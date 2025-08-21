ইতালিতে, 2022 সালে “উত্তর প্রবাহ” হ্রাস করার ক্ষেত্রে একজন ইউক্রেনীয়কে আটক করা হয়েছিল
ইতালিতে একজন ইউক্রেনীয়কে আটক করা হয়েছিল, তিনি উত্তর স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনের ধনুর্বন্ধনীগুলিতে অংশ নেওয়ার সন্দেহ করেছিলেন। ফেডারেল প্রসিকিউটর জার্মানির কার্যালয় অনুসারে, বুধবার সন্ধ্যায় রিমিনী এলাকায় লোকটিকে পাওয়া গেছে
“ইটালিয়ান পুলিশ গ্রেপ্তারের জন্য ইউরোপীয় আদেশের ভিত্তিতে ইউক্রেন সের্গেই কে। এর একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল,” বলা হয়েছিল।
পূর্বে, আটককারীরা গ্যাস পাইপলাইনকে ক্ষুন্ন করতে অপারেশনের সাংগঠনিক অংশে জড়িত থাকতে পারে।
গত বছর, জার্মানির প্রসিকিউটর জেনারেল দু’জনকে চিহ্নিত করেছিলেন যারা উত্তর স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনের শাখাগুলিকে ক্ষুন্ন করার সন্দেহ হয়। এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ইউক্রেনীয় বিশেষ বাহিনীকে আঘাত করা হয়েছিল – ডাইভার্স সমুদ্রের তীরে বিস্ফোরক স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে ভাড়া নেওয়া নৌযানটিতে পাইপলাইনে গিয়েছিল।
আটককৃতদের সম্পর্কে কী জানা যায়?
জার্মানির জেনারেল প্রসিকিউটর অফিসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে ইউক্রেনীয় সের্গেই কে। একদল ব্যক্তি, সংবিধানবিরোধী নাশকতা, পাশাপাশি বিল্ডিংগুলির ধ্বংসের অংশ হিসাবে বিস্ফোরণগুলি সংগঠিত করার অভিযোগে সন্দেহ করা হচ্ছে।
এজেন্সিটির মতে, লোকটি এমন এক ব্যক্তির অংশ ছিল যারা উত্তর প্রবাহে বিস্ফোরক ডিভাইস রেখেছিল – 1 এবং উত্তর স্ট্রিম 2 গ্যাস পাইপলাইনগুলি 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বোর্নহোলম দ্বীপের অঞ্চলে এবং অপারেশনের অন্যতম সমন্বয়কারী ছিল।
প্রসিকিউটর বলেছিলেন, “তিনি এবং তার সহযোগীরা একটি নৌযান ইয়ট ব্যবহার করেছিলেন, যিনি রোস্তক ত্যাগ করেছিলেন এবং জাল নথি অনুসারে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে একটি জার্মান সংস্থার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলেন,” প্রসিকিউটর বলেছিলেন।
বিষয়টিতে উপকরণ:
“উত্তর স্ট্রিমস” এর নাশকতা 2022 সালে ঘটেছিল
২০২২ সালের ২ September সেপ্টেম্বর সকালে, নর্ড স্ট্রিম এজি কোম্পানির উত্তর স্ট্রিম এবং উত্তর স্ট্রিম -২ এর দুটি গ্যাস পাইপলাইনে অভূতপূর্ব ধ্বংসের ঘোষণা দেয়, যা বাল্টিক সাগরের নীচের অংশে জার্মানি পর্যন্ত যায়।
“আজ রাতে, উত্তর স্ট্রিম -২ উপকূলীয় প্ল্যাটফর্মের প্রেরণকারীকে এ। এর লাইনে চাপের তীব্র হ্রাস রেকর্ড করেছে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়ার উপকূলীয় পরিষেবাগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে অবহিত করা হয়েছিল। একটি তদন্ত চলছে। তদ্ব্যতীত, সংস্থাটি তখন বলেছিল যে তারা গ্যাস পাইপলাইন পুনরুদ্ধারের জন্য সঠিক সময়সীমাটির নাম দিতে পারে না।
২০২৩ সালের শুরুতে ডেনিশ, নরওয়েজিয়ান এবং জার্মান কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক তদন্তগুলি নাশকতার সংগঠক বা অভিনয়কারীর সিদ্ধান্তে আসে নি। তবে পশ্চিমা সাংবাদিকরা, বিশেষত ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, ওয়াশিংটন পোস্ট এবং ডের স্পিগেল তাদের নিজস্ব তদন্তের একটি সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যা নাশকতার পারফরম্যান্সে ইউক্রেনীয় সামরিক ও রাজনৈতিক কমান্ডের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়।
ইউক্রেনের সিক্রেট সার্ভিসের প্রাক্তন এজেন্টের নেতৃত্বে এই অবমূল্যায়নের আয়োজকদের একটি বেসামরিক নাগরিক বলা হত
জার্মান প্রকাশনা অনুসারে, স্পিগেল, নর্ড স্ট্রিমগুলিতে একটি বিস্ফোরণটি ইউক্রেনের সিক্রেট সার্ভিসের প্রাক্তন এজেন্ট – রোমান চেরভিনস্কির নেতৃত্বে একদল বেসামরিক নাগরিক দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল।
একই সময়ে, নাশকতার বিচ্ছিন্নতা ছয়টি ইউক্রেনীয় ডাইভারদের সমন্বয়ে গঠিত যা ইউক্রেনের শক্তি কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত নয়।
রোমান চেরভিনস্কি ছয় জনের একটি দলের লজিস্টিক এবং সমর্থন পরিচালনা করেছিলেন যারা কাল্পনিক নামের অধীনে একটি নৌযান ভাড়া নিয়েছিলেন, গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরক ডিভাইস ইনস্টল করার জন্য গভীর -সি ডাইভিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন
মোট, তিনজন লোক ইজারা “অ্যান্ড্রোমিডা” এর উপরে উঠেছিল: সৈনিক, অধিনায়ক এবং সহকারীের কমান্ডার। শেষ দু’জনের নাম সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হয় না।