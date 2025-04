নতুন মামলা ট্রাম্প এবং ডোগের সরকার ওভারহল: এনপিআরকে লক্ষ্য করে

টগল ক্যাপশন গেটি চিত্রের মাধ্যমে রবার্তো শ্মিড্ট/এএফপি

টেক্সাসের শিকাগো, বাল্টিমোর এবং হ্যারিস কাউন্টি সহ শ্রমিক ইউনিয়ন, অলাভজনক এবং স্থানীয় সরকারগুলির একটি জোট এখনও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ফেডারেল সরকারের বিশাল তদারকির পক্ষে বিস্তৃত আইনী চ্যালেঞ্জ বাড়িয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে দায়ের করা একটি মামলায় বাদীরা অভিযোগ করেছেন যে রাষ্ট্রপতি, ইলন মাস্ক এবং প্রায় দুই ডজন ফেডারেল এজেন্সিদের প্রধানরা নাটকীয়ভাবে ফেডারেল কর্মী বাহিনীকে কমিয়ে দেওয়ার জন্য এই সংবিধানকে লঙ্ঘন করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি সংবিধানের লঙ্ঘন করে কারণ কংগ্রেস তাদের অনুমোদন দেয়নি।

“এই প্রশাসনের তিন মাস পরে, কোনও সন্দেহ নেই যে প্রভাবিত ফেডারেল এজেন্সিগুলি ডোগে, ওএমবি এবং ওপিএমের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসারে কাজ করছে,” মামলা মোকাবেলায় বলেছে যে, মুসকের তদারকিকারী সরকারী দক্ষতা দলকে উল্লেখ করে, পাশাপাশি পরিচালনা ও বাজেট অফিস (ওএমবি) এবং কর্মচারী পরিচালনার কার্যালয় (ওপিএম)।

“বারবার, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্সি প্রধানরা ব্যাখ্যা করেছেন যে তারা পুনর্গঠন করছে, প্রোগ্রামগুলি নির্মূল করছে এবং হাজার হাজার চাকরিতে হাজার হাজার চাকরিতে কেটে নিচ্ছে, কারণ রাষ্ট্রপতি তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং কারণ ডোগ তাদের জানিয়েছিলেন যে কত এবং কী কাটতে হবে।”

বাদীদের মধ্যে একই রকম ইউনিয়ন এবং অলাভজনক কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সান ফ্রান্সিসকোতে একই ফেডারেল আদালতে প্রবেশনারি কর্মচারীদের ব্যাপক গুলি চালানোর বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। In that case, US District Judge William Alsup found that OPM illegally directed six federal agencies to terminate recent hires and those newly promoted into new positions. আলসআপ ১ 16,০০০ এরও বেশি বরখাস্ত শ্রমিককে পুনঃস্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পরে পুনঃস্থাপনের আদেশ খালি করে তবে গুলিগুলি অবৈধ ছিল কিনা তা এখনও বিবেচনা করেনি।

নতুন অভিযোগ আরও এগিয়ে যায়, তর্ক করে ট্রাম্পের 11 ফেব্রুয়ারি নির্বাহী আদেশ সংবিধানের অধীনে “দখল” কংগ্রেস “কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নের জন্য তাঁর প্রশাসনের কাছ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলি” রাষ্ট্রপতির ‘সরকারী দক্ষতা বিভাগ’ ওয়ার্কফোর্স অপ্টিমাইজেশন ইনিশিয়েটিভ “বাস্তবায়ন করা।

যুক্তিটি ইতিহাসে ডুবিয়ে দেয়, উল্লেখ করে যে “জাতির প্রতিষ্ঠার পর থেকে, ফেডারেল আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে যে ফেডারেল এজেন্সিগুলি রাষ্ট্রপতি দ্বারা তৈরি করা হয়নি,” তবে কংগ্রেস দ্বারা ট্রাম্পের যে ধরণের পাইকারি রূপান্তর আদেশ করেছেন তার একমাত্র কর্তৃত্ব রয়েছে, বাদীর যুক্তি রয়েছে।

তবুও কংগ্রেস, যা ট্রাম্পের রিপাবলিকান মিত্রদের নেতৃত্বে রয়েছে, প্রশাসন ফেডারেল কর্মীদের গুলি করে, সরকারী কর্মসূচি বন্ধ করে দেয় এবং ফেডারেল ভবনগুলি বন্ধ করে দেয়।

ট্রাম্প এই পদক্ষেপগুলি জবাবদিহিতা পুনরুদ্ধার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বারবার যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমেরিকান জনগণ, ২০২৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তাকে ফেডারেল সরকারে বর্জ্য, জালিয়াতি এবং অদক্ষতা দূর করার একটি আদেশ দিয়েছে।

অপূরণীয় ক্ষতির উদ্ধৃতি দিয়ে বাদীরা আদালতকে ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশ খালি করতে বলেছেন, পাশাপাশি ওএমবি এবং ওপিএম কর্তৃক প্রদত্ত এজেন্সিগুলিতে কীভাবে আদেশটি বাস্তবায়ন করবেন সে সম্পর্কে মেমোদের সাথে। তারা আদালতকে এজেন্সিগুলির “বল হ্রাস” বা আরআইএফ পরিকল্পনা বাতিল করতেও বলেছে, যুক্তি দিয়ে যে সংকুচিত সময়রেখা – কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহের বিষয় – ট্রাম্প প্রশাসনের অনুমোদনের জন্য এই পরিকল্পনাগুলি জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত এবং নিয়ামক প্রয়োজনীয়তার সাথে যথাযথ সম্মতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।

মামলাটি কস্তুরী ডোগে সরাসরি লক্ষ্য নিয়েছে, যা সরাসরি কর্মশক্তি হ্রাস করার জন্য সরকার জুড়ে এজেন্সিগুলিতে প্রতিনিধি স্থাপন করছে। ওএমবি এবং ওপিএমের বিপরীতে কংগ্রেস ডোগেকে কোনও প্রকারের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা দেয়নি বলে উল্লেখ করে বাদীরা লিখেছেন: “কংগ্রেসের দ্বারা যে কোনও স্তরের কর্মী কাটা বা ব্যয় হ্রাস হ্রাস করা সংস্থাগুলি তৈরি ও পরিচালিত এজেন্সিগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ডোগের কোনও কর্তৃত্ব নেই।”

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য এনপিআরের অনুরোধের জবাব দেয়নি।