুদবুদ করার চেষ্টা করে এবং আর কোনও বিপর্যয় এড়ানোর চেষ্টা করেই তারা এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতির কাছে সরাসরি অ্যাক্সেস, তার সাথে সভাগুলি ছোট করে রাখা,” বইটি অব্যাহত রেখেছে। “

নতুন বইটি বিডেনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি প্রকাশ করেছে যে বিতর্কিত পারফরম্যান্সের আগে তার বয়সের বছরগুলি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন

বিডেন তার ২০২৪ সালের পুনর্নির্বাচন চক্রটি ইতিমধ্যে দাবী ও উদ্বেগের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে প্রবেশ করেছিলেন যে তার মানসিক তাত্পর্য পিছলে গেছে এবং তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে ফিট ছিলেন না, যা 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট হুরের প্রতিবেদন দ্বারা আন্ডারস্ক্রেড করা হয়েছিল যে বিডেনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, “তিনি” একজন সহানুভূতি সহকারে, “একটি সহানুভূতি সহকারে,” একটি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফক্স নিউজ কমপক্ষে 2020 সাল থেকে বিডেনের আপাত স্বাস্থ্য হ্রাস সম্পর্কে রিপোর্ট করছে।

Biden brushed off the claims throughout 2024, until his debate against Trump in June of that year, when he was seen tripping over his words, speaking in a far more subdued tenor than during his vice presidency, and losing his train of thought at times. এই বিতর্কটি ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সমালোচনার জন্য বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করেছিল যে বিডেনকে একপাশে রেখে ডেমোক্র্যাটদের একটি তরুণ প্রজন্মের কাছে এই ম্যান্টেলটি দেওয়া উচিত।

হোয়াইট হাউস এবং প্রচার প্রচারের কর্মীরা কয়েক সপ্তাহ পরে বিডেন এই প্রতিযোগিতায় থাকতেন এবং “বিশ্বাস রাখতে” থাকতেন, বিডেন ২০২৪ সালের জুলাইয়ের রবিবার বিকেলে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এই প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েছেন। তিনি ওভাল অফিসে প্রার্থী হওয়ার জন্য তত্কালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছিলেন, ট্রাম্পের বিপক্ষে উঠে দাঁড়ালে যথেষ্ট সমর্থন সমাবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে তার নিজস্ব প্রচার শুরু করার জন্য তাকে মাত্র 100 দিনের বেশি সময় দিয়েছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল নতুন বইয়ের দাবী সম্পর্কে বিডেনের অফিসে পৌঁছেছিল, তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও উত্তর পায়নি।