নতুন বিডেন বইটি তার পতন এবং ডেমোক্র্যাটদের কাপুরুষতার দিকে ইঙ্গিত করে: 6 টেকওয়েস

সহায়তাকারী হিসাবে বর্ণিত লোকেরা এবং মিত্ররা লেখকদের বলেছিলেন যে মিঃ বিডেন সভাগুলিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে হুইলচেয়ারের প্রয়োজন হতে পারে। বইটি অনুসারে সাংবাদিকরা উপস্থিত না থাকলেও মন্ত্রিপরিষদের জমায়েতগুলি মূলত তাঁর জন্য স্ক্রিপ্ট করা হয়েছিল। একটি বিরল অন-রেকর্ড অ্যাকাউন্টে, ইলিনয়ের একজন ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি মাইক কুইগলি আয়ারল্যান্ডের ভ্রমণের সময় মিঃ বিডেনের শারীরিক দক্ষতার বর্ণনা দিয়েছিলেন, যখন তাঁর নিজের বাবা পার্কিনসন রোগে মারা যাচ্ছিলেন তখন তিনি যা দেখেছিলেন তার অনুরূপ।

অ্যাকাউন্টগুলিতে মিঃ বিডেনের প্রতিক্রিয়া বইটিতে অন্তর্ভুক্ত নয়, বা এর নামগুলির অনেকের নামও নেই, ডেমোক্র্যাটস এবং এর নামগুলির অন্যান্য চিত্রগুলির অন-দ্য রেকর্ড প্রতিক্রিয়া। (প্রকৃতপক্ষে, বেনামে উত্সগুলির ব্যাপক ব্যবহার অনেক দাবির যথার্থতা নিশ্চিত করা কঠিন করে তোলে।) মিঃ বিডেনের মুখপাত্র ক্রিস ম্যাগার বলেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দলটি এখনও বইটির একটি অনুলিপি দেখেনি এবং তার সত্য-চেকের সাথে পরামর্শ করা হয়নি।

“আমরা এই বইয়ের প্রতিটি বিটকে প্রতিক্রিয়া জানাতে যাচ্ছি না,” মিঃ মেঘের বলেছিলেন। “আমরা এমন কোনও কিছুর অপেক্ষায় রয়েছি যা দেখায় যে জো বিডেনকে যেখানে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বা যেখানে জাতীয় সুরক্ষার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বা কোথায় তিনি তার কাজ করতে অক্ষম ছিলেন। বাস্তবে প্রমাণগুলি বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে – তিনি ছিলেন অত্যন্ত কার্যকর রাষ্ট্রপতি।”

কয়েকজন বিডেন মিত্র, এমনকি এখন, তার পতনের বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতেন।

Nearly a year after pressure from Democrats forced Mr. Biden to drop out of the presidential race, the book shows that the party remains unwilling to reckon publicly with its choice to back Mr. Biden as its nominee for as long as it did.

অনেক গণতান্ত্রিক নেতা এবং অভ্যন্তরীণদের নাম প্রকাশ না করে সমালোচনা করতে অনিচ্ছুকদের অনীহা, এমনকি তাদের বিধ্বংসী পরাজয়ের পরেও, কথা বলার স্থায়ী ভয়কে বোঝায়। এটি এমন একটি সচেতনতার দিকেও ইঙ্গিত করে যে এখন যে মিঃ বিডেন ২০২৪ সালে চালানো উচিত ছিল না তা বলা হয়েছে যে তারা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কিছুই বলেনি সে সম্পর্কে প্রশ্নগুলি অনুরোধ করতে পারে।